«La Justicia no está politizada; es la política la que está judicializada»

Sus alumnos de Derecho Mercantil le colapsan el correo en el esprint final para sacar la asignatura. Ana del Ser asegura que dar clase o participar en una conferencia de cooperación judicial internacional le oxigena y le sirve luego para poner mejores sentencias. «Me obliga a estar al día continuamente», indica la magistrada leonesa en su despacho con vistas a San Isidoro. Hiperactiva, la única presidenta de Audiencia de Castilla y León (y una de las nueve presidentas que hay en toda España) es madre de familia numerosa y «por encima de todo», jueza con más de veinte años de carrera a sus espaldas. Y jueza apasionada de la jurisdicción civil, que es la que ejerce y compagina también con el cargo de miembro permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en Burgos. Inmersa ahora en los preparativos de la conferencia anual de presidentes de audiencias que se celebrará en León a mediados de este mes, en la que ejercerá como anfitriona de sus 49 homólogos, también participará, este lunes 5 de junio, de la clausura y conclusiones del V Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla-Santander, que protagonizará el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Una Justicia «cercana y moderna» fue el compromiso de su toma de posesión en 2015. Dos años después, ¿es más cercana y más moderna?

Modernidad, en términos de digitalización...¡Habría mucho que hablar! Más cercana, sí. Tener la puerta abierta, sin embargo, no significa dar consejos jurídicos. Pero en temas organizativos tengo la línea telefónica abierta para todos los que trabajan en la Administración de Justicia para intentar remediar los problemas en la medida de mis posibilidades. Sobre la cercanía, tengo en proyecto traer a León el programa ‘Educando en Justicia’, que creo que es muy bueno para que los alumnos de los institutos se den cuenta del trabajo que hacemos.

Entró en su toma de posesión del brazo de su ‘madrina’, la magistrada y hoy diputada Margarita Robles, una jueza que ha decidido pasarse a la política activa. ¿Qué opina usted de los jueces que deciden dar el salto a la política?

Entiendo que en un determinado punto de la carrera profesional se tengan otras aspiraciones. Yo, cuando coincido con ella, no hablo de política.

León es una de las provincias con mayor saturación judicial, con Ponferrada, que tiene un volumen de asuntos considerable.

Aquí es muy importante la singularidad del territorio, la tienes que tener en cuenta para todo. En León tenemos León y Ponferrada, que tiene más juzgados que la mayoría de capitales de provincia de Castilla y León, con jueces con poca estabilidad en la plaza. Tenemos que suplir esas carencias de jueces y personal fijo en Ponferrada, y estamos muy lejos. Cualquier medida que se impulsa a nivel nacional choca con la singularidad del territorio, es una provincia muy grande con dos ciudades muy complejas, y muchas veces se olvida. Además, el sistema de organización actual no es eficaz, no se equilibran las cargas de trabajo, con dos partidos judiciales de mucho volumen y tres pequeños. Habría que modificar la Ley de Planta, pero no creo que se avance . Lo más urgente es dividir las jurisdicciones civil y penal en Ponferrada.

La Justicia está atravesando unos meses especialmente convulsos, con la independencia judicial más cuestionada que nunca.

El tema de la independencia se magnifica, hay un desconocimiento total y absoluto. A mí nunca me han llamado del Consejo General del Poder Judicial más que para temas organizativos. Para influir, ¡en la vida! ¡Ningún juez lo permitiría! Yo no estoy preocupada por la independencia del Poder Judicial, en mi entorno, no.

Mala imagen

Entonces, ¿a qué cree que obedece la mala imagen que tiene el ciudadano?

Se debe a las macrocausas, a los temas de corrupción, donde no hay politización de la Justicia, sino judicialización de la vida política. Afecta mucho (a los políticos) tener procedimientos en curso. ¿Politización en la Administración de Justicia? Yo, sinceramente, no lo veo. Cuando se habla del Consejo no es un órgano judicial, es gubernativo.

¿Ha llegado la hora de que se cambie el sistema de elección de los vocales del CGPJ para terminar con la politización?

A los vocales de procedencia judicial tendríamos que elegirnos nosotros. Podría ser un buen sistema. Pero el Consejo, en el trabajo que resuelves del día a día, no interviene.

Hay colectivos jurídicos que atribuyen dicha politización a las asociaciones de jueces y a su identificación con partidos políticos.

Yo no he estado asociada en la vida y cuando hablo con compañeros no me acuerdo si se les ha nombrado por ser de una asociación, de otra o de ninguna. No es relevante. En la realidad, en el día a día, no se aprecia en absoluto falta de independencia. Los políticos de mi provincia lo tienen clarísimo: a ninguno se le ocurriría llamar a un juez para interesarse por una causa. Nosotros tenemos una sensibilidad exagerada para preservar esas informaciones y esta regla es general. Es un trabajo maravilloso como para dejarte llevar por influencias de algún tipo.

Todas los colectivos jurídicos han pasado por la Comisión de Justicia para decirles las necesidades a los parlamentarios, dentro de ese pacto de estado por la justicia que parece cada vez más lejano.

Está todo paralizado, aunque hay cuestiones en las que podía haber consenso total de las fuerzas políticas, porque no hay duda de lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Pero en política la discrepancia es un arma y ello impide avanzar.

Usted es experta en derecho mercantil. ¿Qué opina de los juzgados provinciales para las demandas de las cláusulas suelo?

Aquí tuvimos la experiencia cuando se saturó el juzgado de lo mercantil y conseguimos resolver en un año más de 3.500 demandas de cláusulas suelo en León, el refuerzo fue bien. Creo que ahora lo que ocurre es que hay desconfianza sobre los medios de que se van a disponer.