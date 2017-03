La ‘joya’ del Curueño pide auxilio

La XXI edición de la Feria del Gallo de Pluma de La Vecilla volvió este sábado para reivindicar la importancia que el gallo de pluma tiene para la provincia y en especial para la comarca del Curueño, donde se cría de forma exclusiva, para obtener las moscas que luego se destinan a la pesca. Sin embargo, y pese a esta particularidad, el sector y la cría del gallo está en declive en los últimos años, con un descenso importante en el número de criadores, que hacen un llamamiento a las instituciones para que aporten su granito de arena en el mantenimiento de la especie.

Y así lo trasladó la alcaldesa de La Vecilla, Manuela García, durante el acto de inauguración de la feria, en el que solicitó a las instituciones “que nos echen una mano” en las ayudas para el mantenimiento y protección de estos gallos y así “poder navegar por esta agua que dan vida a estas tierras”. La alcaldesa recordó a las muchas generaciones que han trabajado en la cría y pelado de los gallos y para poder mantener una tradición en la que está considerada como “la fiesta del Curueño” en la que el protagonista son unos animales “únicos en todo el mundo”.

Ante la solicitud de ayudas para que las generaciones venideras puedan continuar con esta “tradición milenaria”, el director general de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias de la Junta, Jorge Llorente, que fue el encargado de inaugurar la muestra, recogió el guante y garantizó el respaldo de la administración autonómica para dar continuidad a esta especie.

Llorente aludió a los gallos de pluma como “joyas de la montaña” que han permitido mantener una tradición y prestigio conseguido a partir de la profesionalidad de los criadores que han facilitado la conservación de esta genética, que constituye “un recurso único” para la zona. Ante la llamada de los criadores, se está trabajando en una selección genética para atender a un recurso que “hay que potenciar” y mantener “entre todos”.

Por todo ello, Llorente apuntó a la mayor potencialización de este recurso como uno de los retos que hay que marcarse de cara al futuro. De hecho abogó por la conservación de este patrimonio genético para lo que ya se está diseñando un Plan de Mejora Genética para lo que la Junta ha habilitado las herramientas necesarias para la mejora de la raza. De esta forma, Llorente garantizó auxilio económico a disposición de los criadores una vez que se disponga de ese libro genealógico.

Por otro lado, el director general de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias hizo un llamamiento para que, en lo que a la demanda se refiere, los pescadores leoneses sean “los primeros” en luchar y concienciarse por mantener esta especie y los señuelos de la zona. “La Junta va a estar de vuestro lado, va a aportar todas las herramientas disponibles para que todos trabajemos en la mejora genética”, concluyó Llorente.

La feria, que se prolongará hasta la jornada de mañana, contará, como ya se ha convertido en tradición, en otras actividades además de la propia exposición de animales y plumas, tales como el taller de montaje de moscas, demostraciones sobre el proceso de pela o exhibiciones de mosca, además de la quinta edición del concurso de montadores, tanto en edición infantil como de adultos.

La alcaldesa de La Vecilla reconoció que el gallo de pluma significa “todo” tanto para la localidad como para su entorno porque es “único” que no se puede perder porque “no hay en ningún otro lugar esta característica de otro animal”, señaló.

La Vecilla vivió una jornada de exaltación de la tradición y el folclore leonés.

Una raza en declive

La cría del gallo de pluma en la zona del Curueño ha ido en declive en los últimos años, algo que se considera un problema generacional. “Antes en cada casa había buenos gallos, pero ahora no hay gente, los mayores se han ido y quedamos diez u once criadores, con más cantidad, pero no es lo bueno”, reconoce Quino, uno de los criadores de la zona. La situación óptima pasaría por que hubiera mayor número de profesionales y con mucha más variedad porque, a pesar de que hay buenos gallos, el día que se pierde un criador “se van el 40 por ciento de los animales”.

De seguir así, temen que se llegue a perder este valor genético importante, algo que de ocurrir, sería casi imposible poder recuperar. También se hace un llamamiento para incrementar la demanda, algo que se ha visto reducido una vez que se instauró la pesca sin muerte en los ríos. “Ha sido un rejón de muerte para los ríos, porque han echado a un 90 por ciento de los aficionados a la pesca”, añade Quino.

Una variedad única

Se habla del gallo de pluma del Curueño como una especie única en el mundo, algo que se debe a la pluma, característica por su brillo, su textura hidrófuga y su finura. Se trata de una pluma que imita muy bien las alas de los insectos y su reflejo en el agua permite atraer muy bien a las truchas. “No vale cualquier pluma para cualquier mosquito, porque lo que imita es al insecto”, explica Quino.

Otra de sus particularidades es que estos animales con estas plumas ‘exclusivas’ se crían tan solo en un área de tres kilómetros cuadrados, fuera de los cuales las características de sus plumas varían, perdiendo todo su atractivo. “Cuando se ha sacado un animal de aquí, han cambiado tanto que se pueden considerar una raza nueva”, en especial en el caso de los gallos de raza india, si bien los motivos de esta particularidad son todavía un misterio.

XXI Muestra de Gallo de Pluma y Mosca Artificial de La Vecilla. / J.C.f

En concreto son dos las razas disponibles: el indio y el pardo, aunque dentro del primero hay variedades que cambian el color de la pluma en función de la época del año, de manera que a medida que avanza el tiempo, la pluma va clareando. “Los colores del gallo van en función del mosquito y los tonos van de oscuro a medio, claro y palometa, en relación del mosquito”. La particularidad del gallo de variedad parda es que además tiene la penca, que es una mancha negra que se mete en la pluma, y donde hay catalogadas hasta 44 variedades diferentes.

Todas ellas y sus criadores hacen ese llamamiento. Necesitan ayuda para sobrevivir y seguir conservando estas especies tan especiales y atractivas para los pescadores, pero que están cayendo en un declive peligroso que, de no frenarse, podría acabar en un olvido irreversible.