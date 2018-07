La Junta insta a los ingenieros de montes a negociar la nueva Relación de Puestos de Trabajo Milagros Marcos. / Rubén Cacho Milagros Marcos insiste en que la propuesta del Ejecutivo es un borrador LEONOTICIAS DIARIO DIGITAL León Jueves, 5 julio 2018, 18:00

La consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, instó a negociar a los ingenieros de montes y forestales la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), a partir del borrador presentado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, pidió que no se anticipen cuestiones que todavía no son «un hecho». El colectivo estima que la propuesta no solo no aumenta las plazas de manera proporcional a las competencias adquiridas por este colectivo, sino que contempla la supresión de la tercera parte de la plantilla, lo que a su juicio podría afectar al campaña contra incendios.

También, Marcos argumentó que se debe contemplar todos los puestos que están vinculados al operativo de incendios, es decir, «el conjunto» y no solo los que figuran en la Relación de Puestos de trabajo.