Un nuevo programa ayudará a los alumnos de 4º de ESO más rezagados a obtener el título de Graduado La medida se pilotará este curso en centros públicos y pretende reforzar el aprendizaje y las destrezas para superar los objetivos de la etapa ICAL Miércoles, 28 marzo 2018, 11:39

La Consejería de Educación pondrá en marcha este curso una nueva medida de apoyo y refuerzo educativo, para dar respuesta y mejorar el rendimiento del alumnado que cursa 4º de Educación Secundaria Obligatoria y está en riesgo de no obtener el título de Graduado en ESO. La resolución, que este miércoles recoge el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), tiene carácter experimental, se desarrollará este curso y está cofinanciada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD).

El ‘Programa de acompañamiento a la titulación en 4º de ESO’ busca reforzar los aprendizajes instrumentales y la adquisición de las destrezas básicas que permitan al alumno alcanzar los objetivos de la etapa y adquirir las competencias correspondientes. Se desarrollará en centros públicos que determine la Consejería y se centrará en alumnos de cuarto, incluidos los que proceden de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) que, en función de los resultados académicos precisen refuerzo educativo suplementario en las materias instrumentales y apoyo en procesos de desarrollo de destrezas, de planificación y organización eficaz del trabajo personal, hábitos y técnicas de estudio.

Además, entre los requisitos figuran mostrar una actitud positiva en el aprendizaje y haber suspendido en la última evaluación realizada un mínimo de tres y un máximo de seis materias, de las que al menos una sea Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas, y al menos dos sean materias troncales generales.

Características

Esta iniciativa será de carácter obligatorio para el estudiante una vez propuesto por el centro educativo y aceptado el compromiso de participación por el propio alumno y su familia. Los centros seleccionados para impartirla contarán con autonomía en su organización, teniendo en cuenta que la medida se centrará en los factores concretos que más inciden en el ritmo de aprendizaje del alumnado participante y será complementaria a los apoyos y refuerzos ordinarios que se están desarrollando.

Será impartida por profesorado de los ámbitos lingüístico y social, y científico y matemático, asignado al centro específicamente para tal fin, y consistirá en ayuda curricular en las materias de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas, así como estudio dirigido, diferenciado por materias troncales generales, en el que se abordarán factores que favorezcan el aprendizaje y contenidos relacionados con la planificación, la organización eficaz del trabajo personal, hábitos y técnicas de estudio. El acompañamiento podrá ser individual y/o grupal, pudiéndose llevar a cabo en horario lectivo y/o no lectivo, según requieran las necesidades del alumnado y del centro.

Para desarrollar esta medida será necesario que haya un mínimo de 15 alumnos. No obstante, la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa, a la vista del informe presentado por la Dirección Provincial de Educación correspondiente, podrá autorizar la implantación de la medida de acompañamiento con un número de alumnos menor.

Iniciativas eficaces

Esta medida se une así a otras ya consolidadas, como las clases extraordinarias, voluntarias y gratuitas para estudiantes de 4º de ESO que no hayan superado Lengua Castellana y Literatura y/o Matemáticas en el curso que finalizan, y que se enmarcan en el Programa para la Mejora del Éxito Educativo, impulsado desde la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa desde el curso 2007-2008.

Las clases consisten en la impartición de una hora de Lengua Castellana y Literatura, una hora de Matemáticas y dos horas de estudio dirigido de dichas asignaturas por parte del profesorado durante las mañanas de lunes a viernes del mes de julio en 38 centros participantes el año pasado, todos pertenecientes a la red pública.

Los datos de la evaluación de los resultados en el curso 2016-2017 indican que el porcentaje de alumnado inscrito en estas clases que aprueba la asignatura de Lengua Castellana y Literatura es un 15,4 por ciento mayor que el de los no inscritos; y, en el caso de Matemáticas, es un diez por ciento mayor que el de los no inscritos. Esta medida ha contribuido a que un número importante del alumnado promocione. De hecho, en el curso 2016-2017 la cifra fue un 12,5 por ciento mayor en los que participaron, frente a los que estaban en condiciones de participar y no lo hicieron.

Tanto las familias como el profesorado valoran estas clases extraordinarias voluntarias y gratuitas; en concreto, el 87,7 por ciento del profesorado que participa en la medida la considera eficaz y el 83,3 por ciento de las familias confían en la eficacia de la medida.