La Fundación Cerezales abre el plazo de inscripción para los 21 talleres gratuitos de verano Sede de la Fundación Cerezales. A partir de las 10 horas todo aquel interesado en pasar una semana trabajando con artistas del panorama nacional como Jorge Yeregui, FOD o Niño de Elche, podrá solicitar su plaza LEONOTICIAS Domingo, 25 junio 2017, 19:57

La Fundación Cerezales Antonino y Cinia (Cerezales del Condado, León) abre mañana el plazo de inscripción para los 21 talleres gratuitos que oferta en verano, dentro de la programación 'Encerezados 2017', que cumple nueve años. A partir de las 10 horas todo aquel interesado en pasar una semana trabajando con artistas del panorama nacional como Jorge Yeregui, FOD o Niño de Elche, podrá solicitar su plaza en www.fcayc.org.

Además de afianzar algunos programas como ‘ArtTítere’ o ‘JazzFestival’, también se han programado algunas novedades para esta edición; entre ellas, crecerán los talleres para adultos, habrá otros dentro de ‘Cielo de verano’ para aprender el montaje de los telescopios y fotografiar los astros y un taller de fotografía personal.

Muchas de estas actividades se desarrollarán en las aulas de la nueva sede de la Fundación ‘Antonino y Cinia’ que se inauguró el pasado mes de abril y otras tendrán lugar en la plaza del pueblo con el fin de acercar la cultura a toda la comarca. ‘ArtTítere’ se desarrollará este año los viernes de agosto con la presencia de ‘Viento globero’ el día 4, ‘Toque mágico. Cajita misteriosa’, una obra personalizada que tendrá lugar el día 11 por la tarde y posteriormente ‘Historias sin ton ni son’. Una semana más tarde será el turno para ‘La mata de albahaca’ y cerrará el ciclo el 25 de agosto ‘Torta y leche’.

‘JazzFestival’ contará con cuatro actuaciones los sábados también del mes de agosto. Inaugurará este ciclo el día 5 ‘Gorafunks’, una semana más tarde será elt urno para ‘Ernesto Aurignac Trío’ y continuarán el 19 de agosto ‘Hasier Oleaga Trío y Jorge Rossi’ para cerrar esta edición Víctor Antón Group el 26 de agosto. Hasta el 23 de julio podrá visitarse la muestra ‘Walking on and off the path’, de Hamish Fulton, con la que se inauguró la nueva sede de la fundación, y el 6 de agosto se inaugurará ‘El silencio absoluto no existe’, de Adrián Melis, que estará abierta hasta el 12 de noviembre.