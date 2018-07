Las mejores cervezas artesanales de León Dentro de todas las variedades artesanales que ofrece el mercado, Leonoticias te trae una selección de las mejores cervezas leonesas LEONOTICIAS Viernes, 13 julio 2018, 13:00

Las cervezas artesanales están ganando cada vez más adeptos. Y la provincia de León no podía quedarse atrás, ya que es una de las principales productoras de lúpulo de España. A pesar de que poco a poco las cervezas artesanales leonesas se están haciendo un hueco en las terrazas y neveras de los leoneses seguramente no reciben tanta prensa como otras marcas más conocidas, pero una vez se prueban es irresistible no volver a degustarlas.

Dentro de todas las variedades artesanales que ofrece el mercado, Leonoticias te ofrece cuatro opciones muy leonesas que merecen la pena una degustación.

Kadabra

Kadabra ya es uno de los iconos de León. Y es que si hablamos de cervezas artesanales no podemos olvidar esta marca que ha crecido como la espuma desde sus inicios. Dos amigos están detrás de los inicios de Kadabra, que con constancia y mucha ilusión se ha hecho un hueco entre los amantes de la cerveza artesana de León. Con el tiempo el equipo ha crecido y a todos les une el placer de un trabajo constante y la inconformidad.

Belgian White es una cerveza de trigo ligera, sin maltear y por supuesto, sin desperdicio. Tiene un suave toque de acidez, con carácter, pero muy refrescante. El equipo de Kadabra define la Golden Ale como la transición entre las cervezas suaves y las de más sabor. Está elaborada con varios tipos de malta de cebada, lo que le aporta un marcado sabor a cereal, sin dejar la frescura. La Indian Pale Ale es una cerveza con mucha historia que combina amargor y dulzor a partes iguales, que tiene un atractivo color ligeramente tostado y cuyo sabor tiene tanto carácter como Kadabra. Esta elaborada con una mezcla de maltas caramelizadas lo que hace de ella una cerveza muy sabrosa y de buen cuerpo. La Red Ale es una cerveza con sabor malteado y acaramelado. Su color rojizo de cobre intenso es producto del tostado de la cebada y la malta, una combinación perfectamente para su nueva apariencia.

La última de sus cervezas es la Pale Ale Ecológica, se incorpora a la gama de producción con una filosofía de una vida más natural y sana. Una cerveza de corte clásico, elaborada con maltas y lúpulos ecológicos, que han hecho de ella una cerveza de premio. De entre 2.500 cervezas Kadabra se alzó con el galardón de mejor cerveza Pale Ale en los World Beer Awards.

Kadabra Calle Regidores, 5 León 987 39 75 50 Página Web: www.kadabra.es

Zerep

Zerep es sinónimo de tradición y artesanía. Una empresa familiar por la que tres generaciones han ido aportando su granito de arena, pero manteniendo la receta original que desde que se fundó la empresa les ha llevado a elaborar una de las mejores cerezas artesanales. Un proceso elaborado, cuidado y sobre todo con productos de primera, como el siempre presente lúpulo leonés.

Manuel Pérez es el maestro cervecero que hacer de Zerep un icono de la provincia leonesa gracias a su distribución de cerveza por todo el país. En su tradición han contado con tres variedades de cervezas. Zerep Rubia es una cerveza ale, con cierta variedad de lúpulos como el naget, un lúpulo leonés de alta calidad, que a su vez es mezclado con otros lúpulos aromáticos que le dan un sabor, cuerpo y aroma muy característicos. Es una cerveza de alta fermentación, con un exquisito color dorado, de cuerpo ligero y muy refrescante.

Zerep Tostada lleva tres variedades de malta con 6 grados y medio de tipo Ale, que gracias a una fermentación alta consigue aromas caramelizados muy característicos. Tiene mucho cuerpo y un sabor intenso e inconfundible.

Zerep Lager es otra de las cervezas tradicionales de la empresa con matices a cereal. Es una cerveza ligeramente cítrica y herbal, con una fermentación baja. Es una cerveza muy refrescante y con poco cuerpo. Zerep Ipa es la nueva cerveza que se ha incorporado recientemente, la última creación de Zerep. Tiene 6 grados de alta fermentación Ale con dos variedades de malta y dos variedades de lúpulo el naget de León y otro lúpulo que le aporta mayor aroma y amargor.

Zerep Calle las Carrizas, 92, San Andrés del Rabanedo 987 84 71 12 Página web: www.zerepcarbonicas.com

Brew Indie

Brew Indie es un proyecto de cervezas artesanas accesibles a todo el mundo que comienza su andadura en 2015. Una cerveza que tiene cuatro variedades a las que dan nombres los barrios y plazas de la capital leonesa.

Una de sus cervezas más aclamadas es la Indie Inmaculada, una cerveza rubia tradicional con 5º de alcohol, y un 100% de malta de cebada y lúpulo leones. Es ideal como alternativa a una cerveza industrial al ser una Lager al igual que ellas, pero con todo el sabor y sin aditivos, ni conservantes.

Haciendo un guiño a una plaza leonesa, se encuentra la Indie Pícara una cerveza tostada de estilo Red Ale de 6º de alcohol, 100% malta de 3 variedades que le aportan gran sabor, cuerpo y color, pero nada de azúcares en su elaboración. También se utilizan dos variedades de lúpulo en su elaboración. La cerveza rubia más lupulada es la Indie Candamia, para los amantes de las cervezas con carácter. Es una rubia muy equilibrada de 5´5º de alcohol. Al igual que las otras, tiene un 100% de malta de cebada, en este caso se realiza con una mezcla de tres variedades de malta y tres variedades de lúpulo. Muy cercana pero aún más lupulada se encuentra la Indie Lancia Modipa, tiene una mayor graduación alcohólica y mayor cuerpo debido a las maltas de cebada usadas en su elaboración. De 6´6º, esta cerveza todavía no está disponible para el público en general, ya que saldrá al mercado en noviembre de 2017.

Brew Indie C/Pablo Diez nº3 Bajo Iz. León 684 03 94 93 Página facebook: Brew Indie

Cerveza Urzapa

La cerveza Urzapa es el sinónimo de la innovación. Un producto en el que el ingrediente secreto no lo es tanto, ya que la miel ecológica de Urzapa le da un sabor diferente, pero que combina muy bien con la frescura de esta cerveza.

La cerveza con miel de Urzapa es puramente ecológica y es elaborada de manera artesanal. Uno de los manjares de la empresa que tiene una graduación alcohólica de 5,5% vol y se presenta en botella de 33 cl. Este producto se elabora con malta pílsen, lúpulo y miel de brezo de la provincia de León. Todo ello, reúne la combinación perfecta para una cerveza de sabor fresco y suave con notas florales procedentes de la miel, que aconsejan servir entre 4 ó 6 grados.

El proceso de elaboración es completamente artesanal y la miel ecológica de Urzapa le ha dado la certificación de cerveza 100% ecológica. Un tratamiento artesanal que comienza con el extrusionando los granos de malta con un molino manual. Seguidamente el agua y la malta en el tanque de cocción comienzan el proceso de maceración y posteriormente cocción, es durante esta etapa cuando se añade el lúpulo y la miel. Tras un fermentado de cinco días se añade más miel que produce la espuma y el carbónico que hacen de esta cerveza algo único.

Cada lote de cerveza que elabora Urzapa no supera los 500 botellines. La elaboración se realiza bajo un registro sanitario de Sueros de Cepeda, donde también se imparten cursos de elaboración de cerveza artesanal.