Rey insiste en que «engordar» el currículo es una «forma de mentir» y pide rigor a los políticos. El consejero de Educación aboga por investigar lo ocurrido con el máster de Cifuentes, aunque considera que es solo «un caso»

El consejero de Educación y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid (UVa), Fernando Rey, insistió este lunes en que «engordar» el currículo es una «forma de mentir», por ello consideró que los actores políticos tienen que ser «rigurosos» a la hora de presentar su carrera profesional.

Rey, que presentó el manual 'Sistemas educativos decentes' (Fundación Santillana) en la Facultad de Derecho de la UVa, aseguró que les preocupa «mucho» que se transmita una imagen «muy negativa» de la universidad, tras la ocurrido con el máster que habría obtenido hace años la presidenta de la Comunidad y el PP de Madrid, Cristina Cifuentes, en la Rey Juan Carlos.

«Situación insostenible»

«El mundo del máster no es así», replicó Fernando Rey, quien pidió que no se generalice aunque reconoció que existen aspectos que mejorar. «Éste es un caso», dijo, que no describe la realidad. «Hay que investigarlo, éste y los demás», puesto explicó que existe una «sospecha» o un «funcionamiento anómalo».

Rey argumentó que durante años hubo «tolerancia» en España a que los políticos «engordaran» sus currículos, por lo que confío en que este escándalo permita acabar con esta práctica. El consejero se refirió a este asunto, tras afirmar este lunes que la situación de Cifuentes es cada vez «más insostenible», ya que «por lo que se va sabiendo, no pinta bien».

Además, lamentó «el daño que se hace al sistema universitario en su conjunto». A su juicio, se trata de una situación «terriblemente injusta por que, aunque todo es mejorable, las universidades actúan de forma seria y muy sólida».