Instan a la Comisión Europea a estar vigilante y garantizar el ancho de vía internacional en la Variante de Pajares Túneles de la Variante de Pajares. Foro remite un escrito a los vicepresidente de la Comisión Europea y advierte de la elaboración de «informes tendenciosos» para que se instalen vías de ancho ibérico MARCO MENÉNDEZ Domingo, 10 diciembre 2017, 19:22

Isidro Martínez Oblanca, diputado de Foro en el Congreso de los Diputados, está dispuesto a garantizar que las vías que se instalen en la Variante de Pajares sean de ancho internacional.

Por ello, anunció que remitirá cartas en ese sentido a los vicepresidentes de la Comisión Europea Frans Timmermans y Jyrki Katainen, así como a la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, para que «la UE extreme la vigilancia sobre la colocación de las vías de ancho internacional en la Variante de Pajares».

El caso es que Martínez Oblanca advierte de la elaboración de «informes tendenciosos» para que se instalen vías de ancho ibérico, es decir, las habituales de Renfe en sus servicios convencionales, en lugar de las que usan los trenes de alta velocidad.

El diputado de Foro explicó que «prosigue la pertinaz campaña que, frente al mandato europeo, pretende perpetuar el monopolio y también frenar nuestro crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo, lo que contrasta con las políticas europeas para favorecer la convergencia y dotarnos de unas redes de transporte que no distingan a los ciudadanos». También aseguró que la formación política «no consentirá» que la alta velocidad «se quede en León».

Es más, acusó directamente a Ciudadanos, y más concretamente a su diputado por Asturias, Ignacio Prendes, de pretender alargar los plazos para la finalización de las obras, si bien «ahora se camuflan como paladines del progreso ferroviario de Asturias».

Sanción a Renfe

Además, Martínez Oblanca manifestó que «Renfe ha sido sancionada con más de 65 millones de euros por prácticas anticompetitivas y Asturias es su principal laboratorio para mantener un régimen de transporte de mercancías que va en contra de Europa y contra los tiempos».

Isidro Martínez Oblanca ya hizo referencia en varias ocasiones a esta cuestión ante la Comisión Mixta de la Unión Europea en el Congreso de los Diputados. Y lo hizo tanto ante la comisaria de Transportes como ante los vicepresidentes antes indicados.

Violeta Bulc explicó sobre la obra de la Variante que «si hay una fase que no se termina debidamente no aprobaremos más fondos. Así que sigamos adelante y veamos cómo evolucionan las cosas». Además, le solicitó al diputado información y propuestas para ser examinadas en Europa.

La comisaria también recordó que en 2020 «esperamos que el transporte de pasajeros estará totalmente liberalizado», pero lamentó que en Asturias «cuentan con infraestructuras mejores que en muchos de los estados miembros que no están siendo utilizadas».

Frans Timmermans, por su lado, apeló a la solidaridad y dijo que «no conocía la situación de Asturias en detalle. Voy a tomar nota sobre lo que ha dicho y me gustaría que me diera más información para que lo pudiera estudiar más a fondo». En sentido parecido se expresó Jyrki Katainen, especialmente en cuanto a los criterios de convergencia de las regiones europeas y que de momento no estarían beneficiando a Asturias.