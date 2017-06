Podemos Castilla y León exige a la Junta explicaciones sobre la prueba de Historia de España en la EBAU

Nuevas informaciones «ponen en evidencia, una vez más, la mala gestión que la Junta de Castilla y León está realizando de la prueba de acceso a la universidad, la EBAU», critican desde Podemos Castilla y León. Los miles de alumnos que se presentan deberán examinarse de la materia troncal Historia de España, y durante la jornada del 31 de mayo empezó a extenderse una información que volvía a modificar los acuerdos transmitidos por los coordinadores de la prueba al profesorado.

Mientras la Junta de Castilla y León desmentía dicha información en sus cuentas oficiales, el coordinador de la prueba responsable de la UVA hacía llegar un correo electrónico al profesorado en el que comunicaba que, efectivamente, «se ve en la necesidad de comunicar a profesores y alumnos de la asignatura de Historia de España en las provincias de Palencia, Segovia, Soria y Valladolid la suspensión o anulación de cuantas recomendaciones se trasladaron a los asistentes a las citadas reuniones de los días 19 y 20 de abril con motivo de la inmediata convocatoria de EBAU en junio y septiembre de 2017». Para mayor desinformación, dicho correo no llegó a todas las provincias y muchos profesores se enteraron de la situación a través de las redes sociales y el alumnado.

Esta situación se suma a falta de información que ha existido durante todo el curso, que ha provocado el retraso de las reuniones de armonización durante varios meses, con el agravante de que en Historia de España no existía un acuerdo sobre el modelo de examen, algo que provocó la denuncia del profesorado. Finalmente, el modelo de examen de Historia de España apareció con retraso y con un formato que contradecía totalmente las promesas del Consejero de Educación.

«La administración no sólo no ha cumplido con su deber de informar en tiempo y forma, sino que está generando informaciones contradictorias», perjudicando aún más al alumnado de 2º Bachillerato en un momento muy sensible de su vida académica

Por estas razones, Podemos exige «una aclaración inmediata y la comparecencia del Consejero de Educación para dar explicaciones sobre la situación creada».