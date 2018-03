Asturias apuesta por conseguir «a medio plazo» la unión de Fuentes de Invierno y San Isidro Esquiadores en San Isidro. «Hay temas que nos distancian con León como el estudio de impacto ambiental o la electrificación», afirma el consejero de Educación del Principado | Las dos estaciones de esquí han logrado ser en las últimas semanas las instalaciones españolas con más volumen de nieve MARTA VARELA Mieres (Asturias) Domingo, 11 marzo 2018, 13:48

El consejero de Educación y Cultura del Principado de Asturias, Genaro Alonso, anunció durante su visita a Valgrande-pajares que la temporada de esquí en las estaciones asturianas se prolongará una semana más respecto al cierre oficial, previsto para el próximo 1 de abril.

A partir del día 8, aunque quede nieve para esquiar, no estarán operativas las estaciones. «No habrá posibilidad de ampliar la temporada ni un día más, no sería conveniente», recalcó el consejero.

Sobre la posible unión de Fuentes de Invierno con la leonesa de San Isidro, Alonso reconoció que «está en el estado que la conocemos, lograr esa conexión es uno de los objetivos del Principado pero hay temas que nos distancian con León como el estudio de impacto ambiental o la electrificación. No necesitamos tres megavatios, no es viable, con uno estaremos servidos por lo que aportar tres millones de euros no es viable, con un millón y medio se podría avanzar». No podemos contratar más de lo que necesitamos, esperamos que a medio plazo se consiga», zanjó.

La temporada de esquí se alargará una semana en el Principado de Asturias, hasta el 8 de abril, para aprovechar las vacaciones escolares. Era una petición de hosteleros y hoteleros, comerciantes, clubes deportivos y usuarios que ya adelantó El Comercio hace unas semanas. Este viernes el Principado dio la fecha en la estación lenense.

Alonso aclaró que la decisión se basa en que «a día de hoy, existe un volumen de nieve que garantiza la práctica del deporte blanco durante siete días más. De este modo, podemos atender las demandas del sector hostelero ligado a las estaciones, y también las de los clubes y el resto de usuarios, en general», explicó. No obstante, el consejero quiso dejar claro que «estas decisiones dependen siempre de las condiciones meteorológicas».

«Nieve a esgaya»

«Las condiciones meteorológicas han sido favorables prácticamente todos los días del calendario establecido por la Dirección General de Deporte», dijo. De hecho, Pajares y Fuentes de Invierno han llegado a ser en las últimas semanas las estaciones españolas con más volumen de nieve. «Hemos tenido a esgaya y de buena calidad», matizó.