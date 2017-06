Pablo Fernández ve a Castilla y León «en busca del tiempo perdido» y plantea un «revulsivo» Pablo Fernández, durante su intervención en el debate de política general en las Cortes de Castilla y León. / Ruben Cacho ICAL Jueves, 29 junio 2017, 10:00

El portavoz del Grupo Podemos en las Cortes, Pablo Fernández, sostuvo este miércoles que Castilla y León está “en busca del tiempo perdido” y plantea un “revulsivo” a través de un cambio político, que, a su juicio, como decía Benedetti, “lento pero viene”. Además, exigió la dimisión del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, por “higiene y dignidad” en una Comunidad, que condenada por las políticas del PP a un “futuro de soledad” y un “desierto poblacional casi irreversible”.

En su intervención en el debate de política general de la Junta, que se celebra en las Cortes, el dirigente de la formación 'morada' sostuvo que Herrera, tras 16 años, es un presidente “desorientado y desnortado” por la corrupción, un “zombi político” que debería haber dimitido “a estas alturas de la película”, cuyo título es a su juicio “El Hundimiento”. Además, aseguró que no es una cuestión de “manzanas podridas”, sino de un “cesto infestado”

Asimismo, el portavoz de Podemos recordó a Herrera la responsabilidad “in eligiendo e in vigilando” de Herrera, sobre el que aseguró que si no “supo” o “no vio”, debería haber dejado ya la Presidencia de la Comunidad. “Escribía Aldus Husley que en la mayoría de los casos la ignorancia es superable. Que no sabemos porque no queremos saber. Y eso es lo que le pasa a usted”. Además, señaló que Castilla y León no merece a un presidente que se dedique a tapar los casos de corrupción” que afectan a su ejecutivo.

Por ello, Pablo Fernández, con la máxima de las personas, lo primero y con constantes referencias al “presidente en bicefalia, señor Fernández Mañueco”, aseguró que Podemos seguirá luchando para erradicar la corrupción y construir un presente y un futuro para todos los ciudadanos. El dirigente de la formación 'morada' denunció una gestión “negligente” y aseguró que los dirigentes de la Junta son en esta cuestión como “las plagas al campo”.

Al respecto, Podemos denunció el incremento de la deuda, que en diez años, creció según apuntó Pablo Fernández un 496 por ciento, lo que obliga -dijo- a que el diez por ciento del presupuesto se dedique al pago de intereses y a las amortizaciones. Por ello, criticó que la Junta no se acogiera antes al Fondo de Facilidad Financiera si suponía un ahorro, que cifró en 291 millones . Por ello, propuso una reforma fiscal con cinco nuevos tramos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), para recaudar 246 millones.

Sin embargo, lamentó que a la Junta le falten “arrestos” para poner en marcha una modificación de la política fiscal. También, sostuvo que “tanto dolor”, generado por los recortes, no han permitido cumplir con el objetivo de deuda, que supone -apuntó- el 110 por ciento de las cuentas de la Comunidad, en la que destacó los 291 millones del precio que aseguró tiene la “soberbia” del Gobierno autonómico, por no recurrir al instrumento financiero que ofrece el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Negativos, nunca positivos

Fernández desmontó también en su intervención el “humo” que a su juicio planteó Herrera en su discurso, ya que aseguró no comentó el descenso del 24,5 por ciento registrado en la producción industrial en el mes de abril, pese a que la Junta se ponga al lado de las multinacionales en conflictos como el de Nissan en Ávila, en el que denunció los “chantajes” y “amenazas”, que sufrieron los trabajadores.

También recordó que Castilla y León fue en el primer cuatrimestre la comunidad donde más cayeron las exportaciones, como en abril, cuando se redujo el negocio de la industria un 15,6 por ciento. “Con ustedes, como con Van Gal, Luis Van Gal, los datos siempre negativos, nunca positivos”, apostilló.

El portavoz de Podemos se refirió a la “despoblación”, que en tono irónico recordó que rima con “corrupción”, para lo que planteó como solución una “eficiente” prestación de servicios públicos en el medio rural y la generación de empleo de “calidad”, sobre lo que aseguró que el descenso del paro no indica que se generen puestos de trabajo, sino que la gente “por cansancio” o “puro desánimo” se borra de las listas o deja la Comunidad.

También censuró la “peligrosa” tendencia “a mentir” del presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y sentenció que el 92 por ciento de los contratos firmados son temporales, por lo que citó a Baltasar Gracián, para recordar que el mentiroso tiene dos males “ni cree, ni es creído”. Por ello, señaló que los 'populares' serán recordados como los que generaron trabajadores “pobres”.

Por contra, apostó por los sectores que generan empleos de calidad y “ecológicamente sostenibles” y sobre la reindustrialización, recordó que firmaron el acuerdo, pese a las dudas, porque señaló que la “credibilidad” de la Junta en cumplimiento de los pactos es “menor que la de Ciudadanos dando un ultimátum”. Además, criticó la baja ejecución de las políticas de I+D+i, un área en la que insistió en que son menos creíbles que el exconsejero Tomás Villanueva hablando de “honradez, honestidad y transparencia”.

“Destrucción de autónomos, precariedad, desigualdad, pobreza, corrupción y ante eso ¿qué hacen ustedes”, preguntó, a lo que respondió: “Nada, meter la cabeza bajo la tierra”, como una “avestruz”. También denunció los 1.189 millones recortados en seis años en sanidad y las listas de espera “insoportables” de Castilla y León, que en su opinión no retiene a sus estudiantes y donde 1.800 irán a la educación privada y concertada en seis años.