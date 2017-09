Compromís constata el cambio de nomenclatura franquista en León y llevará los incumplimientos a la Fiscalía Vestigios franquistas en algunas zonas de León. Villaselán informa de que no ha cambiado la nomenclatura pero se someterá en breve a un pleno, el de Camponayara ha solicitado la actualización del callejero al INE y el de Toreno justifica el nombre de la plaza Queipo de Llano LEONOTICIAS Sábado, 16 septiembre 2017, 19:01

Compromís constata el cambio de nomenclatura franquista en municipios leoneses y advirtió de que llevará los incumplimientos de la ley ante la Fiscalía. La formación, gracias al acuerdo de colaboración con las entidades Colectivo Ciudadanos del Reino de León y la Plataforma por el Futuro de la Región Leonesa, envió desde el Senado requerimientos a decenas de ayuntamientos de León, Salamanca y Zamora con callejeros franquistas, simbología preconstitucional, o pervivencia catastral o el Instituto Nacional de Estadística, INE, por no estar actualizado.

Muchos de estos todavía no ha enviado respuesta y otros han justificado que estos cambios se han producido hace relativamente poco y por eso no aparece actualizado en los listados. Algunos, señalan en un comunicado referido en concreto a la provincia leonesa, han cambiado esta situación justo después de recibir las cartas.

El senador de Compromís Carlos Mulet avisó de que a aquellos que no han contestado o lo han hecho alegando que no han efectuado ningún cambio, se les va a reiterar la petición, y en caso de no cumplir la legalidad, serán llevados ante la Fiscalía. La formación explica que el Ayuntamiento de Villaselán informa de que no ha cambiado la nomenclatura pero se someterá en breve a un pleno, el de Camponayara ha solicitado después de la carta del Senado la actualización del callejero al INE y el de Toreno justifica el nombre de la plaza Queipo de Llano.