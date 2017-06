La Robla se une al movimiento graffitero con el concurso ‘píntame un cuento’ Uno de los murales pintados en La Robla. El Ayuntamiento y su Concejalía de Empleo y juventud, convocó un concurso de graffitis en el patio del CEIP Emilia Menéndez LEONOTICIAS León Jueves, 22 junio 2017, 10:42

En las fiestas de Corpus celebradas por La Robla este año, además de las actividades lúdicas propias de estos días, también contaron con un concurso de graffitis enfocado a realzar este tipo de arte callejero. El concurso, propuesto y llevado a cabo por la concejala de Empleo y Juventud Verónica Martín, estaba enmarcado en la temática de los cuentos infantiles, ya que la zona que se eligió para la expresión artística de estos jóvenes fue el patio del CEIP Emilia Menéndez. En palabras de la propia concejala Verónica, “Con este proyecto sobre todo tenemos el objetivo de que se muestre el arte de los jóvenes y embellecer nuestro municipio para que La Robla sea aún más acogedora si cabe”.

Los cuatro participantes hicieron un alarde de imaginación y buen hacer con cuatro murales llenos de colorido. El jurado, compuesto por el director del colegio Emilia Menéndez, Julio Lindo Morales, la presidenta de la asociación Raíces Roblanas, un representante del AMPA del Colegio y otro del IES Ramiro II que dieron como ganador a Manuel García, que representó a una Blancanieves dando un mordisco a la manzana llena de veneno, justo antes de caer en un sueño profundo. Omar Flecha el subcampeón, juntó a los personajes más famosos de los cuentos infantiles paseando por un camino de baldosas amarillas al más puro estilo del Mago de Oz, invitando a los más pequeños a adentrarse en uno de los mundos imaginarios más famosos de la literatura de la mano de Pinocho, Dumbo o Pepito Grillo.

Los otros dos murales, tercero y cuarto, no por haber quedado más abajo en la puntuación fueron menos impresionantes. Una imagen del Principito y su zorro, protagonistas del célebre cuento de Antoine de Saint-Exupéry, flotando en un cielo estrellado, hecho por Sergio Canga, se alzó con el tercer premio. Y, por último, aunque no por eso menos extraordinario, Daniel Casado y Román Díaz representaron a una Caperucita harta de esconderse del lobo, una Caperucita valiente que sale a enfrentarse a sus problemas y que no necesita del leñador para que el cuento acabe bien.

Este I concurso “Píntame un cuento” según Santiago Dorado “ayuda a hacer más bonitos los rincones del pueblo a la vez que se da visibilidad a estos, a menudo olvidados, artistas puesto que el arte y el buen hacer es reconocido por todos”.