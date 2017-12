El botillo, el rey del embutido Reconocido por ser un plato único, la clave de un buen botillo reside en la elección de las carnes y leonoticias acerca una recopilación para no fallar en la elección Es uno de los productos peculiares de la gastronomía. LEONOTICIAS Viernes, 22 diciembre 2017, 19:06

Original del Bierzo pero consumido en toda la provincia, el botillo es reconocido como el rey del embutido berciano. Elaborado con el despiece del cerdo y condimentado con pimentón, sal y ajo, el botillo encierra un magnifico e inconfundible sabor solo o acompañado por berza o garbanzos.

Es uno de los productos más peculiares y plato estrella de las grandes celebraciones. Con un ligero ahumado, es un producto heredado desde hace varias generaciones que otorga a la mesa leonesa un sabor único y sorprendente para los visitantes. Para su elaboración es fundamental la selección de las carnes de buena calidad que hagan que degustar un buen botillo sea una delicia, por eso leonoticias acerca una recopilación de los mejores botillos para acertar en el momento de disfrutar de este prestigioso plato.

El Llano

Galería. El LLano cuenta con un puesto en el mercado del Conde Luna.

Esta empresa, ubicada en la localidad de Viloria de la Jurisdicción, situado en los aledaños de Cembranos, destaca por el proceso artesanal, donde se selecciona la mejor carne de los animales para su posterior deshuesado y preparación en fábrica. El proceso que utilizan estos artesanos es muy aparejo al que antiguamente se realizaba en la zona, separando el magro de la grasa, para posteriormente preparar las mezclas.

La elaboración está destinada a sus tiendas, no son grandes producciones, para poder seguir la tradición y no perder calidad. Desde El Llano destacan que las grandes producciones tienen que recurrir a químicos y artificiales, pero no en este caso para sus clientes, de ahí su producción pequeña pero artesanal cien por cien. Sus productos se pueden encontrar tanto en el Mercado del Conde Luna de la capital leonesa como en su carnicería situada en Eras de Renueva.

Establecimientos donde no puede fallar en sus expositores el botillo. Para ello emplean los ciegos del cerdo, sacos en los que introducen la masa con costilla, rabo y lengua de cerdo condimentados con orégano, pimentón, sal y ajo. Tal y como explica el propietario de El Llano, la misión del botillo era aprovechar esas partes que de otra manera no se podía consumir, se adobaba, se salaba y se curaba. Manteniendo esa filosofía, en vez de echar espinazo como en otros botillos, desde El Llano consideran que es mejor echar costilla rematado con un buen aderezo y una tripa bien tratada para que de buen sabor al botillo.

Tras este proceso se pasa un oreo del botillo para que seque la tripa, de unos días, para dar un ligero toque ahumado que se note poco en el paladar, pero aporte aroma al botillo. Un proceso artesanal que hace del botillo de ‘El Llano’ un producto con el que saborear la tradición de embutidos hechos como en casa.

Embutidos El Llano Avenida de los Reyes Leoneses, 25, León Mercado del Conde Luna, León Viloria de la Jurisdicción, Onzonilla, León 650386563

Embutidos El Negrillón

Galería. Junto a la fábrica se encuentra la Carnicería Maxi.

Enclavados en Riaño y en un entorno inmejorable para la producción de embutidos se encuentra embutidos ‘El Negrillón’. El ganado que pasta en la montaña oriental leonesa es el mejor aval para la calidad de sus productos, entre los que no puede faltar uno de los platos estrella como es el botillo. Junto a la fábrica se encuentra la carnicería Maxi, donde se pueden adquirir sus embutidos, en los que la calidad de la carne es lo que realmente marca la diferencia final. Una tradición que comienza en 1984 con su propia ganadería antes de lanzarse a la apertura de su propia fábrica, algo que ha otorgado a embutidos ‘El Negrillón’ la experiencia suficiente como para solicitar a los ganaderos unas necesidades a la carta para la fabricación de los embutidos.

Para la elaboración de su botillo, se nutren de la carne de cerdo duro capado, piezas de 200 kilos con carne muy hecha y mucho sabor. Cebones alimentados con cereales de su tierra que dan como resultado piezas de costilla, rabo y espinazo únicas para embutir en el botillo. Un relleno que se completa con pimentón, sal, ajo, pimienta blanca, nuez moscada, orégano y aceite de oliva virgen extra. Y nada más. Porque la ausencia de conservantes en los embutidos del Negrillón es otro de los aspectos a destacar de esta fábrica, punto clave para disfrutar de una digestión placentera después de saborear un buen botillo o cualquiera de sus embutidos.

Tras el troceado de las piezas se procede a un adobado de cuatro días antes de embutirlo en una tripa limpia y que también ha sido adobada durante un par de días. A continuación, se realiza un leve secado con leña que nada tiene que ver con el ahumado de otros embutidos, porque lo que se pretende aquí es que el botillo adquiera un sabor a leña quemada, no a humo. Un proceso medido que da como resultado piezas cuidadas de manera artesanal y tradicional para garantizar un botillo totalmente natural y con el sabor inconfundible de ‘El Negrillón’.

Embutidos El Negrillón Av. de Madrid, 90, Boñar, León 987 74 17 17 Facebook: Embutidos El Negrillón

Jamones y embutidos Juan Fernández

Galería. Este botillo es capaz de codearse con los botillos de matanza

Jamones y Embutidos J. Fernández cuenta con una amplia experiencia en la fabricación y distribución de botillos, además de otros productos cárnicos. Esta empresa familiar, que ya va por su tercera generación, se caracteriza por la tradicional forma de elaborar sus productos. El botillo, en concreto, se confecciona con los cerdos que esta empresa ceba, sólo así se puede conseguir ese sabor tan autentico capaz de codearse con los botillos que salen de cualquier matanza tradicional que pueda elaborar una familia de la provincia.

Los ingredientes, los tradicionales, donde las costillas y el rabo unido a un adobo especial logran hacer de éste un producto único. Cabe destacar el proceso de elaboración donde se deja macerar la carne antes de ser embutida. Posteriormente, el botillo se ahúma durante una semana, ya quedando listo para ser engullido.

Situados en Toral de los Vados, la amplia trayectoria de esta empresa no ha cambiado los valores tradicionales que adquirieron en sus comienzos, lo que les ha permitido aumentar el volumen de ventas año tras año, distribuyendo en toda la provincia y en diferentes puntos del territorio español. Madrid o Galicia son zonas en las que te puedes encontrar a la venta este manjar, que a pesar de ser un producto muy focalizado, gracias a empresas como la de Jamones y Embutidos J. Fernández cada vez es más conocido en toda España.

Jamones y embutidos Juan Fernández Plaza Industria Toral-, 0, Toral de los Vados, León 987 54 50 66 Página web: Jamones y embutidos Juan Fernández

Embutidos El Pinar

Galería. Para la elaboración se nutren de cerdos grasos.

Hablar de embutidos leoneses es hablar de la marca ‘El Pinar’. Situados a escasos metros de la capital leonesa en la carretera del Portillín, esta empresa cuenta con un linaje en el mundo de la carne que comienza primero con una carnicería que les empujó a la fabricación de sus propios productos. De este modo, comienzan con el chorizo y experimentan una evolución que hoy en día les ha llevado a contar con una amplia carta de productos entre los que también disponen de alimentos precocinados como los callos.

Recurriendo a una materia prima de primera calidad, para la fabricación de sus botillos de nutren de cerdos grasos, que aporta un salto diferencial respecto a otros cerdos de menos tamaño. En estrecha colaboración con la zona donde desarrollan su actividad, trabajn con los mataderos de la Comunidad con los que mantienen una relación de confianza y conocen el producto de primera mano.

Para la elaboración del botillo, ‘El Pinar’ selecciona del cerdo la costilla, el rabo y el espinazo y lo condimenta con pimentón de la Vera dulce, sal y ajo. Una vez troceada la materia prima, se mantiene en adobo durante 24 horas y se procede a su embutido. A continuación, las piezas pasan al ahumadero, en el que emplean encina y roble con un ahumado ligero para conseguir un sabor especifico entre el humo y el aroma de la leña. Seis horas de ahumado del botillo que después pasa a un secado de 20 días.

30 años en el sector y trabajando desde la tradición aportan a ‘El Pinar’ un hueco de referencia entre los embutidos de la provincia y la gastronomía local.