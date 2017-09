Dolor y tristeza en la política y economía autonómica por la pérdida de Villanueva Tomás Villanueva. / Ical La Junta, Juan José Lucas, los sindicatos y distintos agentes sociales muestran sus condolencias por el fallecimiento del expresidente autonómico LEONOTICIAS Jueves, 7 septiembre 2017, 13:51

Políticos, partidos y agentes sociales han mostrado este jueves sus condolecias por la pérdida de Tomás Villanueva.

La Junta de Castilla y León expresó su «dolor» por el fallecimiento del exvicepresidente Tomás Villanueva, que falleció de madrugada de forma repentina, y trasladó su más «sincero» pésame a su familia. En una jornada «triste», la portavoz del Ejecutivo, la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, destacó su trayectoria y su dedicación al «bienestar» de los ciudadanos de la Comunidad.

En la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Milagros Marcos inició su intervención con un recuerdo a Tomás Villanueva, que formó parte del Ejecutivo autonómico durante dos décadas y ocupó diferentes áreas de responsabilidad, como la Vicepresidencia o las consejerías de Economía y Empleo o Educación y Cultura. También fue procurador en las Cortes y presidente del PP de Valladolid.

Por ello, Marcos, que coincidió como consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades con Villanueva, entonces titular de Economía y Empleo durante el anterior mandato, compartió el dolor de la Junta con la familia del dirigente político, casado y con cuatro hijos. «Descanse en paz», sentenció la portavoz, quien estuvo acompañada por la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, quien explicó la aprobación del límite de gasto no financiero.

Juan José Lucas

El actual presidente de la Comisión Constitucional del Senado, Juan José Lucas, quien eligió a Tomas Villanueva para configurar su gobierno como presidente de la Junta de Castilla y León, lamentó la muerte del exvicepresidente y consejero del Gobierno autonómico por dos motivos: «Primero, porque Tomás era un gran amigo, y segundo porque fue un hombre muy importante en la política regional estos últimos años», expresó Lucas en declaraciones recogidas por Ical.

Lucas, que viajará hasta Valladolid para acompañar en el sentimiento a la familia, recordó los comienzos de Villanueva en la política. «Comenzó como asesor jurídico del partido. Conecté con él y hubo un buen entendimiento hasta el punto de hacerle partícipe del Gobierno de la Comunidad, primero como consejero y luego como vicepresidente». Asimismo, resaltó su papel como presidente del PP de Valladolid, recordando su colaboración «desde la serenidad y la eficacia».

Recientemente, durante la boda de uno de los hijos de Tomás Villanueva, Lucas le preguntó «por los temas que forman parte de las inquietudes en estos momentos de la política de su área», entre ellos, el caso por la ‘trama eólica’. «Me dio una sensación de mucha serenidad, mucha tranquilidad, y que el tema iba a salir bien desde el punto de vista procesal. Me quedé muy conforme, por eso esta mañana me ha sorprendido muchísimo que su corazón no haya resistido».

CC.OO.

El secretario general de Comisiones Obreras Castilla y León, Vicente Andrés Granado, mostró hoy el pesar del sindicato por la muerte del que fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía, Tomás Villanueva. «Nos unimos al dolor de su familia» dijo, para añadir que una delegación de CCOO asistirá a dar el pésame a sus allegados. Vicente Andrés recordó que Tomás Villanueva fue uno de los artífices del Diálogo Social de la Comunidad y apoyó el mantenimiento de empresas como Fontaneda, Antobióticos y Norma «frente a los embates de las multinacionales».

«Los sindicatos, que fuimos los que establecimos las propuestas para evitar la deslocalización de las empresas en Castilla y León, llegamos a bautizar la fórmula que utilizamos con éxito como ‘Fórmula Villanueva’. Consistía en buscar inversores locales para continuar con la actividad que dejaba la multinacional y, en eso, siempre contamos con el apoyo de la Consejería que presidia Villanueva», añadió Vicente Andrés.

También recordó al exconsejero como una persona «dura en la negociación, pero leal en los Acuerdos». Vicente Andrés se mostró especialmente afectado por el fallecimiento de Tomás Villanueva con quien compartió muchas jornadas de trabajo como responsable de la coordinación del Diálogo Social por parte de CCOO Castilla y León.

FSIE

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), sindicato mayoritario en la educación concertada en Castilla y León, trasladó su más sentido pésame a la familia de Tomás Villanueva y al Partido Popular de Valladolid y Castilla y León por su fallecimiento. «Tomás Villanueva, en su etapa de consejero de Educación y Cultura, fue el principal impulsor de lo que hoy en día es el actual y exitoso sistema educativo de Castilla y León», indicaron en un comunicado.

En este sentido, recordaron que bajo su mandato se firmó el 'Acuerdo para la mejora del sistema educativo de Castilla y León', en 1999. «En dicho acuerdo aunó la firma de 18 organizaciones, sindicatos, patronales, padres y alumnos, que sentaron las bases para comenzar a trabajar en la educación de la comunidad».

ATA

La Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León (ATACyL) mostró su pesar ante el fallecimiento del exvicepresidente y exconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva.

«Ha sido una figura clave para los autónomos de Castilla y León, iniciando el movimiento a favor del colectivo en la región, al impulsar la Mesa del Autónomo en 2005», señaló la presidenta de ATA Castilla y León, Soraya Mayo, en un comunicado, en el que transmite su más sentido pésame a los familiares y amigos del político.

Cámaras de comercio

Las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León y su Consejo Regional reconocieron el «esfuerzo, dedicación y compromiso que siempre demostró hacia las empresas de la Comunidad» Tomás Villanueva, exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y expresidente del PP de Valladolid.

Además destacaron su trabajo por «defender los intereses generales del sector empresarial y por apoyar a las empresas, a través de la tutela que ejerció sobre las Cámaras de Comercio durante su etapa como consejero de Economía y Empleo». Asimismo, desde le Consejo trasladaron a los familiares, amigos y compañeros de Villanueva su más sentido pésame y quisieron acompañarles en estos momentos de dolor.