Peñacorada aprovecha el 'Thanksgiving Day' para dar gracias por todo lo recibido Los niños durante la celebración. Las clases de inglés han servido para elaborar pulseras con la historia de Thanksgiving LEONOTICIAS Viernes, 24 noviembre 2017, 19:39

Con la celebración del Thanksgiving (Día de acción de gracias) el Peñacorada international school ha concluido una semana diferente que ha servido para reflexionar y aprender a apreciar los regalos que nos da la vida y que la rutina diaria difumina.

Alumnos y profesores han participado en diversos eventos llenos de alegría y entusiasmo con los que se ha reiterado la importancia que tiene el ser generosos y agradecidos con los demás, la corrección en el trato y la obediencia a los padres como norma básica de la convivencia furtura.

Las clases de inglés han servido para elaborar pulseras con la historia de Thanksgiving, se ha escrito en el "Thankful Tree", juegos al "Pin the feather on the Turkey" y un gran PowerPoint informativo.

También la comida fué de fiesta con productos propios de la fecha y deociración al más puro estilo americano.