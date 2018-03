Aplazada la Conferencia Enfermera ante la ausencia de 12 de los 17 consejeros autonómicos Reunión de consejeros con la ministra. / Juan Lázaro Los sindicatos de enfermería muestran su malestar por las ausencias y piden que no se les utilice en disputas políticas ICAL Martes, 20 marzo 2018, 17:46

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, lamentó hoy el «boicot» de un «bloque» de consejeros a la reunión de la Conferencia Enfermera prevista en Madrid, a la que no acudieron 12 de los 17 consejeros del ramo de las Comunidades, lo que obligó a la suspensión de esta cita, que volverá a convocarse de nuevo coincidiendo con el próximo Consejo Interterritorial de Salud, previsiblemente antes de finales del próximo mes.

«Esto tiene aire de ser no sé si un boicot pero sí un bloque de consejeros, es claro, que no ha querido participar en la Conferencia», dijo Sáez visiblemente molesto. «El Ministerio nos convocó hace una semana o diez días aproximadamente o algunos días más. Nos planteó la reserva de agenda y nos comunicó el orden del día de la Conferencia de Enfermería que, por ausencia de un bloque de consejeros, y digo bloque en todos sus términos, pues no se ha podido realizar hoy», añadió al respecto.

Además del propio consejero de Castilla y León, sólo acudieron a la Conferencia Enfermera los consejeros de La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y Cataluña, cuya consejera en funciones es la propia ministra de Sanidad en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Por su parte, los consejeros de Canarias, País Vasco y Galicia se excusaron aludiendo a citas parlamentarias o reuniones de Consejo de Gobierno a las que no podían faltar, mientras que los representantes de Ceuta y Melilla no pudieron acudir debido “al temporal” en el Estrecho. Los restantes, aseguraron fuentes del Ministerio, no justificaron su ausencia.

«Me parece que el funcionamiento de algunos bloques de Comunidades autónomas no ayuda para nada al Sistema Nacional de Salud. Los problemas de la Sanidad son importantes y requieren compromiso de los profesionales y de los responsables políticos de la Sanidad que tenemos que estar en el Consejo Interterritorial y en este tipo de Conferencias que son fundamentales para la enfermería y para el Sistema Nacional de Salud», señaló Sáez, quien consideró que las ausencias injustificadas suponen «una falta de respeto» y que serán ellos mismos quienes «tendrán que explicarlo».

Preguntado por la intencionalidad de esas ausencias que denunciaba, Sáez Aguado afirmó que desconoce la «finalidad» que persiguen pero que confía en que no sea nada contra la profesión. «No creo que sea un boicot a la profesión porque sería indeseable y suicida» ya que la profesión de enfermería es «la más numerosa» de la sanidad pública española y en los servicios de Salud autonómicos.

Sindicatos molestos

Los representantes del sector, tanto del Consejo General de Enfermería como de los sindicatos mayoritarios se mostraron molestos con las ausencias y forzaron el aplazamiento de la Conferencia que, según dijeron, llevaban esperando «cinco años». Así, el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez, afirmó haberles molestado el posible «tinte político» de las ausencias. «No nos gusta en absoluto que se pueda utilizar a nuestra profesión para algo así», añadió antes de explicar que lo que quería era tratar exclusivamente «temas laborales y profesionales».

Según desveló Pérez, conocían desde el lunes la ausencia masiva de consejeros y tenían pensado no acudir en señal de protesta si bien «una llamada» de la ministra a última hora les convenció de lo contrario. En todo caso, dijo, se negaron «en rotundo» a celebrar la Conferencia a pesar de los reproches, especialmente del consejero de Navarra que, según explicó Pérez, se quejaba de haber viajado a Madrid para nada. «No creemos que la representación que han mandado sea la adecuada para una profesión que tiene 300.000 profesionales que llevan cinco años esperando esta reunión», explicó al respecto.

Por su parte, el presidente del Sindicato de Enfermería Satse, Manuel Cascos, recordó que la Conferencia que tenía que haberse celebrado este martes es consecuencia de un acuerdo firmado «al más alto nivel» en el Palacio de la Moncloa «hace cinco años» con las Comunidades autónomas y «en presencia del presidente del Gobierno» para demostrar el «compromiso político» con la profesión . Por eso, a su juicio, «no se está respetando» aquel acuerdo.

«Los juegos políticos no nos interesan», manifestó antes de añadir que les parece acertada la decisión de posponer la Conferencia para hacerla coincidir con el próximo Consejo Interterritorial de Salud. «Nos va a servir para saber dónde está cada uno y si de verdad hay un compromiso político con los profesionales de enfermería que hoy no han demostrado», concluyó.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, aseguró que desde el Ministerio y desde el Gobierno de España tienen un «compromiso firme» con la profesión de enfermería y el sindicato de enfermería. El aplazamiento de la Conferencia Enfermera, explicó, retrasa y altera los planes del Ministerio que quería haber elevado las conclusiones al Consejo Interterritorial que se celebrará antes del próximo 30 de abril. «Hemos visto algunos consejeros que no han acudido», señaló antes de añadir que «van a entender el impacto que ha tenido la no presencia».