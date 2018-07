Los mejores turrones de León Este dulce pone la guinda a las comidas navideñas y leonoticias acerca una recopilación de los mejores turrones artesanos de la provincia Este manjar no falta en la mesa por Navidad. LEONOTICIAS León Viernes, 13 julio 2018, 12:18

La Navidad es tiempo de grandes reuniones en torno a manjares donde la parte dulce pone la guinda de la celebración. Los esperados turrones llegan a la mesa para endulzar la conversación tras el banquete navideño y puede ser una ocasión perfecta para sorprender con este postre.

León cuenta con deliciosos turrones artesanos elaborados con materia prima de la tierra y sabores desconocidos que sólo pueden catarse gracias a los artesanos pasteleros. Leonoticias ofrece una recopilación de los mejores turrones de la provincia para poder lanzarse a degustar la tradición en un producto donde también llega la innovación con importantes sorpresas.

Confitería Fuensanta

Galería. La anguila de turrón es una de sus especialidades.

Hablar de Fuensanta, sin lugar a dudas, es hablar de calidad. Este y no otro es el secreto que marca la diferencia a la hora de ofrecer una gran variedad de productos siempre con el sello característico y con la seguridad de que el cliente acertará siempre.

Según se acercan las fechas navideñas, Fuensanta muestra lo mejor de su repertorio. Turrones que hacen las delicias de toda la familia en un dulce que parte de una materia prima a la que miman constantemente. Siendo maestros artesanos, Fuensanta logra alcanzar la perfección con un proceso en el que no falta detalle y donde el esmero está presente en todos los procesos. El trabajo por sacar el mejor turrón comienza a las seis de la mañana en el obrador, donde se inicia la elaboración de los turrones anticipándose a las Navidades.

Fuensanta ofrece un gran abanico de turrones, presentados en bloque, un auténtico clásico, elaborados con almendra, yema, cabello de ángel y azúcar. Y es que las variedades son múltiples. Fuensanta cuenta con el turrón 'Capuccina', con yema cocida, el turrón Cádiz (con pan de Cádiz), el turrón Gloria (con tocinillo), el de Nata Nuez (con forma de tronco) y el de Piñones (con yema y chocolate cubierto de piñones).

En tabletas se puede encontrar los cortados o clásicos: duro, blando, yema tostada, nata nuez y canela limón; y las tabletas de molde, realizados todos en chocolate Valrhona con cinco variedades. La estrella de la casa es el turrón L'Orange que lleva Cointreau y es el más vendido, multiplicándose cada año las ventas de este manjar del turrón. El Crunch (turrón artesano elaborado con arroz inflado), el Guirlache (con frutos secos enteros, almendras, piñones y avellanas), el Gia Lait (hecho con trufas y pralinés de almendras) y el Caribean (hecho con frambuesa y licor de frambuesa) como innovación.

Las figuras de mazapán se elaboran a mano. Fuensanta también cuenta con el abeto de turrón con forma de pino, elaborado con chocolate y crema de turrón. Las anguilas un producto tradicional que se ha vuelto a retomar después de unos años que estuvo paralizado, envasado en sus cajas como antiguamente, elaborados de pasta de almendras y decoradas con canutillo de papel.

Confitería Fuensanta Gran Vía de San Marcos, 37 Avda. Doctor Fleming, 2 Baldomero Lozano, 8 Juan de Badajoz, 8 Página Web: Confitería Fuensanta

Confitería Conrado

Galería. El turrón de piñones es de los más demandados.

Turrones artesanos de elaboración propia es la propuesta de Confitería Conrado para hacer que estas navidades sean un poco más dulces. Partiendo de que la materia básica y fundamental es la almendra, este establecimiento es capaz de presentar una gran variedad de turrones.

Los turrones de corte llegan de la mano del turrón de gyn tonic y lima para los paladares más exquisitos o el turrón cinco sentidos, que se presenta en vasito de chocolate con un interior de turrón de alicante, yema tostada y rematado con turrón de avellana al cacao. La filosofía de esta empresa se basa en trabajar con producto autóctono. Y es que Confitería Conrado apuesta por la materia prima excepcional de la tierra y por eso son capaces de elaborar un turrón trufado de frambuesa de Tabuyo del Monte. Un producto ecológico y natural.

Pero también hay cabida para la tradición y el turrón clásico desde el blando, duro, de nata y nuez, crema tostada, pasando por la yema, frutas, el tradicional de guirlache hasta el más demandado, el de piñones con interior de almendra yema y piñón. Además, pensado para un regalo sorprendente, disponen del turrón duro y blando en formato de caja de madera elegante y vistosa.

Situados en el corazón de La Bañeza, Confitería Conrado es una parte involucrada y activa con la comarca y cómo no, con sus carnavales. Por eso, en su homenaje disponen de un turrón que emula a los colores del logo oficial y se presenta con un exterior de café irlandés relleno de trufa al whisky con mazapán de nata.

Esta confitería, es la única confitería de toda la provincia galardonada con el premio de Mejor Productor leonés de la Academia Leonesa de la Gastronomía, reconociendo su tradición y constancia desde 1856. Más de 40 variedades de turrones en los que todos ellos rozan la excelencia. Porque según admiten desde Confitería Conrado, «con la calidad no jugamos nunca, es nuestro aval».

Confitería Conrado Calle el Reloj, 6, La Bañeza, León 6987 64 02 13 Facebook: Confitería Conrado

Pastelerías Esla

Galería. El turrón de coco de la Pastelería Esla.

La Pastelería Esla C.B es especialista en la elaboración de productos artesanos de pastelería, bollería y hojaldre. En el año 2002, cuatro socios - Nuria, Loli, Iván y Ángel Luis -, cogen el testigo familiar para hacerse con las riendas de este establecimiento. Sin perder el espíritu de tradición y calidad continúan elaborando una amplia variedad de pasteles de diferentes clases, formatos y sabores.

Pastelería Esla elabora con motivo de las fiestas navideñas entre cinco y seis clases de turrón de chocolate, en formato de media caña. Así, la variedad se nutre del clásico de chocolate y praline, el de chocolate negro y whisky, chocolate de trufa blanca coco y frambuesa o el delicioso turrón de chocolate con leche y crujiente con almendra caramelizada.

La Navidad también es para la fabricación de empiñonados, almendrados y coquitos y en Reyes los tradicionales roscones, un producto que en Pastelerías Esla dominan a la perfección para el gusto de todos.

No sería justo olvidar las pastas de té que fabrican, son unas pastas de mantequilla, bañadas y rellenas con las mejores coberturas y confituras que existen en el mercado.

Esta empresa, situada en el Polígono de La Herrera en Sahelices de Sabero, ha mantenido su proceso de elaboración intacto, elaborando un producto idéntico al que elaboraban sus antepasados.

Pastelerías Esla Polígono Pl Industrial la Herrera, 1, Olleros de Sabero, León 987 70 30 04 Página Web: Pastelerías Esla

Imperiales Alonso

Galería. El de guirlache de Imperiales Alonso es la tradición hecha turrón.

La confitería Imperiales Alonso, se funda en 1887 de la mano de Emilio Alonso Ferrero. La confitería se asienta en una transmisión familiar de la cultura del dulce desde hace más de cuatro generaciones. La apuesta por unos productos de calidad y la elaboración artesanal constituyen los pilares fundamentales en los que se asienta esta empresa, situada en pleno centro bañezano.

Ya desde sus inicios, en un momento en que las comunicaciones no eran lo que conocemos hoy, este famoso confitero logró numerosos reconocimientos en Francia y España a su buen hacer, especialmente a su principal creación, los Imperiales. Un bizcocho de almendras, huevos y azúcar; 100% natural. La tradición y calidad, hace que los productos elaboradoras por este obrador no puedan ser comercializados a gran escala. No introducir conservantes artificiales hace que la fecha de caducidad sea muy temprana lo que representa unos productos diseñados para los paladares más sibaritas.

En las puertas de las fiestas navideñas, uno de los grandes protagonistas es el turrón, Imperiales Alonso, prepara con esmero su tradicional turrón de Guirlache. Un postre realizado con Almendra Marcona, rica y equilibrada en azúcares, amargor y acidez.

La preparación de este dulce comienza en noviembre, y aunque es en el periodo de pascuas cuando adquiere su punto máximo de ventas, de un tiempo a esta parte, se ha convertido en un producto demandado durante todo el año. «Hemos experimentado como las ventas no desaparecen en las épocas estivales, gracias al turismo extranjero, que son grandes consumidores de este producto típico de León», detalla el dueño. Es un acierto culminar una buena comida navideña con uno de los productos de esta confitería, que además de turrón, cuentan con tartas, pasteles o pastas de San Blas.

Imperiales Alonso Calle Astorga, 1, La Bañeza, León 987 64 31 80 Página Web: Imperiales Alonso

Caramelos Santos

Galería. El turronchito es de lo mas sorprendente y original de esta Navidad.

El ronchito se hace turrón. Este caramelo con un sabor entrañable para los leoneses se vuelve navideño a través de Caramelos Santos, que ha lanzado para estas fiestas el 'Turronchito'. El aspecto de turrón viene a través de la caja. Se presenta en un estuche con ventana, similar al de los turrones, con un diseño muy elegante y familiar para el consumidor que lo hace perfecto tanto para el consumo propio, como para regalar o incluir en cestas navideñas.

Se trata de caramelos totalmente artesanales, con el sabor característico del turrón, envueltos individualmente para conservar todo su aroma, que hará las delicias de todos. Así, 'Turronchito' promete volver con fuerza estas navidades y junto a peladillas y pastas aparecer en todas las mesas para celebrar estas fiestas con productos de la tierra. Esta empresa establecida en León, desde 1950, está hoy presente con firmeza dentro del mercado nacional y en continua expansión en el mercado internacional.

Sus productos se elaboran mediante un minucioso proceso artesanal adaptado a las más modernas tecnologías haciendo que nuestra producción sea cada día más competitiva y como no, utilizando siempre materias primas de primera calidad para la elaboración de nuestros productos. Todo ello avalado por el certificado de calidad.

Un producto, 'Turronchito' que promete colarse en todos los hogares leoneses y puede adquirirse en todas las tiendas de productos de León, las tiendas de 'chuches' en la tienda online de caramelos Santos.