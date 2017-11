C´s acusa a Rajoy de traicionar su pacto sobre la Variante de Pajares por «un capricho» de Cascos Variante de Pajares. La formación naranja recuerda al Gobierno que su objetivo era abrir uno de los túneles a finales del 2017 | El cambio de planes, que incluye el ancho internacional, retrasará la apertura al 2020 EFE Sábado, 18 noviembre 2017, 13:53

El vicepresidente primero del Congreso y portavoz de Ciudadanos en Asturias, Ignacio Prendes, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de haber traicionado el pacto suscrito con la formación naranja para atender «un capricho» del exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos sobre la variante de Pajares.

Prendes se refería así al pacto alcanzado entre PP y Ciudadanos el pasado año para favorecer la investidura de Mariano Rajoy, que entre otros compromisos incluía abrir uno de los dos túneles de la variante ferroviaria de Pajaresantes de acabar 2017.

No obstante, el pasado mes de abril el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció un cambio de planes con el fin de abrir a la vez los dos túneles de la Variante con ancho internacional, tal y como había exigido el secretario general de Foro para dar su apoyo a los presupuestos del Estado de este año.

Hasta entonces, se estaba acondicionando uno de los dos túneles para que pudiesen circular por él tanto trenes de viajeros como de mercancías por vías de ancho ibérico.

Prendes ha hecho estas declaraciones momentos antes de participar en Oviedo, junto al portavoz de la formación en la Comisión de Fomento, Fernando Navarro, en una jornada técnica sobre 'La Variante de Pajares en el espacio europeo del transporte'.

Llamada a la movilización

«La sociedad civil asturiana se debe rebelar contra este atentado a sus intereses», ha señalado el diputado de Ciudadanos al asegurar que con estas modificaciones se retrasará aún más la apertura de la Variante, una obra que ha supuesto una inversión superior a los 3.500 millones de euros para horadar dos túneles de 25 kilómetros que atraviesan la cordillera cantábrica. En su opinión, la variante debe entrar en funcionamiento lo antes posible y permitiendo el tráfico mixto de viajeros y mercancías.

Navarro, por su parte, ha incidido en que hay políticos que con tal de ponerse una medalla hacen infraestructuras innecesarias, pero que el caso de la Variante de Pajares es más grave aún porque «están dispuestos a cambiar un proyecto útil por otro que no lo es para poder sacar rédito electoral». «Queremos que los ciudadanos vean que este cambio es un capricho y no una mejora, que este cambio de proyecto no tiene ningún sentido», ha añadido.