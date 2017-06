La iniciativa ‘Solidarios non stop’ de BBVA llega a León el próximo 24 de junio Señalización del camino en la provincia de León. La recaudación obtenida por las cuotas de participación o las diferentes formas de colaboración económica, irán destinadas íntegramente a apoyar a las entidades sin ánimo de lucro LEONOTICIAS León Jueves, 22 junio 2017, 10:49

Los días 23, 24 y 25 de junio de 2017 la iniciativa ‘Solidarios non stop’ recorrerá en bici, por etapas y haciendo relevos el Camino de Santiago. La pasión por la bicicleta de montaña se entremezcla con la colaboración a diferentes entidades de carácter social, como las federaciones autonómicas de síndrome de Down, Down Galicia y Down Castilla y León, además de a Asdegal y Fundación Lukas.

El recorrido, compuesto de 790,87 km, se realizará en un solo fin de semana en 30 etapas. Durante el recorrido y como testigo se empleara un bidón ciclista que los participantes se irán pasando desde Roncesvalles hasta Santiago.

En esta iniciativa, pueden participar todas las personas que dispongan de bici BTT, aunque la inscripción se realiza a través de empleados de BBVA, ya que el formulario para formalizar la misma se encuentra en la intranet de BBVA.

La recaudación obtenida por las cuotas de participación o las diferentes formas de colaboración económica, irán destinadas íntegramente a apoyar a las entidades sin ánimo de lucro, anteriormente citadas. Existen otras dos vías de colaboración, sin participar en las diferentes etapas del recorrido, que son a través de la Pedalada Cero, con aportaciones en el número de cuenta: ES37 0182 0633 6202 0162 3949. Es necesario indicar en el concepto “DNI + Nombre del participante + Inscripción/Pedalada Cero” (datos necesarios para emitir el justificante de donaciones para la declaración de la renta).

O a través de apadrinar kms, se puede ser padrino de un participante. Una o varias personas pueden apadrinar a uno o varios participantes. Al ciclista se le hará entrega de un certificado con los kilómetros completados para que su padrino le pague el precio pactado por kilómetro.

El recorrido, de esta iniciativa realizará varias etapas en la provincia de León, desde el Burgo Ranero hasta Villafranca del Bierzo, a partir del día 24 de junio. El paso por León, capital, se realizará con la llegada el día 24, a la Residencia San Francisco de Asís, Alcalde Miguel Castaño, Nº4, (Etapa 19). Desde este mismo punto saldrá, el mismo día, hacia las 14:50 con dirección a Hospital de Órbigo.

Amidown, entidad integrante de Down Castilla y León, agradece su implicación a los organizadores, participantes y colaboradores de esta iniciativa, en la que práctica de deporte en BTT, y realización del Camino de Santiago se alían en beneficio, entre otros, del síndrome de Down.