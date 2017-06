Óscar Álvarez: «Tino hizo una apuesta cristalina por una candidatura y la militancia no estaba de acuerdo»

Las primarias del PSOE siguen dando mucho que hablar y el futuro de los socialistas en León es cada día más incierto, a pesar de que aún quedan varios meses para el congreso provincial. Será en septiembre cuando el actual secretario provincial tenga que tomar la decisión de presentarse a una posible reelección.

Por su parte, el secretario de Organización del PSL-PSOE, Óscar Álvarez analizó la situación vivida en el PSOE y consideró que «hubo un divorcio entre la militancia y los dirigentes y a raíz de eso la militancia ha sido muy clara». A pesar de que la mayoría de los dirigentes socialistas apostaban por la candidatura de Susana, «la mitad de los militantes apostó por una candidatura que no se correspondía con la de los dirigentes». Una situación que bajo el punto de vista de Óscar Álvarez «debería hacer reflexionar a los dirigentes».

Ante las preguntas de si Tino Rodríguez debería presentarse o no a la reelección, el socialista ha insistido en que «cada uno tiene que reflexionar, escuchar a la militancia y tomar sus propias decisiones sobre todo lo que ha pasado en este viaje». No ha querido postularse en una opinión personal y asegura que «daré mi opinión a Tino cuando llegue el momento, no lo haré publico a varios meses del congreso provincial».

El socialista Óscar Álvarez no ha querido mojarse pero ha explicado que Tino «hizo una apuesta muy clara, cristalina, por una de las candidaturas, algo que no había sucedido aquí nunca en otras primarias y la militancia no estaba de acuerdo».

En un viaje en el que la militancia ha elegido claramente un proyecto que no fue avalado por los dirigentes del partido, «las reflexiones de cada uno tendrán que dirimirlas ellos» y sobre todo deben tener en cuenta que «si estas en el PSOE tiene que ser con el proyecto que elijamos todos».