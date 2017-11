IzAb León critica el «parche chapucero» del Ministerio en la León-Astorga y exige eliminar el peaje Desde Izquierda Abierta de León creen que el tráfico pesado buscará trayectos alternativos LEONOTICIAS Viernes, 24 noviembre 2017, 13:21

Izquierda Abierta de León considera una “chapuza manifiesta, que soluciona a medias el problema de los pueblos, la imposición del desvío a la autopista León-Astorga del tráfico pesado a cambio de una bonificación en el pago”. Estos días, apuntan en un comunicado, hay que recordar que el peaje se pudo ejecutar gracias a un préstamo directo del Ministerio de Fomento a la empresa concesionaria durante el Gobierno de José María Aznar, con Francisco Álvarez Cascos como ministro.

Desde entonces, añaden, esta obra se ha convertido en una de las causas del retroceso económico de la provincia, dificultando el transporte de mercancías y generando un caos circulatorio a las localidades que cruza la carretera nacional, “a la que huyen los vehículos para escapar de un precio desorbitado que apenas mejora el acceso entre ambas localidades”.

Con esta medida, dicen, se reducirá más aún el tránsito de mercancías, “que seguro buscarán trayectos alternativos y no cambiará nada en cuanto al ánimo de los conductores particulares de ahorrarse el precio del peaje”. Por tanto, consideran que se trata de un “parche chapucero” que solamente aliviará a la vecindad de los pueblos, pero puede agravar todavía más la catástrofe económica de la provincia.

Para IzAb León es el momento de poner sobre la mesa que tanto PP, como PSOE y UPL han jugado con la promesa de eliminar este peaje desde que se impuso, que siguen sin aportar nada nuevo y que todos olvidan que reducir este peaje significa auditar el montante total y la amortización del préstamo de Fomento, porque el precio que se impone para viajar entre León y Astorga por autopista tiene mucho que ver con éste. A partir de aquí, argumentan, no se entiende que no se hayan tomado medidas para eliminarlo cuando el Gobierno no ha dudado en rescatar otras autopistas.

“Como siempre, hay territorios de primera y de segunda, en unos se rescatan autopistas arruinadas, en otros, como León, se amplían concesiones a las empresas para que sigan arruinando como comarcas enteras, como también ocurre con la León-Campomanes”, lamentan antes de concluir que la negativa a eliminar el peaje hace años “que es una excusa de mal pagador, hay que poner los medios para hacerla efectiva ya”.