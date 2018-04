Ecologistas recurrirá el protocolo de regulación del lobo en Picos de Europa si se aprueba Ven inadmisible que se pretenda permitir la extracción de camadas, es decir, matar crías de lobos en el cubil y el control poblacional de lobos mediante arma de fuego, con lo que se pueden eliminar cada año hasta el 20% de la población de lobo LEONOTICIAS Lunes, 2 abril 2018, 19:56

Ecologistas en Acción recurrirá el 'Protocolo de regulación de la población de lobo ibérico en el Parque Nacional de los Picos de Europa' si llega a aprobarse, porque, en su opinión "no se ajusta a derecho, está plagado de afirmaciones sin acreditar, de falsedades y de argumentos que en nada se ajustan a los conocimientos técnicos y científicos vigentes en la actualidad".

Para EA resulta "inadmisible" que en un Parque Nacional "se pretenda permitir mediante este Protocolo la extracción de camadas, es decir, matar crías de lobos en el cubil y el control poblacional de lobos mediante arma de fuego, con lo que se pueden eliminar cada año hasta el 20% de la población de lobos".

"Si se aprueban estas medidas sin duda supondría un gravísimo retroceso en la conservación de la naturaleza y un muy peligroso precedente para el futuro de la Red de Parques Nacionales", ha subrayado el colectivo en un comunicado.

Ecologistas en Acción ha enfatizado que el objetivo de los parques nacionales es la conservación de la naturaleza, por lo que "no tiene ningún sentido" que en estos espacios se persiga a los lobos con fines cinegéticos.

Según EA, el Protocolo "parte de un diagnóstico erróneo" ya que afirma que el estado de conservación del lobo en España es favorable y está en expansión, a la vez que asegura que en el Parque Nacional de los Picos de Europa la población de lobo ha ido creciendo y paralelamente han aparecido daños a la ganadería.

Además, según el citado colectivo, el Protocolo sostiene que los daños de lobo a la ganadería inducen a los ganaderos al abandono de la actividad, pero para Ecologistas en Acción "es evidente que los problemas de rentabilidad de la ganadera extensiva no tienen nada que ver con el lobo y si mucho" con la Política Agraria Comunitaria, el precio de sus productos y las "trabas impuestas por las administraciones", como lo demuestra que los problemas del sector se están dando en muchos otros lugares donde no hay lobos, señala al respecto.

Coexistencia

Ecologistas en Acción ha constatado en los últimos años mediante el proyecto 'Vivir con lobos' que las explotaciones ganaderas que implementan medidas de protección sufren menos ataques de lobos y son los que mejor toleran la coexistencia con la fauna silvestre.

Pese a ello, los ecologistas han denunciado que las administraciones autonómicas que gestionan el Parque Nacional "no han querido apostar por dicha coexistencia, no han facilitado la adopción de medidas preventivas y han preferido elaborar un protocolo para matar lobos, pese a que con ello no solo no solucionan el problema, sino que lo agravan".

Además el Protocolo fija un cupo anual, lo que, a su juicio, "esconde una actividad cinegética ordinaria y por tanto, contradice la normativa europea que exige que, de realizarse alguna gestión sobre la especie, esta deberá ser pública, excepcional y justificada".

Ecologistas ha subrayado que en el Parque Nacional ninguno de estos tres requisitos se ha cumplido hasta la fecha, "y no parece que haya intención de hacer cumplir esta normativa por parte de la dirección y la comisión de gestión de este espacio protegido".

Además, ha denunciado que las dos justificaciones biológicas alegadas para "perpetuar" la caza de lobos en un Parque Nacional como única solución posible "son erróneas".

La primera se refiere al argumento de que los lobos tienen incidencia sobre la biodiversidad, en concreto sobre la abundancia de lepidópteros (mariposas) por la pérdida de explotaciones ganaderas. La segunda alude al peligro que supone la especie para la proliferación de los incendios debido a la matorralización del espacio.

Según EA, lo que está afectando a ciertas especies de mariposa no es tanto la disminución de los pastos de media y alta montaña cuanto la desaparición de los prados de siega tradicionales en favor de los prados de diente, menos biodiversos que los primeros.

"Dicho abandono de los prados de siega nada tiene que ver con la presencia de lobos, sino con los cambios que se están produciendo en el manejo ganadero y la semi-intensificación de esta actividad en las últimas décadas (cese de la actividad de siega, alimentación suplementaria mediante forrajes importados, abonado con purines y por tanto nitrificación de los suelos, etcétera), no por el descenso en la cabaña ganadera", ha sostenido.

En lo que a los incendios se refiere, en la Cordillera Cantábrica éstos son "mayoritariamente" provocados por el ser humano, por lo que el empobrecimiento de los suelos y la matorralización por ciertas especies de arbustos pirófitos "es muchas veces una consecuencia de los incendios y no una causa".

La organización ecologista afirma que desde la ampliación del Parque Nacional se han venido realizando "controles letales" de lobo anualmente, sin interrupción y en todas las modalidades posibles: aguardos realizados por personal del Parque Nacional, batidas "multitudinarias con" la participación de guardas y cazadores locales y las cacerías ordinarias de jabalí. Todo ello contradice la afirmación de que las extracciones se han producido únicamente tras episodios de daños, ha sostenido.

Por estas razones, Ecologistas en Acción ha reclamado al Gobierno de Cantabria que retire "inmediatamente este inadmisible protocolo" y ha advertido de que, de llegar a aprobarse, iniciará actuaciones judiciales para su inmediata paralización.