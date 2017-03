La torrija también se bebe

El concepto de la torrija ha cambiado. Quizá no para todos, quizá solo para algunos, para los más atrevidos, para los que buscan ir un paso más allá. El Concurso Nacional de la Torrija que se ha celebrado en el Hostal de San Marcos, en León, es la prueba de ello. Es el ejemplo de que la idea de que la torrija solo se come ya no es completamente válido.

imágenes Las mejores torrijas

En este certamen, en la categoría de 'innovadora', se ha impuesto un concepto revolucionario. Por poco esperado no ha dejado de ser valorado por un jurado boquiabierto ante una creación sorprendente. Un vallisoletano, José Ignacio Colinas, natural de Castronuño, es un amante de la torrija. No para de pensar en cómo mejorar este campo, ni siquiera en sus momentos de relax. Quizá de ahí salió esta innovadora idea.

Ya estuvo hace un año en León. Se presentó con las 'tufles', unas patatas fritas con sabor a torrija presentadas en bolsas. «Había que rizar el rizo», explica. Por ello, después de muchas pruebas este año ha aparecido con el complemento perfecto: 'Refresco de torrija'.

«Te estás bebiendo una torrija, pero parece una coca-cola. Son los ingredientes tradicionales batidos, reducidos con leche, embotellados y con un poco de gas», explica.

Lo tradicional no pasa de moda

Pero el mundo de la torrija sigue admirando lo tradicional, lo de toda la vida. Y ahí una burgalesa fue la mejor. En su mente apareció su abuela, esa persona con la que pasó innumerables tardes de su vida en La Rebolleda, su pueblo.

«Había poco que hacer allí, así que acompañaba a mi abuela en la cocina», explica Vanesa López, ganadora de la mejor torrija tradicional. La burgalesa, con su 'Homenaje', quería brindar un sentido recuerdo a su abuela y «a las grandes cocineras de nuestra tierra».

No solo a ella, sino también «a los ingredientes de pueblo, a lo natural, a las naranjas que tenías en la tapia y que cogías para hacer estas torrijas». Sus recuerdos de pequeña se han visto plasmadas en esta receta tradicional en lo que su secreto, asegura Vanesa López, es «el cariño, el amor y el fuego lento».

Torrijas de todo tipo

León ha acogido todo tipo de torrijas. Desde estas más habituales, las de toda la vida, hasta las más novedosas, como algunas con sabor a fabada y con emplatados particulares, como un cuadro, como si de un Dalí se tratara.

Medio centenar de cocineros de 18 provincias distintas, algunas tan lejanas como Alicante, cuna del premio a la mejor torrija salada, obra de Luisa Castro, han buscado en León dar una vuelta al concepto de este popular producto de la Semana Santa. La última categoría, Stivia, galardonó a un leonés, Raúl Marcos, de la Bodega Regia de la capital.

Este certamen, que ya cumple cinco ediciones, no solo busca asentarse como gran epicentro nacional de la torrija. Busca también dar una vuelta al concepto de este producto y, quien sabe, si ser el germen de una revolución en este mundo.