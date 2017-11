A la rica morcilla Con un olor muy característico y una presencia visual muy llamativa la morcilla es uno de los alimentos más populares de la gastronomía leonesa | Leonoticias selecciona las mejores morcillas realizadas al más puro estilo tradicional La morcilla leonesa es una de las señas de identidad de la pronvincia LEONOTICIAS Viernes, 17 noviembre 2017, 18:47

La morcilla es uno de los productos tradicionales de la matanza leonesa, destaca su característico aspecto visual, eso sí, una vez cocinada y degustado a pocas personas no les gusta. Sus ingredientes son sencillos, sangre de cerdo y cebolla, pese a esto no todas las morcillas saben igual. La calidad de la materia prima unida a la capacidad que cada charcutero tiene para elaborarlas hace que exista una gran variedad y diferencias entre ellas.

La forma más habitual y conocida de consumirla es cocida en tripa o sacarlas de la tripa para hacerlas a la plancha. Servida simplemente sobre una tostada de pan a la plancha o con unas patatas fritas, es un clásico del tapeo leonés.

Por otro lado, no hay cocido que se precie que no tenga una morcilla como uno de sus ingredientes. Además la innovación también se ha instalado en este sector utilizando recetas sencillas con resultados sorprendentes, como en empanada, pizza o croquetas.

Este producto no sólo es conocido en León, toda la península ha oído hablar de este manjar leonés y cada vez cuenta con más presencia en el extranjero.

Morvega

Morvega es una empresa de embutidos familiar cuya esencia es fabricar morcillas. Hace más de 20 años que Jesús echó a andar este proyecto. En primera instancia distribuyendo sus productos de manera local hasta llegar a la actualidad donde cuenta con presencia en toda España, además de algunos puntos de distribución en el extranjero.

La evolución de esta empresa ha sido notoria pero, eso sí, sin perder ese sabor que la posiciona a sus morcillas como una de las mejores de todo el país. Su mejor publicidad ha sido el boca a boca que le ha llevado a ganar territorio dentro de la península. «Nuestra esencia es la satisfacción del consumidor que hace que la recomiende a otros individuos», relata Jesús.

Una de las principales cuestiones que supo ver este propietario cárnico es la necesidad de facilitar al consumidor, que se haya fuera de la provincia de León, una accesibilidad y presentación de este producto, por ello fue pionero en crear la morcilla envasada en tarros. «Ahora ya la saca todo el mundo, aunque no han conseguido obtener el mismo acabado que yo le proporciono», explica este productor.

Aunque los ingredientes son similares a cualquier otra morcilla de calidad que se puede encontrar en el mercado, la particularidad de esta es el proceso de elaboración y la incorporación de pan de la montaña leonesa como componente adicional.

La cocina de su casa se convierte en una laboratorio perfecto de investigación y desarrollo de la morcilla leonesa. Cuando la madre de Jesús pone su mandil de investigadora saca a relucir sus mayores ingenios, siempre con la idea de «lo que se come en casa hay que llevarlo a la mesa de los demás». Gracias a esto han conseguido sacar al mercado seis variedades distintas, con queso de Valdeón, con cebolla caramelizada, con compota manzana, con Cecina, al cabrales y la de extra en tarro; «que si una esta buena la otra esta mejor».

Morvega Polígono La Herrera 1 Sahélices de Sabero 24812 – León 987 718 210 | 606 445 395 Email: info@morcillasmorvega.es

La Chacinera de Laciana

La Chacinera de Laciana empezó su andadura en el año 1980. u fundador José María Fernández Gayo, carnicero desde muy temprana edad, culminó sus sueños en un proyecto que era la creación de una fábrica de embutidos. Desde el año de su nacimiento hasta nuestros días siguen haciendo los embutidos y salazones de manera tradicional como lo hacían antaño nuestras abuelas, con el objetivo de que conserven todo su sabor. Actualmente sigue siendo una empresa familiar, regentada por el nieto del fundador, Asel Martínez Fernández que, acabando sus estudios de restauración, decidió volver a su pueblo y hacerse cargo de esta empresa familiar.

Ha pasado mucho tiempo desde aquellos comienzos en una cochera donde se mataba el cerdo del vecino hasta el día de hoy donde la empresa cuenta con una gran fábrica, además de dos carnicerías, una de ellas situada en la localidad de Caboalles y la otra en Villaseca.

El potencial de venta es cada vez mayor, siendo la principal zona de negocio la provincia leonesa, pero a lo largo de toda la geografía española podemos encontrar productos de La Chacinera de Laciana en el expositor de una carnicería. Grandes supermercados, como Gadis, también han firmado un convenio para poder distribuir esta marca. Además de tener presencia en diferentes puntos del extranjero. «Cada año multiplico la producción del anterior, mi trabajo me cuesta», comenta Asel.

Cuenta con secaderos naturales y una elaboración y obtención de la materia prima que se asemeja a la que ya hacía por aquel entonces su abuelo. «Yo quiero seguir teniendo ese sello de calidad para que el cliente crea que está comiendo una morcilla de las que hacía su abuela».

La Chacinera de Laciana cuenta con una morcilla, que utilizando los mismos ingredientes ha logrado diferenciarse del resto. El secreto se encuentra en la cebolla, con una textura diferente y un aumento del picor han conseguido esa diferenciación que les aporta un valor extra.

Esta empresa no sólo fabrica morcillas si no que tambíen produce otros productos típicos de cualquier despensa leonesa; botillo, chorizo, panceta, etc.

Toda una familia dedicada a este sector para lograr que esta empresa crezca no sólo en producción si no también en el valor de la marca.

La Chacinera de Laciana Barrio La Leorna, 0 Caboalles de Abajo 24110 - LEÓN (España) Carnicería Caboalles: 987 490 121 Carnicería Villaseca: 987 483 616 info@lachacineradelaciana.com Facebook: La Chacinera de Laciana

Natalio Fernández

Natalio Fernández es una fábrica de embutidos frescos de León especializada en morcilla leonesa. Desde 1967, elaboran sus productos de manera artesanal y tradicional, tal como aprendieron en la familia. A finales de los años 60 el padre del actual propietario montó un carnicería- casquería después de su estancia en Francia, tras tener que inmigrar como muchos otros españoles hacia el extranjero. Todo comenzó en la avenida Doctor Fleming, en el Crucero, las ganas e ilusión unidas al empeño por crecer hicieron que ese local se les quedará pequeño teniendo que trasladarse a la calle Doña Urruca, para en la actualidad, situarse en la carretera de Vilecha. A pesar de los cambios de edificio, la tradición y el empeño por hacer un producto de artesanal de buena calidad no han cesado.

Más de 50 años dedicados a la venta de morcilla ha propiciado que su ratio de venta aumente cada día. En el presente, tienen presencia en toda España, aunque su principal mercado se encuentra en esta provincia, Asturias y Madrid. El anhelo de crecimiento es tal que han comenzado a llevar este alimento tan representativo de la gastronomía leonesa hasta tierras inglesas.

El crecimiento en esta empresa es una constante, la satisfacción del cliente hace que vuelvan a repetir la compra. «Tenemos clientes que han venido a León han probado el producto y lo quieren seguir consumiendo e incluso hosteleros que ven en nuestros artículos una garantía de venta», explica su propietario.

Ser fieles a la tradición, creando un producto que en pleno siglo XXI sea idéntico al que podían tomar nuestros abuelos es la marca de identidad que aporta embutidos Natalio.

Natalio Fernández Carretera Vilecha 33, nave 10 León 24005 987 200 033 embutidosnata@lioembutidosnatalio.com Facebook: Embutidos Natalio

Morcillas Villamoros

Esta empresa lleva funcionando desde 1986, aunque no siempre ha sido la sede la fábrica que tienen en Villamoros. Hasta el año 2000 se encontraban en Villaquilambre y anteriormente en Puente Castro, donde todo comenzó.

La clientela le avala, con presencia en numerosos locales hosteleros y otras empresas cárnicas, morcillas Villamoros ha sabido ganarse la confianza de sus clientes para conquistar una cuantía importante de los sitios donde encontrar morcilla en León capital. En el resto de la provincia también tiene una destacada presencia al igual que en la comunidad vecina de Asturias. «El hándicap de la caducidad hace que una distribución en puntos de venta lejanos pierda fuerza, pero hemos solventado con la venta en tarros», recuerda su dueño.

Dos factores hay que resaltar de esta empresa, la calidad y el servicio. En cuento a la calidad, destaca que las morcillas no llevan ningún tipo de aditivos y están hechas, según aseguran los dueños, con mucho cariño. «La base con que se hacen todas las morcillas es casi idéntica lo que nosotros le añadimos es ese mimo a la hora de cocerlas y transformarlas en el producto acabado», destaca su propietario. En cuento al servicio, reparten del producto todos los días laborables.

Define a su morcilla como un embutido vegetal, al estar compuesto en un 90% de cebolla. «Es un producto sano, por ejemplo, en cuanto al colesterol, sólo tiene 190 miligramos/kilo mientras que un kilo de ternera tiene 700 miligramos o un kilo de huevos tiene 4.000 miligramos”, asegura el dueño.

Pasito a pasito han sabido crecer sin perder su sello de identidad que es la calidad que tienen sus morcillas

Morcillas Villamoros Ctra. el Portillín, 25, Villaquilambre 24195, León 987 30 80 73 Facebook: Morcillas Villamoros

Embutidos Entrepeñas

Embutidos Entrepeñas es una de las empresas son mayor recorrido empresarial, fundada en 1948. Todo comenzó como una tienda de ultramarinos para abastecer a los residentes de la localidad de en Geras de Gordón. Era tal el éxito de sus matanzas de cerdo que cada invierno fueron aumentando para satisfacer las demandas de asturianos, leoneses y demás curiosos que se dejaban caer por el lugar.

Ese crecimiento no ha cesado y a día de hoy los tres hijos del matrimonio fundador, sus cónyuges y nietos trabajan juntos para seguir ofreciendo a sus clientes las recetas tradicionales de la abuela aderezadas con el trato familiar a la clientela, al que desde muy pequeños les tuvieron acostumbrados.

La actividad se sigue desarrollando principalmente en Geras de Gordón, donde se encuentran las instalaciones de la fábrica de embutidos y el bar-restaurante con punto de venta al público. Pero además cuentan con siete carnicerías, cuatro de ellas situadas en León y las otras tres en las regiones asturinas de Oviedo, Gijón Y Mieres. Además, las nuevas tecnologías también han llegado a esta empresa que ya cuenta con una tienda online para saciar a sus consumidores más lejanos

La receta es sencilla, tal y como aprendieron de sus antepasados, se elabora con manteca de cerdo, miga de pan, sangre porcina, una buena proporción de cebolla, ajo, pimentón y sal. Pese a la sencillez el sabor único de esta morcilla está asegurado.

El futuro de esta empresa es muy prometedor, ya ha conseguido abrir mercado en Europa y actualmente esta exponiendo sus productos en ferias internacionales como la de Munich, Milán, Barcelona, Lyon.