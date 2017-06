Sáez Aguado: «Los ingresos en verano bajan un 20% y el cierre de camas solo afecta al 7%» El consejero visita un hospital del Sacyl. / Miriam Chacón El consejero de Sanidad recuerda que los hospitales pequeños no cierran ninguna unidad y el resto, agrupa pacientes de diferentes plantas en función de las necesidades LEONOTICIAS Lunes, 12 junio 2017, 14:28

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, aseguró hoy que los ingresos hospitalarios en la Comunidad bajan entre un 15 y un 20 por ciento durante los meses de verano mientras que el cierre de camas solo afecta al siete por ciento del total. En todo caso, negó que el cierre sea «masivo» porque recordó que los hospitales pequeños no tienen previsto el cierre de ninguna unidad y el resto adecúa el número de camas en función de las necesidades de hospitalización. «Cuando hay dos o tres unidades ocupadas al 50 o al 60 por ciento no tiene sentido mantener todas abiertas y se agrupan los pacientes en función de sus necesidades y se utiliza lo que requieren», subrayó.

Saéz Aguado salió así al paso de las críticas de algunos partidos de la oposición como Podemos y de plataformas sanitarias sobre el cierre «masivo» de camas durante el verano, con hasta 800 como el año pasado. «Son cifras que se promueven desde algunos ámbitos con muy poca consistencia», afirmó. No en vano, recordó que no es una decisión artificial y la Consejería no opta por cerrar o abrir camas «porque sí».

A su juicio, la «cuestión» es que si los pacientes tienen menos necesidades de hospitalización habrá que priorizar y utilizar un número inferior de camas. «Es una dinámica razonable que se hace en toda la sanidad pública española y las críticas obedecen a otras consideraciones pero no a las necesidades de los pacientes», añadió durante una visita a las nuevas instalaciones del centro de salud de Esguevillas de Esgueva (Valladolid).

«Para qué vamos a ocupar el cien por ciento cuando, habitualmente, la ocupación media de los hospitales en verano es del 70 por ciento que en algunos casos baja hasta el 60 por ciento», rubricó, en declaraciones recogidas por la Agencia Ical. El consejero subrayó que en invierno ocurre lo contrario ya que la epidemia de gripe motivó que la ocupación en los hospitales pequeños llegara al cien por cien, lo que obligó a reforzar las plantillas y utilizar todos los dispositivos disponibles. Sáez Aguado precisó que la Junta contrató el invierno pasado a 300 profesionales para hacer frente a los picos de la epidemia de gripe.

Por último, destacó que «lo importante» es que ningún paciente ha dejado de ingresar por no existir camas, ni siquiera en las semanas de más intensidad de la gripe. No en vano, apuntó que son unas necesidades que siempre deben estar garantizadas.