Tudanca acusa a la Junta de hacer una «Castilla y León más pequeña y despoblada» y de «manchar» su imagen y prestigio con la corrupción El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, recibe los aplausos de sus compañeros de bancada tras su intervención en el debate de política general en las Cortes de Castilla y León. / Ruben Cacho El portavoz del Grupo Socialista vuelve a pedir la dimisión de Herrera por los casos de corrupción y asegura que «ya no cuela» que el problema de la despoblación sea «nacional, internacional o planetario» ICAL Miércoles, 28 junio 2017, 18:09

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, acusó este miércoles a la Junta de hacer una “Castilla y León más pequeña y despoblada” con sus políticas, y de “manchar” su imagen y prestigio al situar a la Comunidad en “el epicentro” de la corrupción política española. Así lo señaló Tudanca durante su turno de intervención en el debate sobre política general de la Comunidad, que se celebra desde esta mañana en las Cortes.

“Han sido incapaces durante los últimos años de colocar a Castilla y León a la vanguardia de España y darle oportunidades a nuestra gente pero, además, han manchado la imagen y el prestigio de Castilla y León con su corrupción. Esa es la cruda realidad”, resumió el portavoz socialista.

Tudanca sostuvo que Castilla y León sufre una “enfermedad grave” a consecuencia de las políticas del PP durante los últimos 16 años de gobierno de Juan Vicente Herrera, que “lleva 16 años haciendo el mismo discurso entre conformista y triunfalista”. Un periodo en el que ha habido ciclos de enorme crecimiento y otros de grave crisis, dijo, en el que su gestión ha alejado a Castilla y León del resto de España en todos los indicadores.

Así, explicó que el Producto Interior Bruto representaba, hace 16 años, el 5,4 por ciento del total de la economía española y hoy está por debajo del cinco por ciento, al tiempo que recordó que el 72 por ciento de la pérdida del PIB de toda España corresponde a Castilla y León, dato que calificó de “demoledor y dramático”.

De situación dramática también calificó la pérdida del PIB del campo donde la Junta “se ha cruzado de brazos a esperar a que lloviera” o a pagar “publirreportajes a la ministra de Agricultura que está batiendo récord de fotos inútiles”. “La gente del campo no necesita que ustedes bailen la danza de la lluvia, sino ayuda y compromisos políticos y presupuestarios”.

Castilla y León, cada vez más pequeñas

El empleo fue otro de los argumentos esgrimidos por Tudanca para asegurar que Castilla y León cada vez es más pequeña. Así, explicó que hay 60.800 parados más que cuando Herrera comenzó a gobernar y ha pasado de representar el 5,5 por ciento del total de población activa a menos del cinco por ciento. “De nuevo perdemos nuestro potencial más importante, nuestra gente, y nos hacemos más pequeños”.

También, se refirió a los mineros, que eran 5.710 en 2001 y que hoy son 408 después de “15 años de rasgarse las vestiduras” que, a juicio del socialista, solo ha servido para “certificar la defunción del carbón”. “Así que no llore con lágrimas de cocodrilo lo que no ha sabido defender como presidente de la Junta”, remachó Luis Tudanca.

En cuanto a la despoblación, el portavoz socialista aseveró que ““ya no cuela que sea un problema nacional, europeo o planetario”. “Hay otros que tienen problemas de despoblación, pero nadie como nosotros, y el elemento diferencial son ustedes, sus políticas y por eso se tienen que ir”.

Del mismo modo, criticó la gestión en materia sanitaria, donde incidió en la privatización del Hospital de Burgos, al que se han dedicado ya 486 millones de euros, de educación o servicios sociales, para los cuales faltan 30 millones para alcanzar el 80 por ciento del gasto no financiero del presupuesto. “El estado de la Comunidad no puede ser saludable mientras su estado del biestar esté en la UVI por sus recortes. Durante la crisis se han llevado por delante con las tijeras 3.000 millones de euros en la educación, la sanidad pública, de la dependencia y de los servicios sociales, y ahora presumen de recuperación. No sólo no revierten los recortes, sino que ni tan siquiera cumple su insuficiente promesa de dedicar un 80 por ciento del gasto no financiero a gasto social”.

“Este es el diagnóstico, esto es lo que está pasando más allá de la propaganda del PP. Castilla y León se hace cada vez más pequeña y aquí vive cada vez menos gente porque el Gobierno no es capaz de darle oportunidades”, remachó, para añadir que el proyecto del PP está “agotado” y es “incapaz” de encontrar soluciones.

Corrupción

Durante la media hora de intervención, el portavoz socialista censuró los casos de corrupción que afectan a la Junta de Castilla y León. Así, Tudanca mantuvo que en la época de crecimiento económico sus altos cargos se ocuparon de “llenarse los bolsillos” después de que el PSOE comenzara a denunciar esta situación hace tres años cuando recibió “insultos” y que ahora el tiempo les ha dado la razón. “No me alegro en absoluto porque ustedes han manchado la imagen y el prestigio de Castilla y León, y eso está perjudicando enormemente nuestro presente y nuestro futuro”, remarcó Tudanca, para añadir que Castilla y León era conocida como “Sicilia y León” donde las empresas llegaban a crear riqueza y se encontraban “con el recaudador de las mordidas pidiendo su parte”.

Al mismo tiempo, tras recordarle los casos que afectan a los vicepresidentes de la Junta, Tudanca los singularizó en Tomás Villanueva “imputado formalmente” y a quien Herrera, dijo, se refiere como “la persona” y por quien puso la mano en el fuego. “Su mano derecha”, incidió Tudanca, para asegurar que Herrera o actuó por ignorancia o por connivencia, "cualquiera de las dos le obligan a dimitir". “Se ha quemado tanto, que no le queda otra que dimitir. Y cuanto más tarde será peor para usted, pero, sobre todo, para Castilla y León". Es imposible, continuó Tudanca, que la regeneración llegue de la mano de quienes tienen esta trayectoria en la Junta. “La limpieza de las instituciones de Castilla y León no llegará nunca de la mano del PP. Ni del viejo, ni del nuevo”.

Alternativa

Frente a esta situación denunciada por el portavoz socialista, Tudanca defendió que su partido constituye una "alternativa decente" y puso sobre la mesa una veintena de propuestas. En concreto, propuso al presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, avanzar en la reindustrialización y planes de choque para el empleo; de retorno del talento profesional y científico; para el emprendimiento juvenil; y una ley de igualdad salarial.

Asimismo, el dirigente del PSOE planteó una ley integral de prevención y extinción de incendios; desarrollar de forma inmediata la Ley de Patrimonio Natural; y renunciar a Garoña.

Junto a esto, solicitó 50 millones para el campo en ayudas directas. También planteó blindar el gasto social en el Estatuto para llegar al 12 por ciento del PIB; una ley de demoras sanitarias; definir las infraestructuras sociales prioritarias con plazo; acabar con el copago farmacéutico para pensionistas; más unidades de radioterapia; bajar tasas universitarias; más plazas residenciales; más ayudas a domicilio y un plan integral de atención geriátrica. Asimismo, reclamó un plan integral de la infancia y adolescencia; o el reglamento de la ley de violencia de género. Junto a esto demandó duplicar los fondos a los municipios.

En definitiva, sostuvo: "Seamos ambiciosos, hagamos Castilla y León más grande" porque, añadió Tudanca, con las políticas del PP “Castilla y León es una comunidad cada vez más pequeña y despoblada, que cada vez pinta menos en España, que tiene menos futuro porque sus políticas han fracasado”. “Castilla y León merece un presente y un futuro mejor. Construido como solo sabemos hacerlo la gente de esta tierra, con esfuerzo, con ganas, con ilusión. Necesitamos propuestas esperanzadoras y creíbles que le den un futuro mejor a los castellanos y leoneses y que recuperen la decencia en nuestras instituciones”, sentenció el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes.