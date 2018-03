Podemos exige «mayor visibilidad y dignificar» a las trabajadoras del hogar Este viernes se celebra el Día Internacional de este colectivo, que en la Comunidad cuenta con 18.000 empleados afiliados a la Seguridad Social y constituyen una bolsa de trabajo «opaca» LEONOTICIAS Jueves, 29 marzo 2018, 18:23

Podemos Castilla y León exigió «mayor visibilidad y dignificar» a las trabajadoras del hogar, cuyo Día Internacional se celebra este viernes, 30 de marzo. «Es un trabajo esencial para el desarrollo de la vida cotidiana», señaló la formación 'morada' en un comunicado, que recordó que el colectivo social dedicado a esta actividad está compuesto en un 90 por ciento por mujeres, una mayoría que además sufre en un marco de «invisibilidad», ya que sus funciones se desarrollan en el hogar, un ámbito privado.

«Si el sector doméstico decidiera hacer una huelga, el país se paralizaría», afirmaron desde Podemos, ya que a su cargo constan tareas que permiten el normal avance de la rutina diaria de muchas personas. El número de afiliados a la Seguridad Social en el Sistema Especial de Trabajadores del Hogar asciende a 18.707 personas en Castilla y León, quienes «sobrellevan carencias» en la cobertura de su afiliación y constituyen la bolsa de trabajo «opaca» más intenso de entre todos los sectores económicos.

En este contexto, el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no ha sido aún ratificado por el Gobierno central, tal y como se instó desde las Cortes de Castilla y León, a iniciativa de Podemos, en marzo de 2017. Esto implica que las contraprestaciones económicas no están reguladas para las trabajadoras del hogar, la Seguridad Social no les aporta prestación por desempleo ni tienen acceso al Fondo de Garantía Social en caso de falta de solvencia de los empleadores. El sector no se somete a inspecciones ni disfruta de formación, lo que para Podemos Castilla y León, «dignificaría» su labor.

Por todo ello, el partido planteó una formación «adecuada e incorporada» al sector, de modo que se reconozca la labor de los profesionales del hogar con criterios homologados, lo que daría «mayor visibilidad» a una actividad que repercute en la economía, pero que no suele destacar en la agenda social. También solicitaron que se ponga de manifiesto el aporte al PIB de sus trabajadores.

«Es tarea de cada ayuntamiento, cada diputación y de la Junta garantizar la igualdad de oportunidades para que cualquier actividad económica, incluyendo la que se desarrolla en el hogar, sea dignificada y valorada como una profesión que aporta a la vida productiva de la sociedad», concluyó la formación.