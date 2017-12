Sanidad cree que las profesiones sanitarias «no deben mirarse en el espejo de otras» y que la enfermería «es totalmente autónoma» El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, preside la reunión de la Sección de Agresiones del Observatorio Único de Castilla y León. / Miriam Chacón El consejero de Sanidad sostiene que, a diferencia de otras categorías profesionales como la de médicos, las vacantes de enfermeros y enfermeras se «cubren bien» con interinos y oposiciones ICAL Valladolid Viernes, 1 diciembre 2017, 17:54

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, consideró que las profesiones sanitarias “no deben mirarse en el espejo de otras” y que, citando el caso de la de enfermería, su desempeño se realiza de forma “totalmente autónoma”. Así lo puso de manifiesto tras la queja realizada por este colectivo, que opinó que su labor se desarrolla “bajo el paraguas” de los responsables médicos.

“Yo no consideró que sea así y la enfermería tiene su desarrollo propio y nuestro objetivo es que siga siendo así. Castilla y León es la primera comunidad que ha formado a personal en las seis especialidades de esta profesión sanitaria”, concretó. A su vez, señaló que de forma progresiva se han ido creando plazas de especialista para propiciar el desarrollo profesional.

“Hay muchos enfermeros y enfermeras con competencias avanzadas que trabajan en los hospitales y no hay que mirarse entre unas y otras profesiones si no trabajar lo mejor posible en el entorno de las unidades hospitalarias y centros de salud de una manera integrada”, propuso el consejero. Al respecto añadió que “afortunadamente” ya no se plantean en Enfermería debates sobre las plantillas “ya que en general las ratios son adecuadas y la línea de reivindicación es baja y eso es buena señal”.

También se refirió al campo de la investigación y se congratuló de que haya personal de enfermería, concretamente once personas, a las que se le permite dedicar la mitad de su jornada laboral para trabajar en proyectos investigadores poniéndoles sustitutos. Asimismo, el consejero señaló que la dinámica de concursos de oposiciones “se ha reactivado y todo ello facilita un mejor desarrollo de esta profesión”.

Por otro lado, en cuanto al relevo generacional, el consejero de Sanidad indicó que, a diferencia de otras categorías profesionales como la de médicos, las vacantes de enfermeros y enfermeras no presentan problemas y se “cubren bien” con interinos y después en concursos de oposiciones. “Todos los puestos tienen capacidad de reposición ya que las escuelas de Enfermería han formado suficientes graduadas y graduados. Por lo tanto, el problema de las jubilaciones desde el punto de vista laboral no es de la misma naturaleza que en la profesión médica”, finalizó.