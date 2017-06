C´s pide el cese del director de Energía por su implicación en la trama eólica El director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, testifica en el caso de las eólicas. / R. Valtero José Ignacio Delgado destaca que es «inaudito» que los responsables de la Junta «no muevan ficha» tras salir a la luz la existencia de una lista con los parques a los que favorecer y los que prohibir LEONOTICIAS Viernes, 30 junio 2017, 14:33

El procurador de Ciudadanos en las Cortes José Ignacio Delgado exigió este viernes la dimisión o la destitución del director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, tras declarar ante el juez que lleva el caso de las eólicas que existía un documento con un listado con los parques eólicos a los que “favorecer” y los que “prohibir”. Delgado expuso que le “honraría más si dimite” pero sino exigió que tomen medidas alguno de “los dos” Partidos Populares, el de Juan Vicente Herrera o el de Alfonso Fernández Mañueco.

El responsable de la formación naranja preguntó a los responsables de la Junta “hasta cuándo mantendrán” a González en su puesto, cuando hasta otro jefe del servicio territorial de la Administración regional en Soria, ya jubilado, Gabriel Ángel Jiménez, reconoció también que se distribuyó ese listado. “Es inadmisible que siga en el cargo”, dijo.

José Ignacio Delgado arremetió contra lo 'populares' porque “no mueven ficha” y recalcó que se “ha acabado la primavera negra de la corrupción en el PP y ahora empieza el verano oscuro”. Delgado incidió que es “insólito” que en el Gobierno regional no hagan nada, lo que refleja, a su entender, que en el PP “están tan llenos de corrupción y acorralados que tienen las manos atadas”.

Chulería y prepotencia

El procurador de Ciudadanos también se mostró escandalizado por las declaraciones del que fuera director de ADE Internacional Excal Alberto Esgueva, cuando aseguró que los 47,1 millones de beneficio que obtuvo tras una inversión de 24.000 euros, son “lícitos”. Al respecto, arremetió contra unas palabras vertidas desde la “chulería, la insolencia y la más absoluta prepotencia” que denotan, dijo, que debe tener mucha información de altos cargos de la Junta que le protege. “Una cosa es que esta persona nos tome por tontos y otra que la Junta consienta a este personaje”, dijo.

En este contexto, constató que no se ve “ningún propósito de enmienda de nadie, no hay vergüenza alguna, no hay más que arrogancia, petulancia y chulería” y mientras, aseveró, resulta “insólito que la Junta no mueva ficha”.

El procurador de Ciudadanos remarcó que Juan Vicente Herrera se vio así “totalmente acorralado” durante el debate sobre el estado de la Comunidad, cuando “se defendió torpemente”, dijo, con ataques personales; y sentenció que eso refleja que “los tiempos del PP están acabados”.

Delgado denunció que muchos “empresarios honrados” están “deprimidos y decepcionados” porque ven que “aquí no se toman medidas contundentes” y vaticinó que las próximas elecciones el PP acabará fuera por su inactividad frente a la corrupción. Aseveró también el malestar que existe en muchas zonas rurales que perdieron grandes oportunidades de desarrollo con las energías eólicas.

Reunión de la comisión de investigación

Delgado también recordó que la comisión de investigación de las Cortes regionales sobre el caso de las eólicas no se reúne desde el pasado 6 de junio y exigió al PP que convoque de inmediato sus trabajos.

“Queremos que se nos deje trabajar”, dijo, porque ahora conocen qué parques estuvieron implicados en la trama, por lo que pueden acudir a los servicios territoriales para demandar información sobre los mismos, y qué personas pueden hablar sobre el tema. “El PP está paralizando absolutamente la Comisión”, sentenció.

Debate

Por otra parte, el procurador de Ciudadanos deseó que las propuestas de resolución que se aprobaron durante el debate sobre el estad de la Comunidad, salgan adelante, y se centró sobre todo en la de la consecución de la Autovía del Duero.

Al respecto, cargó sus tintas contra el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, al que definió como “el ministro de la propaganda”, porque cada vez que viene a Castilla y León “nunca dice nada”. Delgado lamentó que la Autovía de Duero lleva más de 30 años de retraso y constató que esa vía es responsable de un tercio de os muertos en carretera de Soria. “A ver lo que va a tardar porque esto parece Burundi o Angola”, dijo.