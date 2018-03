El PSCyL critica el «postureo» del PP en sanidad y le pide que presente las demandas rechazadas de Satse La portavoz socialista de Sanidad, Mercedes Martín, informan de la situación de las retribuciones del personal de enfermería de Castilla y León. / Chacon Mercedes Martín pone en valor el trabajo de los profesionales de enfermería y considera justo que reclamen igualdad salarial y aumento de plantilla ICAL Miércoles, 14 marzo 2018, 13:53

La portavoz socialista de Sanidad en las Cortes de Castilla y León, Mercedes Martín, criticó este miércoles el «postureo falso» de la Junta y del Partido Popular en defensa de la sanidad y de sus profesionales y pidió que este grupo presente en las Cortes las reivindicaciones de Satse, que fueron rechazadas con sus votos en el último pleno porque contarán con el apoyo de los socialistas.

Martín, en una rueda de prensa, puso en valor y quiso dar visibilidad al colectivo de enfermería tanto en su trabajo «imprescindible» para los enfermos y el sistema sanitario como en sus demandas de una jornada de 35 horas, equiparación salarial, aumento de las plantillas y eliminación de las unidades de gestión clínica.

En tal sentido, recordó que esas propuestas, que recogieron en la reunión mantenida con Satse el pasado 8 de febrero, se plasmaron en una proposición no de ley debatida y rechazada en el último pleno por el Grupo Popular, si bien precisó que éste planteó «diez minutos antes una enmienda de seis puntos difuminada y en la que no se comprometían a nada», por lo que no fue aceptada por los socialistas.

Martín defendió que su PNL no fue «electoralista», sino que se escuchó una reivindicación y se la dio trámite en las Cortes, mientras que sí criticó el «postureo falso y el carrusel confuso del PP, con un consejero impertérrito, un presidente de la Junta que se pone de perfil y un presidente del PP que va a lo suyo en una estrategia oportunista, falsa y electoral».

«Sí Fernández Mañueco en vez de estar enfrascado en ordenar lo desordenado, hubiera votado a favor de la propuesta socialista, habría salido adelante», censuró, para subrayar que las enfermeras de Castilla y León «son tan buenas» como las de Murcia, País Vasco y Navarra pero tienen una diferencia en los salarios con ellas de 7.000, 6.000 y 5.000 euros al año, respectivamente.

Peticiones

La procurada pidió al Grupo Popular que presente en un próximo pleno la misma propuesta de demandas de este colectivo y contará con el respaldo del PSCyL y reclamó a los 'populares' que dejen de «parapetarse» en los profesionales cada vez que los socialistas critican la gestión del consejero del ramo, Antonio Sáez, porque a ellos se les valora y reconoce. Fuentes populares confirmaron que Fernández Mañueco tiene prevista una reunión con Satse, después de la mantenida con el Consejo de Colegios de Profesionales de Enfermería.

Sin embargo, cargó contra las «declaraciones de amor y vacías de contenido» de los dirigentes populares cuando aseguran que defienden la sanidad pública y a sus profesionales. «El señor Mañueco, el señor Herrera, el señor Sáez y el Grupo Popular son los mismos, se les llena la boca a favor de la sanidad y los profesionales, pero no creen en ella ni en ellos, sólo creen en experimentos oscuros como las unidades de gestión clínica, cuyo objetivo no es la salud ni el reconocimiento de los profesionales, sino ahorrar dinero», concluyó.

Las reivindicaciones de Satse, junto a la equiparación salarial, son el aumento de las plantillas, dado que en 2017 sólo se sustituyeron el 37 por ciento de las vacantes por enfermedad, vacaciones y permisos retribuidos. Martín recordó que tras el «hachazo» por la crisis se ha pasado de contar con cuatro, tres y una enfermera en turnos de mañana, tarde y noche a lo «habitual» ahora de dos y una, respectivamente.