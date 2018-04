El leonesismo lleva a Madrid su reivindicación autonomista Leonesistas ante el Congreso de los Diputados. 'Xunios por un Reinu' reclama la autonomía para la Región Leonesa frente al Congreso de los Diputados LEONOTICIAS León Lunes, 23 abril 2018, 18:02

Durante la mañana del lunes varios miembros de Xuníos por un Reinu, acompañados por colectivos leonesistas y también representantes de Unión del Pueblo Leonés y miembros del Consejo Superior de la Casa de León en Madrid, han permanecido en la Plaza de las Cortes de Madrid para reivindicar la autonomía para la Región Leonesa.

El colectivo leonesistaXuníos por un Reino es una formación cuyo objetivo es el de conseguir la autonomía para la Región Leonesa, compuesta por las provincias de León, Zamora y Salamanca.

Se trata de una vieja, casi histórica, reivindicación «secundada ampliamente por la sociedad leonesa», de la que parte un sentimiento de no pertenencia a una comunidad autónoma que se califica de «artificial desde su creación».

Varios miembros de la mencionada formación, acompañados por otros grupos leonesistas, han permanecido en la madrileña Plaza de las Cortes realizando una labor informativa con el reparto de folletos y mostrando pancartas reivindicativas que quieren dar visibilidad a una «situación real e injusta». Así lo expresan en su manifiesto, leído a última hora de la tarde, donde se recoge el sentir de este grupo que «hartos de reclamar desde León una solución a este atropello casi histórico, han decidido trasladar su queja directamente a las puertas del Congreso de los Diputados para que nuestra voz suene alta y clara, directamente en el corazón de nuestra nación, para que haga eco en las paredes del edificio que representa la soberanía popular».

Una voz que quiere lograr el «reconocimiento histórico que se le ha negado a la Región Leonesa y que hasta la propia constitución recoge en su artículo 143».

Varios detalles de la concentración.

La elección del día no es casualidad. Este lunes, 23 de abril, se celebra el día de la comunidad de Castilla y León, una comunidad «impuesta contra la voluntad de los leoneses que se manifestaron en contra de la inclusión con Castilla y con la que no están de acuerdo pues la misma nos ha condenado al ostracismo».

Igualmente se pidió tranquilidad porque «todos ganaremos, pero después de 35 años León no ha salido ganando en nada, ha retrocedido: el sector minero está abocado a desaparecer, la agricultura y ganadería se han convertido en algo prácticamente testimonial, las industrias han huido por falta de facilidades, infraestructuras obsoletas. La despoblación, la solidaridad con el agua, un agua por la que nuestros regantes tienen que pagar más cara que los vecinos castellanos, jóvenes que huyen en busca de oportunidades, todo ello justificado con cifras que reflejan una realidad obstinada en demostrar que aquella autonomía no ha sido buena para todos, no para León, nunca para León».

A todo ello hay que sumar la «constante y malintencionada tergiversación de la historia de León, bajo una Fundación Villalar que constantemente trata de castellanizar todo y cuanto encuentra a su paso».

«León es la Cuna del Parlamentarismo, no pedimos nada que no nos pertenezca, solo la misma posibilidad que tuvieron otras regiones históricas de constituirse en comunidades autónomas», afirmaron.