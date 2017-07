Hacienda empieza a embargar propiedades al exviceconsejero de Economía por la trama eólica Delgado, entrando en los juzgados, en una imagen de archivo. / A.M. La juez desestima la petición de Tomás Villanueva para que se tomen medidas contra «las filtraciones» S. ESCRIBANO Miércoles, 5 julio 2017, 12:58

La juez titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha decidido unir a los autos de la investigación sobre la trama eólica un informe de la Agencia Estatal de la AdministraciónTributaria (AEAT) en el que se adoptan medidas cautelares sobre bienes de Rafael Delgado, exviceconsejero de la Junta, para garantizar el cobro de cantidades supuestamente defraudadas al fisco. Este juzgado admitió a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción por posibles delitos continuados de prevaricación administrativa, cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

La providencia de la juez, del pasado 30 de junio, desestima también el recurso planteado por Tomás Villanueva, exvicepresidente de la Junta y superior jerárquico de Delgado, por el que reclamaba que se tomarán medidas para garantizar que no habría filtraciones que atentaran contra el «deber de reserva» con que se debe instruir la investigación. «No se aprecia filtración, por lo que no ha lugar a adoptar medida alguna», concluye la juez, que da un plazo de tres días para recurrir su decisión.

Medidas cautelares

Respecto al embargo de bienes de Rafael Delgado, la Agencia Tributaria acuerda adoptar medidas cautelares el 8 de junio y así se lo comunica al juzgado para que decida si procede aplicar ese embargo o levantarlo. Considera que hay «indicios suficientes de dificultad de cobro» como para que se dicten esas medidas cautelares.

El organismo estatal encargado de gestionar la recaudación de impuestos propone el embargo preventivo de una vivienda ubicada en la urbanización El Pichón, en Simancas, de 239,9 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 350 y de la que Rafael Delgado es propietario único. Este chalé está hipotecado y, según el informe de la AEAT, a fecha de diciembre había tres letras de la hipoteca sin abonar. El valor catastral se estima en 393.491,7 euros.

Con la madre y familiares

A ese inmueble se suman un piso en la calle Manuel Azaña de Valladolid, con garaje y trastero, del que el exviceconsejero es copropietario, junto con su madre y varios familiares. La participación de Rafael Delgado en estas fincas es del 8,71%. La última propiedad sobre la que se solicita el embargo preventivo es una plaza de garaje de la que es titular único el investigado en el municipio cántabro de Comillas.

La Agencia Tributaria considera imprescindible actuar sobre los bienes de Rafael Delgado para asegurar el cobro de las deudas que este tiene con la Hacienda Pública. En concreto, por las liquidaciones el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2012 y 2013. El montante de la cantidad presuntamente defraudada asciende a 335.347,83 euros. Los responsables de la Agencia Tributaria –a cuyo frente en Castilla yLeón está Georgina de la Lastra, también exalto cargo de la Junta– califican de «ínfima» la posibilidad de cobro, «si no se adopta algún tipo de medida preventiva que evita, al menos parcialmente, el perjuicio del crédito futuro de la Hacienda Pública».

Desde el organismo estatal se resalta que el exviceconsejero autonómico no declaró rentas que canalizaba a través de tres sociedades (Delgado Núñez Consulting SL, Samuño Activos SLU y Tough Trade SAU), de las que era «único beneficiario efectivo». El informe relata que «dichas rentas no declaradas le permitieron adquirir bienes y servicios, así como pagar gastos de carácter personal, incluso hacer donativos, que de haber carecido de dichos fondos no hubiera podido hacer frente debido a la ausencia total de ingresos en dichos ejercicios».

A lo anterior se suma que en marzo de este año se ha incoado otro acta de inspección por la liquidación del IRPF de 2011, año en que esa declaración le habría salido a Delgado a devolver 2.963,9 euros en lugar de a pagar, por lo que la AEAT propone una sanción de 130.415,9 euros.

El organismo fiscal argumenta que la medida cautelar cumple el principio de proporcionalidad, puesto que «el embargo preventivo de inmuebles no causa un perjuicio desproporcionado respecto del fin que persigue», puesto que permite «el uso, disfrute y aprovechamiento» de los bienes a los titulares. Añaden los responsables de la AEAT que concurren, además de los «indicios racionales de que dicho cobro se vería frustrado o gravemente dificultado», un principio de ‘buen derecho’.

Movimiento de cuentas

Los profesionales de la Agencia Tributaria han rastreado los movimientos en cuentas y fondos de Rafael Delgado, así como los bienes que tiene a su nombre. Entre ellos un todoterreno de más de diez años que se libra del embargo. También los de su esposa, empleada pública de la Junta.

En el informe figuran una finca rústica en Rueda (Valladolid) y una cuarta parte de una casa con corral en ese mismo municipio, junto a un piso en el barrio vallisoletano de Parquesol de 103 metros cuadrados útiles, con dos plazas de garaje, que fue el domicilio de Rafael Delgado hasta que en agosto de 2015 el exviceconsejero le vende a su mujer su parte en la vivienda a cambio de 60.000 euros a pagar en diez años. La fecha de esa operación coincide, según la Agencia Tributaria, con la compra de la vivienda de Simancas embargada ahora.

Los profesionales del organismo reflejan también las cuentas de Delgado y de su esposa a fecha de diciembre de 2016, en las que figuran como cotitulares los hijos y la madre del primero (en una de ellas).