León Capital española de la gastronomía tenía reservado para junio el mes del dulce. Una ocasión perfecta para presumir de una repostería leonesa que tiene tradición y goza de prestigio por su proceso artesanal y natural.

Sin perder las recetas que a lo largo de generaciones se han transmitido en diversas localidades de León, los dulces típicos de esta variada provincia dejan auténticas delicias valoradas por los hogares tanto leoneses como de fuera de las fronteras. Para quedarse con lo mejor de cada casa, leonoticias acerca una recopilación de los mejores dulces de León.

Panadería Tierra de la Reina

Galería. Unas deliciosas pastas de mantequilla. / D. González

Hablar de Panadería Tierra La Reina es hablar de calidad, tradición y compromiso con el entorno. Es hablar del buen hacer y del recuerdo del sabor de siempre. En el marco incomparable de la localidad de la montaña leonesa de Boca de Huérgano, nace la historia de estos dulces. Auténticos manjares que se derriten a cada bocado y cuyos inicios datan del año 1940.

Panadería Tierra la Reina realiza con recetas ancestrales dulces típicos de la zona que lo convierten en referente de la gastronomía local. Sólo hace falta probar sus Pastas de Mantequilla para darse cuenta de que un proceso natural está detrás de estos dulces. Con origen en la leche de vaca local, estas pastas producen una explosión de sabor que traslada el gusto de una elaboración puramente tradicional y sin presencia de aditivos.

Además, otro de los tradicionales dulces de Panadería Tierra la Reina son Los Sequillos. Se trata de una de las pastas más típicas de la zona de la montaña oriental, elaboradas con grasa de cerdo natural y con una textura que atrapa a quien tenga el gusto de probarlos.

La oferta de esta reconocida panadería además incluye, cómo no, el mejor pan de la zona, las tortas y sus deliciosas magdalenas. Una tradición familiar muy unida a la comarca en la que se encuentra enclavada y que se refleja en el bollo de leche característico en las fiestas de Picos.

Dulces y elaboraciones que además se acercan a León capital gracias a que están disponibles en numerosos establecimientos. Delicias de primera calidad con el sello del buen hacer y dedicación de Panadería Tierra de la Reina.

Panadería Tierra de la Reina Carr. de Besande, 17, Boca de Huérgano, León 987 74 01 06 Facebook: Panadería Tierra de la Reina

Nicanores de Boñar

Galería. Los Nicanores sólo se venden por cajas. / N. Miranda

Y si hablamos de dulces de tradición en León no podemos dejar escapar los Nicanores de Boñar. Uno de los productos no sólo más típicos de la montaña sino de toda la provincia que se ha hecho un hueco de reconocimiento fuera también de las fronteras leonesas.

Un producto que no se puede reproducir si no es en el obrador de este negocio familiar, ya que la receta es secreta y pasa de generación en generación desde 1880. Gracias a ello, el producto no se ha desvirtuado y sigue conservando los ingredientes originales y la elaboración tradicional.

Un dulce que se comienza a gestar su propia leyenda cuando Nicanor Rodríguez González, decide poner en marcha el obrador donde crea este hojaldre tan dulce y que ha llegado hasta la actualidad con un gran reclamo entre los leoneses. Para diferencia el auténtico Nicanor de Boñar sólo hay que adquirir el que se vende por cajas.

Al poco tiempo la 'Casa Nicanor', como lo empieza a llamar la gente, se convierte en un lugar de paso para gran cantidad de turistas y lugareños que acuden al local a comprar este producto de pastelería, que por entonces se llamaba Hojaldras. Con el tiempo debido a la fama que fueron adquiriendo estas 'Hojaldras' en Boñar y debido al nombre de su creador, empezarían a conocerse como Nicanores de Boñar.

Desde entonces este hojaldre artesano ha pasado a ser uno de los productos artesanos más típicos de León, ganando numerosos premios nacionales y distinciones desde entonces. Hoy en día sus herederos directos siguen comercializando en Boñar este producto con su receta original. Un dulce que ha sobrevivido al paso de los años de manera intacta y permite saborear la verdadera tradición.

Nicanores de Boñar Avenida de la Constitución, 70, Boñar, León 987 73 52 79 Página web: Nicanores de Boñar

Empanadas La Legua

Galería. Su delicioso bizcocho de chocolate.

Si hubiera que hablar de ese ingrediente secreto fundamental de los dulces de Empanadas La Legua, habría que hablar de su azúcar. Es el conservante natural que se incluye en sus dulces, siempre sencillos, frescos y sin colorantes, todo casero.

Los dulces que elabora Empanadas La Legua vienen rellenos de cremas, como es el caso de la tradicional tarta de la abuela en formato individual, las pastas realizadas con harina de almendra y harina de trigo; y las magdalenas. Eso sí, siempre con la tradicional receta de la abuela, con la que elaboran varios tipos: magdalena normal elaborada de aceite de girasol, magdalenas con aceite de oliva virgen extra, las de chocolate belga y las magdalenas para diabéticos sin azúcar, para que nadie deje de degustar este apetecible dulce.

Otro de los dulces de esta empresa de referencia son las pastas de la carita feliz, que están rellenas de chocolate o de frambuesa. Muy famosas también son las chanclas de chocolate, que son pastas caseras untadas con chocolate.

Como productos de temporada, Empanadas La Legua tiene las rosquillas de San Froilán, que se elaboran desde septiembre; las orejas de Carnaval, que se elaboran durante todo el año; los típicos buñuelos, para las fechas de todos los Santos; y cómo no los polvorones, bombones, turrón de chocolate y roscones para la Navidad, sin olvidar las torrijas en Semana Santa.

Es tal el éxito de las orejas que las venden durante todo el año para no privar de ellas a los leoneses y visitantes que regresan a la tierra. Carnaval, agosto o Navidad. Da igual. Cualquier época es buena para disfrutar de las orejas de Empanadas La Legua. Conservando con cariño la receta de su bisabuela, la propietaria Elena elabora este dulce a base de harina, huevos, aceite, azúcar, un poco de levadura, vino blanco y anís.

Pero sin duda, la referencia son sus empanadas que ahora entran en la época de más demanda. Con una gran variedad y fama, esta empresa no baja su producción en todo el año, según nos detalla la dueña. Numerosas tiendas de la provincia comercializan sus productos, que ya han cruzado fronteras distribuyéndose por Cantabria o el País Vasco. Sus empanadas estás disponibles a través la página web o encargándoselas, llamando a su número de teléfono.

Empanadas La Legua Calle la Peralina, 16, Carbajal de la Legua, León 987 28 81 34 Facebook: Empanadas La Legua

Pastelerías Esla

Galería. Los lazos de pastelería Esla.

La filosofía de Pastelerías Esla se marca un objetivo claro: seguir con la elaboración del hojaldre de mantequilla que se había perdido en la zona del valle de Cistierna y Sabero y continuar con la tradición de ese producto. La formulación y receta del exclusivo hojaldre de mantequilla de Cistierna data de 1900, años en los que en el valle de esta localidad leonesa ya se empiezan a crear casas pasteleras que hacen este tipo de hojaldre.

El auge de esta dulce llega con Luis Bernabé Martin, suegro del actual gerente de Pastelerías Esla, Ángel Luis, que exporta el hojaldre de mantequilla fuera de la provincia en forma de granel llegando a diversos puntos de la geografía española. Tal es su expansión, que la elaboración de Luis Bernabé comienza a enseñarse en otras casas pasteleras, llegando toda esta sabiduría hasta la actualidad.

Como no podía ser de otra manera, los hojaldres de mantequilla se elaboran con materias de primera calidad, cuidando una terminación de producto que marca la diferencia y confiando en el buen hacer del pastelero junto a la tradición de los medios que se empleaban en los años 70. Sus ingredientes son totalmente naturales, con una composición del 36% mantequilla mientras en la que el empaste no lleva agua, solo vino blanco.

Fruto de estos hojaldres con un amplio recorrido nacen otros productos como las teclas de hojaldre, que fue una marca registrada por Luis Bernabé, lazos de hojaldre o san guillermo, lacitos, antojos de almendra, antojos de piñón, palitos de almendra…

Una tradición que en Pastelería Esla no está reñida con abrirse a nuevos y exquisitos dulces. Así, cuentan con las Nurias o roscas de hojaldre (rellenas de cabello, chocolate, frambuesa o albaricoque), herreritas (hojaldre redondo cubierto de yema), lazos de chocolate, y uno de sus premiados productos: el cazurro, una rosa de hojaldre con el premio de Castilla y León al mejor producto de pastelería.

Los hojaldres de mantequilla de Pastelería Esla se pueden encontrar a granel en toda la capital leonesa, así como en estuches en tiendas gourmet. Además, distribuyen este legado ancestral por toda España y Europa sobre todo en Irlanda y Francia. Unos hojaldres que, sin duda, son bandera de León por todo el mundo.