Un estudio de viabilidad determinará si la gestión de las estaciones de San Isidro o Leitariegos será mixta o privada San Isidro podría abrir sus puertas el viernes 1 de diciembre. / I. Santos La nieve caída en las últimas horas permite ser optimista sobre el inicio de la temporada de esquí a, a la espera de la evolución del tiempo en las próximas 24 horas, podría arrancar este viernes 1 de diciembre A. CUBILLAS León Miércoles, 29 noviembre 2017, 14:46

San Isidro y Leitariegos se preparan para dar la bienvenida a la temporada de esquí. Si hace apena diez días la nieve ni estaba ni se la esperaba, la nevada registrada este jueves y las previsiones meteorológicas de los próximos días permiten ser optimistas.

Es más, la Diputación de León confía en que la nieve llegue a tiempo para abrir ambos complejos invernales este viernes 1 de diciembre. Y por ello, ya han puesto a funcionar los cañones para garantizar unos espesores mínimos. Sin embargo, las próximas 24 horas serán clave.

“Está nevando y hemos empezado a hacer nieve para potenciar los espesores. Pero dependerá de cuando saquemos el metro para ver los centímetros que han generado las nevadas que se prevén el jueves y viernes”, señaló Miguel Ángel del Egido, diputado de Desarrollo Económico.

Egido recordó que actualmente ya está todo preparado para abrir ambas estaciones el 1 de diciembre aunque solicitó un margen de 24 horas para determinar con los técnicos si los espesores de nieve son los suficientes. “Lo tenemos todo preparado para abrir aunque se registre una profunda nevada estaremos hasta el último momento preparando las pistas”.

En la misma línea, Egido, que este miércoles ha cerrado las últimas contrataciones de personal para San Isidro y Leitariegos, recordó que la Diputación mantendrá los precios ‘congelados’ y se mostró confiado en que esta temporada sea “maravillosa”.

Cabe recordar que la temporada anterior no se inició hasta el 19 de enero por falta de nieve, lo que originó un importante desplome de usuarios y, por ende, de la facturación de la estación y de los negocios de los entornos de los complejos invernales.

Gestión de las estaciones

Por último y sobre la gestión de la estación, Egido recordó que la Diputación de León está trabajando para mejorar la gestión de ambas gestiones. Para ello, remarcó, no se están haciendo contactos sino analizando la mejor gestión posible a través de la elaboración de un estudio de viabilidad. “Nuestro objetivo es mejorar la gestión. En eso estamos”, remarcó Egido.

En su día, Egido insistió en la necesidad de avanzar en un modelo de gestión para la estación de San Isidro bien de carácter «mixto» o en su defecto «privado» con el fin de que bajo esa gestión se pudiera avanzar en la unión de León y Asturias a través de sus estaciones invernales.

Un “escollo” que parece no solventarse a pesar de que, según remarcan desde León, la Diputación está dispuesta a buscar fórmulas en las que puedan colaborar, después de que la fusión física sea prácticamente una realidad tras los acuerdos, entre otros, con los forfaits, a la espera de solventar el conflicto surgido en torno al suministro eléctrico.

Del Ejido recordó en su día respecto a la 'señal eléctrica' entre estaciones que «fueron 12 millones» la cantidad invertida y que «había unos acuerdos en los que se repartían más menos cincuenta por ciento cada uno. Ahora Asturias no quiere reconocer esa petición que se hizo de boca siempre hubo negociación pero no documentación y por tanto no se puede basar esa reclamación en ningún documento».

«Lo que está claro es que si no pagan la parte proporcional que les corresponde, la Diputación no les va a dar luz. También es cierto que Asturias reconoce que no va a necesitar esos 3,5 megavatios y que con uno es suficiente. Y teniendo eso presente desde la Diputación hemos dicho: negociemos», ha remarcado el diputado.