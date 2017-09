Las Cortes piden a la Junta la elaboración de un nuevo Plan de Recuperación del Oso Pardo Oso pardo macho. / Fundación Oso Pardo La iniciativa del Grupo Socialista recoge también compensaciones socioeconómicas anuales y ayudas por los daños producidos ICAL Miércoles, 13 septiembre 2017, 19:33

La Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes solicitó hoy a la Junta la elaboración y aprobación de un nuevo Plan de Recuperación del Oso Pardo en Castilla y León, antes de que termine la presente legislatura, como recoge la proposición no de ley del Grupo Socialista, defendida por el procurador José Luis Aceves.

En la propuesta de resolución aprobada, se plantean compensaciones socioeconómicas anuales en las comunidades rurales de los sectores oseros y ayudas por los daños producidos por el oso y para la prevención de los mismos; medidas de coordinación con los planes de recuperación de las comunidades autónomas limítrofes; líneas de formación, investigación y educación ambiental para el mejor desarrollo del Plan o realizar un censo genético completo de osos pardos en las zonas oriental y occidental de la Cordillera cantábrica.

De los once puntos de la proposición no de ley, fueron dos los que no salieron adelante, relativos a la puesta en marcha de «dos patrullas oso» de funcionarios (agentes medioambientales) para prevención de conflictos entre personas y oso y al aumento de medios materiales y humanos, con una partida presupuestaria anual superior a la media de las anualidades del actual plan de recuperación en vigor.

Aceves, que lamentó que Podemos se uniera al PP para no aprobar algunos de los puntos, subrayó la importancia de que en la tramitación y posterior desarrollo del plan de recuperación y en los Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios naturales con población osera se tenga en cuenta la gobernanza del territorio y se haga partícipes a los habitantes, instituciones locales, colectivos sociales y organizaciones en defensa de la naturaleza.

El oso pardo, incluido en la categoría de amenaza de 'En Peligro de extinción' en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, es una de las especies emblemáticas para la Comunidad de Castilla y León, como recordó el ponente de la iniciativa.

En el año 1990 la Junta de Castilla y León aprobó el Decreto del Plan de Recuperación del Oso Pardo, en 1999 la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza aprobó la Estrategia para la Conservación del Oso Pardo Cantábrico y mediante una resolución de 27 de noviembre de 2006 se acordó abrir un trámite de información para revisar el plan en vigor.

Entre las principales amenazas de conservación del oso están el elevado riesgo de extinción, la muerte causada por actuaciones antrópicas (disparos, lazos, envenenamientos, atropellos), la pérdida, fragmentación e infrautilización del hábitat (vías de comunicación, estaciones de esquí, minas, incendios, embalses) o la baja diversidad genética.