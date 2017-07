El mínimo exento por herencias pasa en Castilla y León de 175.000 a 300.000 euros en un año

Símbolo de desigualdad entre territorios

La muerte está lejos de igualar a todos los españoles a efectos fiscales. No cuesta lo mismo morirse en Asturias o Andalucía, que en Baleares, Canarias oMadrid. Al menos para los descendientes que se hacen cargo de la herencia. Pilar del Olmo, argumentaba tras registrar en las Cortes el proyecto de ley de presupuesto de 2017 que, «si en una región limítrofe no se paga un impuesto y aquí sí, al final la gente acaba domiciliándose allí y usando los servicios públicos aquí, donde está su residencia efectiva». Eso supone pérdida de ingresos no solo por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, sino también por la parte que llega a la comunidad por la participación en el Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) o de la recaudación del IVA. Un ejemplo tipo de un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por un valor de 800.000 euros de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido, con la legislación tributaria en vigor a fecha de marzo, arrojaba pagos distintos en cada una de las comunidades autónomas (excluidas Navarra y el País Vasco, con régimen fiscal propio). De los 134,23 euros que el hijo del fallecido pagaría en Canarias a los 164.049,3 euros que apoquinaría en Andalucía, la diferencia es una cantidad que se multiplica por mil para un hecho idéntico. Tras Andalucía se sitúa Extremadura, Aragón y Asturias.

Del Olmo reconocía el problema que supone la «competencia fiscal». Algo que también hacen desde la formación que ha apoyado al PP en la aprobación del presupuesto. Manuel Mitadiel, de Ciudadanos, asegura que ellos defienden una «armonización fiscal» y resalta que Castilla yLeón padece los efectos nocivos de tarifas más ventajosas en Sucesiones y Donaciones de Madrid.

Desde el PSOE, José Francisco Martín asegura que su formación defiende la aplicación de una tarifa «progresiva y federal» de estos tributos cedidos a las autonomías. «Tienen que tener un mínimo estatal y a partir de ese que las comunidades que lo decidan los suban, pero no que lo bajen», subraya Martín. El procurador socialista califica la decisión del PP y C’s respecto a aumentar el mínimo exento en Sucesiones y Donaciones como de «dumping fiscal de los que luego piden en Madrid que no haya ‘dumping’».