Javier Ledo solicita su traslado de la cárcel de Mansilla de las Mulas a la de Lugo Pedro Víctor Álvarez, abogado de Javier Ledo, hablando con los periodistas a la salida de los juzgados. / Damián Arienza El TSJA ha ratificado la prisión provisional del presunto asesino de Paz Fernández Borrego ante la gravedad de los hechos y por la reiteración delictiva del detenido EUROPA PRESS Martes, 17 abril 2018, 18:12

La magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Gijón, Estrella González Maroño, ha ratificado este martes la continuidad de la prisión provisional para el acusado de la muerte de Paz Fernández Borrego, Javier Ledo, debido principalmente al riesgo de fuga. Así lo ha confirmado, en declaraciones a los medios de comunicación, el abogado de Ledo, Pedro Víctor Álvarez. Cabe recordar que la vista de este día viene a ratificar la medida de prisión que dictó en su día el juzgado de Luarca, el que primero instruyó el caso.

Según Álvarez, de los tres supuestos que suelen marcar la prisión provisional, como son reiteración del delito, destrucción de pruebas y riesgo de fuga, este último es el que ha primado a la hora de tomar una decisión, dada la petición elevada de prisión que lleva emparejado el delito del que está acusado.

El letrado, por su parte, había interesado la libertad provisional para su cliente, al señalar que no se daba ninguno de los tres supuestos, aunque finalmente no fue concedida. No obstante, está pendiente de resolución en la Audiencia Provincial el recurso presentado en su día ante la decisión de prisión provisional decretada por el Juzgado de Luarca. A esto se suma la posibilidad de presentar recurso contra la decisión judicial tomada en este día.

En cuanto a su cliente, ha apuntado que, al habérsele asignado este lunes el caso por turno de oficio, no ha tenido tiempo a hablar mucho sobre los hechos con Ledo, y menos aún sobre el supuesto hallazgo del arma del crimen por parte de la Guardia Civil.

«Está bien dentro de lo que cabe», ha señalado sobre Ledo, quien ha presentado una petición formal para su traslado de la prisión de Mansilla de las Mulas (León) a la de Lugo por cuestiones familiares, para así estar más próximo.

Una cuestión que aún está por determinar y sobre la que el abogado ha avanzado que hará lo que esté en su mano. No obstante, ha recalcado que ese asunto no le corresponde llevarlo a él sino al abogado de oficio que se le asigne para esta cuestión, que depende de Instituciones Penitenciarias. Por el momento, Ledo permanece en el Centro Penitenciario de Asturias desde el pasado viernes.

Por otro lado, el letrado ha indicado, también, que se ha decretado el levantamiento del secreto de sumario. Además, la familia de la víctima se ha personado este lunes como acusación particular, representada por la abogada Graciela Lagunilla. Esta no ha estado, sin embargo, presente en la vista de este día.