El chorizo, con sello leonés Este producto siempre a mano en cualquier depensa leonesa es un éxito en cualquier celebración y leonoticias te acerca una recopilación de los mejores de la provincia El chorizo, el rey de la despensa leonesa. LEONOTICIAS León Viernes, 8 diciembre 2017, 18:54

Es el producto estrella de la despensa en los hogares leoneses. Aunque consumido en toda España y cada vez más fuera de sus fronteras, el chorizo tiene un lugar de preferencia en la gastronomía de León. Un producto versatil que admite multitud de usos en cualquier plato o que suele ser ser consumido en su variedad más habitual, en rodajas y acompañado con un buen trozo de hogaza.

Estas piezas aromáticas y especiadas van desde el chorizo picante o semipicante hasta un sabor más dulce con un ahumado de diferentes intensidades, como se hacía antaño en la montaña. Un proceso que se sigue respetando unido a la innovación bajo marcas de calidad como 'Chorizos de León', que garantizan los estándares de uno de los mejores productos de la tierra. Para no fallar en la elección, leonoticias acerca a sus lectores una selección de los mejores chorizos de León para disfrutar del sabor de la tradición concentrado en un bocado.

Embutidos Ezequiel

Galería. Ezequiel se mantiene fiel a sus principios de calidad y servicio.

En un entorno privilegiado, a 1.200 metros de altitud, en la población de Villamanín, en plena montaña de la provincia de León, y a escasos kilómetros del Principado de Asturias, se encuentra la fábrica de Embutidos Ezequiel. Con establecimientos en la capital leonesa, distribuye bajo su propia marca. Esta familia lleva realizando desde 1945 una labor con un gran objetivo: la elaboración de productos de calidad. Entre ellos, uno de los más aclamados es sin duda el chorizo.

La elaboración de su chorizo ha sido completamente diseñada desde sus orígenes hasta el final. Comienza con un cuidadoso despiece de las carnes, al que siguen las fases de picado y adobado artesanal. Esto permite que el producto madure, pudiendo pasar posteriormente a las fases de asentamiento y, a continuación, de secado natural. Esta última parte se realiza en plena montaña leonesa, lo que confiere al embutido matices exclusivos de aroma, sabor y color. A todo esto, hay que añadir un proceso de ahumado artesanal, con leña de roble, hecho que alarga su tiempo de conservación y le dota de su tan característico sabor tradicional. Los embutidos y salazones los elaboran en la actualidad como lo vienen haciendo desde sus comienzos, de manera tradicional, sin aditivos ni conservantes.

Para este chorizo resulta primordial la carne de cerdo, procedente de Castilla y León, y el pimentón, que pertenece a la Denominación de Origen Protegida de la Vera. Pero además, emplean tripa completamente natural y ahumamos con leña de roble y la de utilización de Ajo morado para obtener un chorizo de reconocimiento por todos los paladares.

Embutidos Ezequiel Ctra. Nacional 630, km 99,5, Villamanín, León Calle Ancha, 20, León Calle Roa de la Vega, 4, León 987 59 84 97 Página Web: Embutidos Ezequiel

Embutidos Polvoreda

Galería. Una fábrica que guarda la tradición de la curación de montaña.

La actividad de Embutidos Polvoreda se remonta a 2003, cuando comienza su producción en su fábrica de embutidos situada en Matallana de Torio. Una fábrica que ya forma parte del paisaje de la zona y se ha convertido en un punto de referencia para lugareños y visitantes.

Siguiendo la receta de su padre Alberto Lucas junto con sus dos hijos y Carlos Tascón son lo encargados de llevar la producción de manera tradicional. Así, han conseguido mantener una receta original cuyo secreto se centra en que toda la producción es de ganadería propia, lo que les permite seleccionar sus propias carnes, optando sólo por la materia prima con un conocimiento de primera mano de las piezas elegidas y de alta calidad. Una crianza de cerdos muy grandes, cebados con piensos naturales y evitando la explotación intensiva para conseguir así materia prima con un control exhaustivo.

En Embutidos Polvoreda se puede encontrar chorizo dulce, picante y semidulce, aunque el chorizo curado es el que ocupa el 90% de las ventas. El chorizo fresco más destinado a guisos es otro de los productos estrella de Polvoreda. Un proceso de curado propio de la montaña con madera de roble, aporta ese toque único a los chorizos de esta zona de la montaña central leonesa.

Además de un excelente chorizo podemos degustar todo tipo de embutidos como cecina, salchichón , lomo, jamón y longaniza de chivo todos ellos elaborados con el cuidado y tradición típico de una comarca donde el embutido es la marca insginia de su gastronomía.

Embutidos Polvoreda Av. la Constitución, 90-92, Matallana de Torío, León 987591049

La Fábrica de Vegarada

Galería. El proceso de secado natural es uno de sus grandes valores.

Embutidos Vegarada, situado en Lugueros, es experto en la elaboración de embutidos de la montaña leonesa. Una especialidad que aporta en gran parte la ubicación de su fábrica a 1.200 metros de altitud. Este enclave ayuda en el proceso de curación de sus productos, para los que combinan en su producción la tradición sin renunciar a modernos métodos de control que aseguran la máxima calidad.

El proceso de secado natural es uno de sus grandes valores, no obstante disponen de secaderos de alta tecnología para cuando la caprichosa naturaleza hace necesario corregir sobre todo humedad y temperatura en los meses de frío invierno. Entre su oferta de chorizos se encuentra el de 'Vegarada gran selección' hecho de manera tradicional con carne de cerdo y adobada, pimentón, sal y ajo. Además, pensando en poder ofrecer una gama aquesible para cualquier bolsillo pero sin perder la calidad del producto, en esta empresa tradicional de embutidos, se puede degustar el chorizo 'Vegarada superior'. Este producto es el más económico de su gama, manteniendo el estándar de la marca 'Chorizo de León'.

Otra de sus apuestas es el chorizo cular con la caracteríatica peculiar de este producto es que está embutido en una tripa más alargada y ancha, envasado al vacio sin conservantes ni colorantes y sin gluten, para que todos los clientes puedan disfrutar del chorizo sin distinción.

Un proceso de elaboración tradicional en el que se recurre a las mejores materias primas seleccionadas con mimo para poder obtener un producto final impecable en cualquiera de los embutidos elaborados en Vegarada. Uno de los grandes atractivos de sus instalaciones es el gastrobar-tienda, un espacio moderno y acogedor para poder disfrutar del sabor de Vegarada en el mejor ambiente.

La Fábrica de Vegarada Av San Mamés, s/n, Lugueros, León 987 30 70 19 Facebook: La Fábrica de Vegarada

Embutidos Honorio Fuertes

Galería. Embutidos Honorio selecciona las materias primas de primera mano.

Embutidos Honorio Fuertes es uno de los principales productores del chorizo tradicional leonés. Dando renombre y notoriedad al municipio de Soto y Amío, esta empresa logra realizar este embutido típico de la provincia gracias a la altitud de este municipio que presenta unas condiciones climatológicas idóneas para la curación dado que cuenta con el frio y la humedad óptimas para la curación.

Honorio Fuertes después de su periplo en Francia, se dedicó a la hostelería, dirigiendo el bar Omaña, para posterior mente poner en marcha un autoservicio en León, iniciándose en la fabricación de embutidos, primeramente, a nivel particular, para posteriormente hacerlo como carnicero. Cuenta con una tienda propia situada en León además de distribuir en otros en otros establecimientos. La tecnología también está instalada en este negocio que cuenta con la posibilidad de realizar pedidos online, distribuir por mensajería para toda España y tener presencia en el extranjero.

El secreto de su sabor tan especial reside en la selección de los cerdos que se utilizan un cebo cien por cien natural, a base de remolacha, calabaza, alfalfa. A partir de aquí, la receta es la que siempre se ha utilizado en esta zona de Omaña. Ajo, Pimentón de la Vera, sal y la carne de cerdo componen sus ingredientes. Cabe destacar el gran éxito que tienen de la carne de buey y el tocino ibérico. Sus pilares fundamentales son: la selección de las materias primas, el esmero en la fabricación y el cuidado en la curación para conseguir un chorizo único.

Embutidos Honorio Fuertes Travesía Omaña, 11, Soto y Amío, León Calle la Tercia, 9, Armunia, León 987 58 16 80 Página web: Honorio Fuertes

Embutidos Rodríguez

Galería. Embutidos Rodríguez, 'Siguiendo la tradición'.

De generación en generación, Embutidos Rodríguez, sigue elaborando sus embutidos de una manera natural y artesana dando sentido a su filosofía ‘Siguiendo la tradición’. Más de 90 años dando un motor económico dentro de La Bañeza, donde se dan unas inmejorables condiciones climáticas para la curación de las distintas carnes.

La principal diferencia del chorizo de Embutidos Rodríguez parte del control total del proceso de elaboración, con ganadería propia de la que hacen una selección real de las piezas desde su matadero y sala de despiece, lo que permite a esta fábrica de embutidos elegir la materia prima óptima para sus productos.

El proceso de curación del ‘Chorizo de León’ se realiza en sus secaderos, donde las variables se controlan a 100% también en el punto final, para asegurar que el producto ha llegado a la curación exacta. Con un tiempo de curación de entre 30 y 40 días sin ahumado, el Pimentón de la Vera con denominación de origen da la garantía de calidad y asegura que se cumple con las características de la marca ‘Chorizo de León’.

Conscientes de las necesidades actuales, Embutidos Rodríguez se trata de una fábrica libre de alérgenos y gluten, preparados para abordar el mercado de celiacos en el que se incluye cualquier tipo de consumidor con intolerancia. Desde el dulce al picante y en formato de herradura, achorizado o cular, Embutidos Rodríguez distribuye sólo bajo su propia marca con grandes distribuidores en España, pero dando especial importancia al comercio tradicional leonés, con rutas exclusivas para la zona donde distribuyen personalmente.

Varias marcas avalan la calidad de este chorizo, además de ‘Chorizo de León’, ‘Tierra de sabor’ o ‘Productos de León’, están acogidos al Consorcio de chorizo español, asociación creada para que el producto se conozca a nivel internacional tanto Europa como el resto de mundo, con la apertura de nuevos mercados de nivel como por ejemplo México. Un chorizo de calidad con una garantía de producto que también exporta la marca León, llegando cualquier punto de la provincia, de la Comunidad y del mundo bajo la confianza de la etiqueta de Embutidos Rodríguez.

Embutidos Rodríguez Carretera LE 420, km 2,700, Soto de la Vega, León 987 65 41 24 Página web: Embutidos Rodríguez

Embutidos Severiano

Galería. Chorizos 'hechos como siempre para que sepan como nunca'.

A orillas del río Órbigo, en Carrizo de la Ribera, en un punto estratégico para la fabricación de chorizos, se encuentra la fábrica familiar de Embutidos Severiano, donde elaboran sus productos artesanos y tradicionales con el sabor inconfundible del embutido leonés. Un lugar en el que se unen experiencia y técnicas exigentes a la hora de elaborar la calidad. De este modo, es posible disfrutar del mejor sabor del chorizo tradicional leonés sin perder el producto artesano hechos como siempre para que sepan como nunca.

Con el mismo proceso de fabricación que hace 70 años y con el sello de la tradición, el chorizo de Embutidos Severiano concentra el sabor artesano sólo con la mejor materia prima fresca. Sin recurrir al producto congelado y sólo utilizando carne de cerdo extra. El Pimentón de la Vera con denominación de origen, sal, ajo y orégano ponen el toque final a esa primera calidad que da como resultado chorizos dulces y picantes en herraduras y tamaño de 350 y 500 gramos aproximadamente.

Un chorizo ahumado, sin lactosa ni colorantes artificiales con un proceso de secado natural en el que transcurren entre 30 y 40 días hasta conseguir el chorizo de Embutidos Severiano. Para lograr un ligero toque ahumado, el porcentaje de humo empleado es muy reducido pero con el toque justo y necesario para respetar el sistema tradicional de la fábrica. Además, el humo contribuye a una mejor curación y secado característico de manera natural.

70 años de experiencia pegados al proceso artesanal, pero adaptándose a las técnicas actuales hace de Embutidos Severiano un productor capaz de distribuir en la actualidad a importantes cadenas de alimentación a nivel nacional bajo las marcas de calidad ‘Chorizos de León’, ‘Productos de León’ y ‘Tierra de sabor’. Tradición y experiencia unida a los nuevos tiempos para que el chorizo de Severiano sea sinónimo de sabor y confianza.

Embutidos Severiano Calle la Beltrana, 5, Carrizo de la Ribera, León 987 35 70 62 Página Web: Embutidos Severiano

Embutidos El Llano

Galería. Este chorizo lleva en torno a cinco semanas de curación.

Si hablamos de chorizo en León tenemos que nombrar a Embutidos El Llano. Esta empresa, ubicada en la localidad de Viloria de la Jurisdicción, situado en los aledaños de Cembranos, destaca por el proceso artesanal, donde se selecciona la mejor carne de los animales para su posterior deshuesado y preparación en fábrica. El proceso que utilizan estos artesanos es muy aparejo al que antiguamente se realizaba en la zona, separando el magro de la grasa, para posteriormente preparar las mezclas.

La elaboración está destinada a sus tiendas, no son grandes producciones, para poder seguir la tradición y no perder calidad. Desde El Llano destacan que las grandes producciones tienen que recurrir a químicos y artificiales, pero no en este caso para sus clientes, de ahí su producción pequeña pero como 'hecha en casa'. Así, se pueden encontrar sus productos tanto en el Mercado del Conde Luna de la capital leonesa como en su carnicería situada en Eras de Renueva.

Los ingredientes son los básicos, Pimentón de la Vera, ajo natural, sal y orégano, para realizar los chorizos en forma de herradura, cuya tripa es cular en barra para favorecer el loncheado. Además disponen de otro tipo vela de similares características al fuet. En torno a cinco semanas es el tiempo de curación, con un pequeño ahumado con leña de roble para que el secado exterior y la cura eviten factores externos. Ahumado ligero y aprovechando los fríos y las heladas, controlando humedad y temperatura, consiguen desarrollar este manjar.

Al frente de El Llano se sitúa ya la tercera generación con más de 50 años en el mundo cárnico y con el legado familiar siempre en la elaboración de sus chorizos.

Embutidos El Llano Calle Marcelino Elosúa, León Mercado del Conde Luna, León Viloria de la Jurisdicción, Onzonilla, León 650386563

La Pradera de Fontún

Galería. Siguen elaborando el embutido a mano, de manera artesana.

«Sin prisas, por favor» es el espíritu con el que nació la Fábrica de Embutidos La Pradera de Fontún, hace hoy ya 20 años. Por aquel entonces, la Familia González, dueños de un pequeño restaurante, decidieron abrir esta fábrica artesana, dirigida hoy en día por la segunda generación, con el fin de comercializar un chorizo que, tras dos décadas, sigue manteniendo el mismo sabor que el primer día.

Por ello, siguen elaborando el embutido a mano, de manera artesana, con una reducida producción, empleando cada minuto de nuestro tiempo, curándolo con el aire invernal después de su ahumado con leña de roble. Con ingredientes naturales, como el ajo pelado a mano, la tripa natural o la carne de cerdos jóvenes.

Embutidos La Pradera ha sabido mantener la tradición y la calidad en la elaboración de un chorizo a la altura de los paladares más exigentes, transportándonos en cada bocado al recuerdo de la tradicional matanza del cerdo en los pueblos de León, donde el chorizo se colgaba en las bodegas de todas las casas para orearse.

Por todo ello, esta pequeña fábrica artesana se ha convertido en un referente de calidad en la elaboración de embutido.