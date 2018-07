La localidad leonesa de Riaño acogerá la III edición del festival de Música en la Montaña El monologuista Leo Harlem justo con Jesús Calleja en la pasada edición del festival. Dos actividades gratuitas de carácter medioambiental, los monólogos de Leo Harlem o la actuación del grupo Symphonic Rhapsody of Queen tendrán lugar el próximo sábado 14 de julio a partir de las 21.30 horas LEONOTICIAS DIARIO León Martes, 10 julio 2018, 14:51

El sábado, 14 de julio, Riaño (León) acogerá una la tercera edición del festival Música en la Montaña, que comenzará con los monólogos de Leo Harlem, a las 21.30 horas, y contará con las actuaciones de Symphonic Rhapsody of Queen y Dj Dax&Sweet. Un amplio operativo garantizará la seguridad de los asistentes y habrá servicio de autobús que unirá la capital con la localidad leonesa.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Fundación Patrimonio Natural, organiza esta iniciativa que busca poner en valor la cultura y la naturaleza en un mismo espacio y momento y la que se espera una afluencia cercana a los 4.500 asistentes.

Con el objetivo de difundir los valores ambientales de la montaña de Riaño y Mampodre, se organizan, además, dos actividades con carácter medioambiental que buscan acercar la naturaleza a los asistentes. La primera, comenzará con un recorrido guiado e interpretado, a cargo de la Casa del Parque de Valdeburón, por el Bosque de Hormas y, por la tarde, se desarrollará un taller sobre la riqueza de las orquídeas, una planta de presencia destacada en esta área de la montaña leonesa. Ambas actividades son gratuitas y para participar es necesario inscribirse previamente en el email habilitado, cp.picoseuropa.lario@patrimonionatural.org.

Con una propuesta que busca acercar el espectáculo y la música fuera de los espacios convencionales, Música en la Montaña se consolida como una oferta que aúna el respeto por la naturaleza y la difusión de los valores naturales de la montaña de Riaño y Mampodre, y el interés por la música.

El berciano Leo Harlem será el primero en subirse al escenario de 16 metros de largo por 12 metros de ancho y una altura de 14 metros. Actuará a las 21.30 horas y a las 22 horas comenzará el espectáculo de Symphonic Rhapsody of Queen (SQR), con más de 6.000 watios de luz y 60.000 de sonido. En el espectáculo musical 'Kind of Magic', la banda combina el mejor rock de Queen con la música clásica. Los diferentes cantantes internacionales, pertenecientes a la One World Symphonic Orchestra, junto con la banda de rock, interpretarán los éxitos más importantes de la banda inglesa.

Tras dos horas de show será el momento de cerrar la noche con la propuesta innovadora de Sax&Sweet, que interpretan los músicos Anthony Jiménez y Mel Minué; un espectáculo musical diferente con una formación compuesta por Dj y violinistas.

El Festival Música en la Montaña, organizado por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Riaño, está patrocinado por Movistar y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Riaño, Coca Cola y Alsa, empresa con la que se habilitará un sistema de autobuses que unirá León con Riaño el día del concierto.

Operativo

Con motivo de la celebración de Música en la Montaña, un importante operativo se desplegará para garantizar la seguridad de los asistentes, así como el correcto desarrollo de las actividades de la jornada. Estará compuesto por personal de la Guardia Civil, seguridad privada, Sacyl, Protección Civil, personal de gestión de aparcamientos y técnicos de la propia Fundación Patrimonio Natural.

Por parte del Sacyl, se desplazará hasta Riaño una Unidad Médica Especializada (UME) compuesta por un médico, una enfermera, un técnico y un conductor. Por su parte, Protección Civil dispondrá de una tienda multiservicio, un vehículo pesado con material de apoyo y un vehículo ligero junto con dos miembros de la Unidad de Apoyo Logístico de Emergencias.

En cuanto a la infraestructura de aparcamientos, la organización prevé un total de 863 plazas distribuidas en 17 zonas próximas al campo de fútbol, una de las cuales contará con espacio para autocaravanas. Habrá una detallada señalización y recursos humanos y técnicos que facilitarán la llegada de los asistentes.