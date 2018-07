El fin de la crisis, la competencia privada y el precio de la matrícula dejan a las escuelas oficiales de idiomas con la cifra más baja de alumnos en diez años Gráfico La Junta entiende que un cambio en el perfil del alumnado de estos centros ha motivado que la demanda se redujera un 20% con respecto a hace diez cursos y un 30% en los últimos cinco J. B. I. Domingo, 1 julio 2018, 11:45

La recuperación del empleo junto a la alta oferta para obtener certificados homologados en poco tiempo que buscan los jóvenes y el precio de la matrícula son algunas de las causas de la caída de alumnos en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad, que registran la cifra más baja de los últimos diez años. De los 24.388 estudiantes que había en el curso 2007-2008 se ha pasado a tener 19.425 en el 2017-2018, es decir, casi cinco mil menos, según las cifras oficiales de la Consejería de Educación conocidas por Ical.

El descenso es aún más evidente si se tienen en cuenta los años más duros de la pasada crisis: en el curso 2011-2012 los matriculados llegaron a ser 31.619 y el curso siguiente, 31.432, lo que implica que el curso pasado había casi un tercio menos de personas en estas aulas que hace cinco años. Por provincias, en el conjunto de las 14 sedes que albergan escuelas oficiales de idiomas fue León la que sumó más alumnos el último curso con un total de 3.676, seguida de Valladolid (3.545); Salamanca (3.354); Burgos (2.889); Segovia (1.476); Palencia (1.337); Ávila (1.094); Soria (1.084); y Zamora (970).

En cuanto a los descensos en el número de matriculaciones en los últimos diez años, Burgos fue la que sufrió una mayor caída relativa, con una merma del 38,4 por ciento, al pasar de 4.693 a 2.889 alumnos. Zamora, por su parte, registró un descenso del 24,2 por ciento, desde los 1.281 a los 970 estudiantes matriculados; y Ávila, del 23,8 por ciento, donde se contrajeron de los 1.437 a los 1.094.

Las matriculaciones experimentaron una bajada del 22 por ciento en Soria, donde se pasó de 1.391 a 1.084 alumnos; mientras que en Palencia, las cifras oscilaron desde los 1.697 a 1.337, un 21,2 por ciento menos.

El ranking por descenso porcentual continúa con Salamanca, donde bajaron las matriculas un 15,9 por ciento; y en León, donde se contrajeron un 12,7 por ciento. En la provincia charra se pasó de 3.988 a 3.354 alumnos; y en la leonesa de 4.211 a 3.676. Por último, en Valladolid bajaron un 11,9 por ciento, de 4.027 a 3.545; y Segovia, un 11,2 por ciento, de 1.663 a 1.476.

El director de Formación Profesional y Régimen Especial, Agustín Sigüenza reconoció a Ical que, a medida que se se profundizó y agudizó la crisis económica, se notó un fuerte incremento de alumnos para aprender idiomas, «al ser un refugio para mucha gente como pasó con la FP».

Sin embargo, a partir del curso 2012-2013, las cifras de estudiantes «han ido cayendo», por lo que la Consejería elaboró un estudio para conocer las causas. De este informe, elaborado a partir de encuestas con los equipos directivos de las escuelas, se concluyó que «hace diez años aumentó el número de matriculados de los estudiantes que tenían entre 35 y 40 años y, cuando han empezado a encontrar empleo, en la mayor parte sin requerir conocimiento de idiomas, lógicamente lo han ido dejando», señaló.

Además, Sigüenza indicó que la cifra de alumnos menores de 35 años en las escuelas oficiales de idiomas en la Comunidad también ha descendido notablemente en los estudios más bajos para obtener el certificado 'A1', 'A2' y 'B1'. «Esta generación viene mucho mejor preparada en el aprendizaje de lenguas desde el Bachillerato con niveles muy cercanos al 'B2' y ya no precisa empezar de cero», apuntó.

Por ello, aseveró, este perfil de estudiante joven busca una certificación lo antes posible, algo que puede conseguir al incrementarse en los años de crisis la cifra de proveedores en academias, que suponen una gran competencia. «Los conocidos como 'millennials' tienen mejor preparación idiomática de base. Los cursos intensivos son más flexibles en cuanto a tiempo y se adaptan mejor a su situación para examinarse, por ejemplo, del 'Firts Certificate' que buscan en inglés», arguyó.

Difícil compatibilizar

Así, este tipo de alumno ya no recurre tanto a una escuela de idiomas donde tiene que someterse a una enseñanza que es mucho más rígida, con unas clases establecidas que, aunque sean por la tarde, requieren ir varios días a la semana. «Además, para pasar a un nivel 'C1' se necesitan tres o cuatro años y es difícil compatibilizarlo con otros estudios de Bachiller o universitarios», indicó Sigüenza.

Otro factor que el director general de Formación Profesional y Régimen Especial ve como una de las causas del descenso de alumnos son los precios públicos en la primera, segunda y tercera matrícula, ya que casi se han duplicado sobre lo que había que pagar en el curso 2011-2012, aunque quedaron congelados desde el curso 2013-2014 y, pese a ello la demanda siguió bajando en las escuelas oficiales de idiomas en los últimos cinco años.

«El coste es un factor que influye en que apenas haya gente mayor de 50 años, con tiempo libre y que al no estar trabajando acudía a enriquecer sus conocimientos lingüísticos. No les importaba repetir pero también se tapaba una plaza que podría estar ocupando otro alumno. Ahora que deben abonar 300 euros por una tercera matrícula ya se lo piensan más. No obstante, pueden seguir formándose fuera de las escuelas de idiomas en centros de educación para personas adultas con oferta de lengua extranjera y pueden estar mucho más tiempo», aseveró Sigüenza.

Nivel muy alto

A su juicio, la oferta de las escuelas de idiomas de Castilla y León, que han ido creando nuevas secciones, es muy completa y el nivel de estudios es muy alto. «Precisamente ese es un factor que se vuelve en su contra, ya que el profesorado es muy profesional y riguroso. Quien estudia en nuestras escuelas sale con un nivel altísimo en preparación de lenguas extranjeras, pero si lo que se busca es un certificado rápido para poder acceder cuanto antes a unas oposiciones hay otras proveedores privados e, incluso en el entorno universitario e instituto, que están autorizados a expedirlos y que, obviamente, son competencia».