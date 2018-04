La CHD prevé para este ejercicio una inversión de 16 millones en obras de depuración de las aguas El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Ignacio Diego Ruiz participa en el Desayuno Informativo de la Agencia Ical. / Miriam Chacón El presupuesto permitirá dar continuidad a las obras de la estación depuradora de Alto Órbigo ICAL Sábado, 28 abril 2018, 12:53

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) destinará este año un total de 16 millones de euros a infraestructuras de depuración, una vez que el Congreso de los Diputados dé el visto bueno a los Presupuestos Generales del Estado. Se trata del capítulo más importante en materia de inversiones que desarrollará el organismo de cuenca y que su presidente, Juan Ignacio Diego, considera «razonable y compatible» con la situación que vive el país tras el retraso en la entrada en vigor en las cuentas. En total, el presupuesto inversor de la Confederación será de entorno a los 43 millones de euros, si bien la demora en aprobar los presupuestos complicará su ejecución y puede afectar a la mitad de las partidas.

De este modo, se espera en los próximos meses la declaración de interés general de las estaciones depuradoras de Astudillo, en Palencia, Ayllón, en Segovia; San Cristóbal de Entreviñas, en Zamora; Villavieja de Yeltes, en Salamanca y Aldeamayor de San Martín y Villanueva de Duero, en la provincia de Valladolid, lo que permitirá una licitación rápida de las obras. Asimismo, este presupuesto permitirá dar continuidad a las obras de las instalaciones de Alto Órbigo (León) y Venta de Baños (Palencia). Asimismo, están licitadas ya los trabajos de construcción de infraestructuras en Quintanilla de Onésimo, Valoria y Esguevillas de Esgueva, todas en la provincia de Valladolid.

Pese a reconocer que en materia de depuración las administraciones españoles «no han hecho los deberes» y hay retraso respecto a las obligaciones que impone la Unión Europea, Juan Ignacio Diego destacó que cerca del 86% la carga de agua contaminante de la Cuenca del Duero ya es tratada, aunque la proporción de población con depuración de aguas sea «bastante menor».«Se ha atendido lo más urgente, queda tarea por hacer, pero el efecto sobre el medio ambiente de esos vertidos de núcleos pequeños son poco significativos y no son muy dañinos», indicó el presidente en Los Desayunos de Ical.

«Tenemos que continuar y hay tarea pendiente, pero no debemos rasgarnos las vestiduras porque los vertidos de mayor impacto potencial están atendidos o a punto de atender, insistió. Juan Ignacio Diego abogó por «priorizar» para atender las localidades que aún tienen impactos relevantes, como por ejemplo la depuradora de Venta de Baños, que supondrá un desembolso de nueve millones de euros.

Además de la inversión en depuración, otras partidas de relevancia dentro del capítulo inversor de la CHD son los cuatro millones para la reposición de infraestructuras; nueve millones que se destinarán al mantenimiento de cauces o un millón de euros con que se ejecutarán trabajos para la seguridad de presas.

En este sentido, Juan Ignacio Diego destacó también la partida de casi siete millones de euros que se invertirá en la puesta en marcha de los regadíos de La Armuña, en Salamanca, una prioridad para el organismo de cuenca para tener disponibles los regadíos «en un plazo breve». Por el momento se está dando un «impulso importante» a esta infraestructura para que pueda estar operativa el próximo año, y son tres los proyectos que se encuentran en fase de contratación, en concreto una rehabilitación del canal principal, una central de bombero y el recrecido del otro canal, por importe de unos cuatro millones y medio de euros.

Juan Ignacio Diego reconoció que «rara vez» se cumplen los presupuestos previstos en materia de inversiones porque «las eventualidades que van surgiendo pueden ser muy diversas» y apostilló que el inicio del plan inversor está siendo «ligeramente lento» aunque se está dando «un cumplimiento razonable» a las actuaciones previstas.

Actuaciones en la red

El presidente de la CHD reconoció que las inversiones en la red de abastecimiento «ha mejorado mucho» en términos generales, y aunque dijo no conocer «el detalle» de todas ellas, sí resaltó la «conciencia clara» que ha percibido al respecto. «Hay una conciencia clara de que hay unas necesidades de inversión permanente y siempre hay fórmulas», aunque reconoció que «no todos los ayuntamientos tienen la misma capacidad económica».

Juan Ignacio Diego se refirió a «distintas velocidades» entre grandes y pequeñas ciudades, ya que en las primeras se preseta «mayor atención» al tratarse de gestiones profesionalizadas. «Las cosas van bastante bien en ese ámbito», y aludió a las «dificultades» mayores que se registrarán en los pueblos o en las ciudades de tamaño mediano.

Plan de riberas

Desde la CHD se atribuyó a las comunidades autónomas las competencias para acometer los planes de ribera, al tiempo que se aseguró que a día de hoy no hay ninguna actuación prevista «sin perjuicio de que en algún momento se pueda acometer, pero con un tratamiento distinto». Juan Ignacio Diego recordó que los planes de riberas que se desarrollaba hace unos años se articulaban a través del organismo de cuenca «pero a iniciativa de las Comunidades» porque tenían un respaldo de fondos europeos, algo para lo que la CHD «tenía más experiencia en la gestión de fondos y la capacidad técnica para dirigir esas obras».

Sin embargo, los fondos europeos para ese tipo de actuaciones «han desaparecido» y que, por lo tanto, debe acometer el beneficiario de la intervención. «La CHD tiene que dedicarse a las obras declaradas de interés general» y los planes de ribera no contemplan actuaciones de ese tipo, explicó. Además, matizó que incluso en momentos de crisis económica, el organismo de cuenca tuvo que «poner dinero que no ponían otras administraciones», aunque «el objetivo no era ese», añadió.