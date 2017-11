Aucalsa contará con previsión específica de la Aemet para evitar el cierre de la autopista entre León y Asturias Un coche trata de circular por una carretera. Los responsables de Aucalsa explicaron que «las nieves de febrero son terribles». El motivo es que, al haber unas temperaturas muy bajas, «es más dura y difícil de quitar» M.MENÉNDEZ Jueves, 30 noviembre 2017, 10:43

Aucalsa, la empresa que gestiona la autopista del Huerna, cuenta con nuevas medidas para luchar contra los temporales de nieve y garantizar lo máximo posible que esta vía no se colapse durante el invierno. Se trata de una previsión del tiempo realizada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de forma específica para los 82 kilómetros de vía y una mayor coordinación entre las autoridades de Asturias y de León para afrontar la campaña invernal. Así lo indicó ayer el director general de Aucalsa, Eduardo Arrojo, que presentó las novedades de este año junto al delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, y la subdelegada del Gobierno en León, Teresa Mata.

Los dos últimos años fueron «suaves», indicó Arrojo, quien explicó que junto a otro sistema holandés con el que cuentan desde hace unos años, la nueva información de la Aemet permitirá «saber anticipadamente el tiempo que va a haber para poner los medios para que no pase nada». Así y todo, añadió que «esperamos tener suerte y que no nieve demasiado. Y, si lo hace, poder quitarla y no tener afecciones en el tráfico».

Los responsables de Aucalsa explicaron que «las nieves de febrero son terribles». El motivo es que, al haber unas temperaturas muy bajas, «es más dura y difícil de quitar», aseguró Arrojo, mientras que «en marzo y abril, a medida que los días aumentan, hay más temperatura y aunque caiga más cantidad de nieve, la quitamos mejor». Para Gabino de Lorenzo, la coordinación entre Asturias y León es fundamental, porque «las condiciones que haya en Asturias pueden ser completamente diferentes a las de León, por ejemplo, a la salida del túnel del Negrón». Teresa Mata, por su parte, apuntó que «coordinarnos entre todos es la forma de garantizar a los ciudadanos la mayor viabilidad en nuestras carreteras».

Las instalaciones de Aucalsa tienen capacidad para almacenar 5.260 toneladas de sal, 300 de cloruro cálcico, 150 de sal para salmuera y 300.000 litros de salmuera. Además, cuenta con una plantilla de 66 personas que dispone de catorce camiones, tres palas cargadoras de fundentes y dos máquinas fresadoras de nieve para mantener despejados los 82 kilómetros de la autopista del Huerna.