El Norte premia a los mejores del campo en 2017

Isabel García Tejerina: «El mundo solicita la calidad de los productos españoles»

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, fue la encargada de animar a todos los trabajadores y empresarios del campo y lo hizo a través de un discurso ribeteado de datos que invitan al optimismo. «El mundo solicita la calidad de los productos españoles y de Castilla y León», afirmó, apoyando su aseveración con dos cifras muy representativas: «Hoy en día exportamos el 60% más que en 2011, el sector agrario representa un 10% de la economía española, es un pilar fundamental ».

No obstante, animó a todos los presentes a «perseverar y no ser complacientes» y, redundando en las palabras de Juan Vicente Herrera, confirmó que «la continuidad de la PAC no es negociable». «Debemos conseguir una agricultura estable y atractiva y para ello establecemos como máxima prioridad la modernización de las explotaciones a través de la tecnología para que se incorporen a la industria 4.0».

El rejuvenecimiento de las explotaciones no es el único que se quiere acometer sino que se prevé incorporar a 20.000 jóvenes a la actividad en el medio rural, unas medidas que, junto al Plan de promoción de las mujeres en el medio rural, hará que estos dos grupos busquen «cada vez más» su futuro en el campo y en el sector agrario. «En Castilla y León más de 1.500 jóvenes han solicitado ayudas para incorporarse a este trabajo en el marco de la PAC», recordó.

La titular de la cartera de Agricultura felicitó a todos los premiados reconociéndoles su trabajo : «Podéis sentiros orgulloso de vuestro ejemplo».