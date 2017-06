«Es una desmesura tardar 23 años para concluir la Variante de Pajares»

Lleva seis meses y medio en el cargo y acaba de acuñar el rosario de fechas e inversiones por el cual será juzgado en Asturias. El jueves empezó la mañana saliendo de Madrid para dar una conferencia en Valladolid, el coche le llevó luego a Gijón para desvelar sus planes ferroviarios y terminó el día en Santander. Íñigo de la Serna (Bilbao, 1971) habla claro, no rehuye ninguna pregunta y solo en dos ocasiones consulta su ‘dossier’ antes de responder.

–Define su propuesta para el plan de vías de Gijón como «ambiciosa» y «realista».

–Hace viable lo inviable. Garantiza que un proyecto que no tenía salida y en el que estábamos, nunca mejor dicho, en un túnel sin luz, tenga un motivo de esperanza gracias a la participación de las administraciones en términos que puedan asumir.

–¿Qué harían si, de nuevo, no hubiera consenso con el Principado?

–Sinceramente creo que con la extraordinaria aportación que hace el ministerio, con una implicación que va más allá de lo que nos corresponde como miembros de la sociedad, veo imposible que alguien pueda oponerse a un proyecto en el que todo son beneficios.

–La presidenta de Foro reclamaba fondos para terminar el metrotrén en 2020. ¿Es un plazo realista?

–Necesitamos hacer una tramitación que incluye que se reúna el consejo de administración, se acuerde la hoja de ruta, se plasme en un convenio, avanzar en los estudios informativos y redactar los proyectos. Pensamos hacerlo de forma paralela, pero nos va a ocupar todo 2017 y parte de 2018. A partir de entonces tendremos que aprobar los proyectos, licitar y empezar las obras en 2019. Es un cronograma exigente, pero realista.

–¿Descartan que algún problema técnico altere ese calendario o ya los han previsto en él?

–No puedo descartar problemas técnicos porque no conozco ninguna obra que no los tenga. Pero sabemos perfectamente que si no damos este paso, asumiendo en la mochila del ministerio esos 140 millones, sería imposible que las administraciones dieran un ‘sí’ por la carga financiera que ello conllevaría. Ahora está el camino despejado para que si colaboramos todos, y no veo razones para no hacerlo, los plazos se vayan cumpliendo.

–Su escenario óptimo es que en 2023 esté la estación intermodal y el metrotrén hasta Cabueñes.

–En el plan de vías tras la tramitación administrativa estaríamos a finales de 2019 con las obras adjudicadas y en proceso de inicio. Calculamos que puedan llevar cuatro años, aunque que financieramente podemos extender el plazo de amortización de la inversión a un espacio temporal más largo. Cuatro años de obra es exigente, pero razonable.

–¿Y el metrotrén?

–Tiene un periodo muy similar en la parte del estudio informativo, la declaración de impacto ambiental y demás, pero la obra es más corta, de dos años y medio o tres, porque la tuneladora es un proceso más continuo que permite tiempos de ejecución más cortos.

-Entonces no terminará en esta legislatura pero por poco.

–Creo que de lo que se trata es de que las obras empiecen a andar y se vean los trabajos. En el momento en el que establecemos un compromiso firme, de estas características, queremos ser evaluados, que tengamos la oportunidad de venir aquí y rendir cuentas, que se vayan dando pasos y los ciudadanos aporten algo que ahora es difícil que vayan a hacer, y es credibilidad en las instituciones. Que realmente con nuestros hechos, nuestros pasos administrativos, podamos recuperar la credibilidad que en el caso de Gijón, evidentemente hemos perdido.

–El túnel del metrotrén está medio lleno de agua. ¿Usted lo habría permitido?

–Gijón no es un caso aislado. La crisis económica llevó al borde de la disolución a algunas sociedades de integración. Ahora toca reacomodar esas operaciones, hacerlas viables. No se trata de culpar a nadie porque la situación económica era difícil, hacía inviable generar unas plusvalías que ahora no vamos a esperar. Vamos a hacer esa aportación de 140 millones y empezar.

–No me dice si habría dejado llenar de agua el túnel.

–No tiene sentido ya hablar del pasado, pero sí creo que ese túnel supuso una enorme inversión pública y nuestra responsabilidad es aprovechar al máximo los 137 millones ya invertidos allí.

–Paso al AVE. En diciembre dijo que no sería fácil abrir el primer túnel de la variante de Pajares en 2017. Apostaba por hacerlo en ancho ibérico. Según la versión que ha dado Foro Asturias, el 15 de febrero se reunió con Francisco Álvarez-Cascos y defendió el mismo plan. ¿Qué pasó de ahí al 30 de marzo para que cambiara de criterio?

–Vinimos en diciembre e hicimos un análisis en el que evidentemente no hablábamos de plazos concretos. Lo que decíamos era que 2017 no era en principio viable, y que el planteamiento que había, no el que yo me comprometía a seguir a ciencia cierta, pero el que existía, era con ancho ibérico.Dije que teníamos que analizarlo todo y dar plazos como en otros sitios.

–¿Qué ocurrió?

–Que entre la propuesta inicial, que era el ancho internacional, y la propuesta transitoria, que era en ancho ibérico, teníamos un espacio temporal que al final se reducía tanto que no merecía la pena. Y lo que optamos es por ir a la definitiva. Una de las cosas que dije es que había que poner los dos túneles, mantener uno solo no tiene sentido. ¿Y qué utilidad tenía poner en marcha uno, cuando tenemos que entrar con fuerza en el otro para la ejecución de la obra? Al final los espacios temporales eran tales que pensamos que podemos llegar a 2020 con la solución definitiva. El ahorro de tiempo que se hubiera conseguido con la solución provisional habría requerido luego de obras adicionales para transformar ese ancho en internacional y entendemos que eso no aporta gran valor añadido.

–Foro dice que le rectificaron.

–Eso es una versión que aporta Foro Asturias, pero para empezar cualquier posición del Gobierno es una posición de todo el Gobierno. Es una de las ventajas de nuestro Gobierno, que no tiene posiciones distintas. En segundo lugar lo que puedo decir es que eso no es cierto, es rigurosamente falso. Tengo que reconocer que esto responde a un acuerdo político, pero no alcanzado con los presupuestos; ya existía antes de mi llegada. No le quito ningún mérito a Foro porque han reivindicado cumplir el acuerdo y nosotros lo que hemos hecho es cumplir.

–El acuerdo con Ciudadanos fijaba la apertura en 2017 con tráfico mixto. ¿Tiene menos valor el pacto con Ciudadanos, o ellos son más flexibles con esta cuestión?

–Todos los acuerdos tienen valor. Yo no critico la solución del ancho ibérico, pero digo que era una solución provisional, que tenía un tránsito hacia la definitiva que es la que queremos todos.

–Su explicación se basa en situaciones provisionales, pero una de las ventajas del ancho ibérico es que resulta más compatible con las mercancías. ¿Por qué ponen en los dos túneles ancho internacional cuando, según datos de la Comisión de la Competencia, solo el 6% del tráfico de carga lo utiliza?

–Este asunto genera mucho debate y los datos está siendo utilizados de forma política. No hay en absoluto ningún problema con el tráfico de mercancías. En primer lugar porque se mantiene el trazado actual, con una inversión de 145 millones. En segundo lugar, porque en el tramo León-La Robla se pone ancho mixto para favorecer ese tránsito en el caso de que alguien pudiera plantear algún problema. En tercer lugar, lo que aquí planteamos es lo que acabamos de hacer en Tarragona.

–¿A qué se refiere?

–En Tarragona-Vandellós, eje principal del corredor mediterráneo, tenemos ancho ibérico y se planteaba ir al ancho mixto. Hace quince días hemos dicho que no, que vamos directamente al internacional. Por tanto son soluciones que garantizan la circulación de mercancías. Si hay necesidad de cambiar de ancho en algunos de nuestros vagones, de pasar del internacional al ibérico, estamos trabajando en una solución tecnológica, con lo cual no va a existir ningún problema de ninguna característica en la utilización de la vía. Los operadores ya pueden trabajar también en ancho internacional y eso no tiene por qué ser un problema.

–¿En qué beneficia su planteamiento al tráfico de mercancías?

–Van a utilizar la variante de Pajares, que es más directa y que les va a conducir a tiempos de circulación más rápidos, como el de viajeros.

–Tener en contra al Principado, Podemos, IU y Ciudadanos, ¿no le hace dudar?

–Yo la pregunta la formularía de otra forma, si me lo permite. ¿Por qué el Principado, el PSOE, y Ciudadanos nos piden en Asturias justo lo contrario de lo que piden en otras comunidades? Es decir, ¿tiene menos razón el PSOE de Valencia cuando me reclama que vaya al ancho internacional, y en muchos casos ni el ancho mixto les es suficiente, y siempre les parece una solución provisional? Esa es la pregunta. ¿Por qué al PSOE de aquí le sucede lo contrario que al resto de España?

–El estudio informativo de la variante se adjudicó en 1997. Si usted cumple, habrán sido 23 años de trabajo para terminar la variante. ¿No es una desmesura?

–Absolutamente, absolutamente. Es una desmesura y no se puede decir lo contrario. También es cierto que hace 23 años se hablaba de la llegada de la alta velocidad en muchas ciudades, y en ellas no hay siquiera un túnel como el de Pajares. Yo vi como el PSOE, en su primera acción de Gobierno, fue al boletín y retiró el estudio informativo de la ‘variante de Pajares’ cántabra.Asturias tiene una desventaja, que es que en 23 años no se haya puesto en servicio la variante, pero también la ventaja de que por lo menos la infraestructura está ahí.