Masterclass de lujo en Peñacorada con la pianista Susana Gómez Vázquez

Este lunes ha tenido lugar una masterclass en el Conservatorio de Música Peñacorada a cargo de la pianista Susana Gómez Vázquez.

La sesión se ha prolongado a lo largo de toda la jornada y a la misma han asistido los alumnos de piano del Conservatorio de Peñacorada quien han podido disfrutar de la palabra, experiencia y de la música de Susana Gómez Vázquez quien ya es considerada como una pianista emergente en el panorama español e internacional.

Susana Gómez cuenta entre sus numerosos galardones, con el primer premio en el Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España 2016, los primeros premios en las ediciones VII y X del Certamen Intercentros-Madrid (2006 y 2009), el primer premio en el concurso internacional Ciutat de Carlet 2009 (incluyendo mejor interpretación de música española) y el primer premio en la competición Iris Dyer de la Royal Academy of Music 2010. Durante su estancia en la Purcell School, ganó las competiciones Freddy Morgan y Wigmore (modalidad solista y música de cámara), y se le otorgó el primer premio de piano y de composición de la promoción 2013. También ha sido galardonada con el Isaac and Pirani Piano Trio Prize de la Royal Academy of Music 2015 y con el Maud Hornsby Award 2016 de la Royal Academy of Music.