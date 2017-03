La primavera llega con música al Peñacorada

En estos primeros días de primavera el Conservatorio Profesional de Música Peñacorada está celebrando una serie de conciertos en los que se alternan los grupos de combo especializados en rock con las actuaciones de piano, violín, oboe y flauta traversera.

El primero de los conciertos estuvo a cargo de los jóvenes alumnos de música moderna bajo la dirección del guitarrista del grupo "Platillos volanates" Juan Ramón Montero quien también es profesor de este centro educativo. Interpretaron It´s my life de Bon Jovi; Eye of the tiger de Survivor; Black Betty de Lead Belly; I believe dust my broom de Robert Jhonson; Sheena is a punk rocker de Ramones; Rock de la cárcel de Elvis Presley; Have love will travel de The Hives; Basket case de Green day y Smells like teen spirit de Nirvana.

El próximo "concierto de primavera", en este caso de piano, será mañana viernes 24 de marzo a las 17,30 horas en el auditorio de Peñacorada.

La entrada es libre.