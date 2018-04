Castilla y León celebra que Europa trate de acabar con las prácticas desleales en la cadena alimentaria

La consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, celebró este lunes la propuesta de la Comisión Europea de poner en marcha una directiva que acabe con las prácticas desleales en la cadena alimentaria. Lo hizo durante el Consejo Consultivo de Agricultura celebrado este lunes en Madrid en la sede del ministerio para preparar la reunión que tendrán la próxima semana en Luxemburgo los ministros de Agricultura de la Unión Europea para abordar esta problemática entre otros asuntos.

España ya lleva trabajando en este sentido desde hace casi cinco años, con la puesta en marcha de la Ley de la Cadena Alimentaria, que establece un reglamento de relaciones entre los distintos eslabones de la cadena para evitar prácticas comerciales desleales en el sector de la agroalimenación.

Para Milagros Marcos esta normativa es positiva porque «garantiza la sostenibilidad a futuro del sector primario a nivel nacional» y por ello, explicó, se reforzó en la Comunidad con un modelo de plataformas de competitividad agraria y agroalimentaria que persigue contratos estables a largo plazo, con los que la industria se comprometa con el sector primario y la distribución a su vez con la industria.

No obstante, reconoció que si este tipo de medidas no se extienden a nivel comunitario puede perjudicar a España, ya que dichas exigencias pueden incrementar el precio de la materia prima y provocar que la industria compre en otros países. Así, entiende que es «muy positivo» que se sigan los mismos criterios a nivel europeo para evitar que se generen estas desigualdades.

Otro de los temas que se tratará en la reunión de Luxemburgo es el relacionado con el desperdicio alimentario. En España los hogares tiran un cuatro por ciento menos de comida desde 2013 y el objetivo es seguir reduciendo esta cifra.

En lo que respecta a la negociación de la futura PAC, el secretario de Estado aseguró que han recibido el informe con el posicionamiento de Castilla y León y añadió es «un buen documento de partida para defender la posición de la región». No obstante, insistió en que hasta que no tengan los textos de la comisión entre finales de mayo y principios de junio, no se reunirán con las comunidades autónomas para fijar una posición a nivel nacional.

Peste Porcina

Por otra parte, la consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta pidió a la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, que se eliminen los movimientos ganaderos y de jabalíes desde países afectados por Peste Porcina Africana (PPA).

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, explicó tras el encuentro que están «enormemente preocupados» por el avance de dicha enfermedad en países del norte de Europa y que por ello exigirán que «se controle cualquier movimiento para impedir su expansión». Según recordó, España ya padeció esta enfermedad y por ello son conscientes de «las graves consecuencias» que puede tener. Así, insistió en que se debe «restringir o eliminar» cualquier movimiento que pueda poner en riesgo la salud animal del país.

La consejera fue más allá, y solicitó directamente «la eliminación» de los movimientos con los países afectados. Y es que considera que sólo así, puede protegerse al sector, evitando poner en riesgo las exportaciones, que «ha se han incrementado de forma exponencial, alcanzando los 2.000 millones de euros de producto agroalimentario exportado», según informó la popular. Por ello, insistió en que el control de la sanidad animal y la calidad de los productos son de vital importancia para garantizar este volumen de exportaciones.

De no conseguir que se eliminen totalmente los movimientos, aseguró, se debería al menos reducir exponencialmente los movimientos tanto en el ámbito silvestre como en el de animales domésticos. Sobre este punto concluyó: «Castilla y León tiene controles muy exhaustivos y no podemos consentir que vengan animales de otros países y nos generen problemas». Además, reclamó así «una actuación rigurosa a nivel europeo».