IzAb Leon considera la actuación en Lancia como «un auténtico despropósito»

IzAb León pide explicaciones ante «el auténtico despropósito» que consideran se está dando en el yacimiento leonés de Lancia. «Todos sabíamos que la construcción del viaducto iba a destruir una parte de los restos, porque las zapatas de cimentación de los pilares debían situarse en algún punto de la zona», relatan en un comunicado. Pero insisten en que «para realizar la modificación del proyecto que ha permitido construir el viaducto, deben contar con un informe de impacto arqueológico y ser autorizado por Patrimonio, por la propia Junta».

Además, la formación alerta lo «lógico» sería que esta obra tuviese un seguimiento arqueológico, «con arqueólogos a pie de obra para controlar lo que se destruye» y entre otras cuestiones también se deberían recoger datos de lo que sucede día a día en las obras que conectarán León y Valladolid. La formación asegura que «de realizarse tal y como lo describimos, tal vez este desastre que da a conocer Promonumenta no se hubiese perpetrado».

También alertan que «dado que Sublancia no terminó de excavarse en su momento, en las fotos remitidas por la Asociación conservacionista se aprecia que, bajo el nivel arqueológico tapado con geotextil, hay más niveles arqueológicos que no han sido excavados». IzAb no entiende la actuación llevada a cabo, ya que si esos restos «iban a ser destruidos, esas zapatas y zanjas deberían haber sido excavadas en su totalidad hasta agotar potencia arqueológica y documentar todo».

Acusan a la Junta de Castilla y León de no actuar de la forma más apropiada para preservar los yacimientos y de «permitir que se destruyan restos que pueden ser únicos, perdiendo una información muy valiosa a nivel arqueológico».

«Una negligencia de la administración responsable de proteger el patrimonio que roza el código penal a nuestro entender», finalizan en su comunicado.