Castilla y León recibirá 6,2 millones de euros para los programas de promoción del vino

Castilla y León recibirá 6,2 millones de euros del Plan Nacional para la promoción del vino. Una cifra “muy importante” para la comunidad ya que implica financiación para los 154 proyectos de promoción del vino en terceros países presentados por la comunidad. Se convierte así en la tercera comunidad en volumen de financiación del país de los 54 millones que se han repartido, solo por detrás de Cataluña y País Vasco.

La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, se mostró satisfecha por conseguir esa financiación con la que se pondrán en marcha las acciones que llevarán a cabo 144 bodegas y 10 denominaciones de origen y asociaciones relacionadas con el sector.

“El vino de Castilla y León está ocupando cada vez mayor relevancia en mercados internacionales” afirmó, registrando crecimientos en las exportaciones del vino de calidad superiores al 4 por ciento y llegando a alcanzar un volumen de comercialización de 182,3 millones de euros al año.

Es por eso que manifestó su intención de “seguir trabajando en esta linea de comercialización internacional”, por lo que esta financiación procedente de los programas europeos es importante para las bodegas y denominaciones. Así lo manifestó tras la reunión mantenida este lunes en el Ministerio de Agricultura, en Madrid, convocada por la ministra Isabel García Tejerina en la que se celebró una conferencia sectorial extraordinaria para efectuar este reparto de fondos.

Sequía

El Ministerio de Agricultura y Alimentación, Pesca y Medio Ambiente llevará a Luxemburgo, donde tendrá lugar el próximo lunes 12 de junio el consejo de ministros de Agricultura de la UE, la petición de España de adelantar las ayudas de la PAC hasta el 70 por ciento -solo se pueden anticipar al 50 por ciento-, por los problemas que está padeciendo el país provocados por la sequía. Así lo anunció el secretario de Estado de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, al término del encuentro que reunió de manera presencia en Madrid tan solo a las consejeras del ramo de Castilla y León y Galicia, mientras que los de Andalucía, Asturias Cantabria, Extremadura, Navarra y Valencia lo hicieron por videoconferencia.

Pero el anticipo no solo se podría producir en porcentaje, sino también en plazo ya que ese anticipo se podría pedir a partir del 15 de octubre, según ahondó Milagros Marcos, por lo que “todo lo que se pueda conseguir, bienvenido será para el sector”. Marcos incidió en la “flexibilización” de los requisitos para poder acceder a esos anticipos ya que “los agricultores y ganaderos no van a poder cumplir con los requisitos que exige la PAC para poder recibir los 1.000 millones de euros que reciben los agricultores y ganaderos de Castilla y León”. “Queremos que reciban el total de las ayudas aún no cumpliendo los requisitos porque no los pueden cumplir por motivos absolutamente ajenos, como la sequía, las heladas o el granizo”, determinó.

Representación semestral

Castilla y León asume este segundo semestre del año la representación de turno en consejo de ministros de Agricultura de la Unión Europea. Es decir, representará al resto de comunidades autónomas en este órgano comunitario. Una representación también a destacar teniendo en cuenta los temas que están encima de la mesa en estos momentos como “la reglamentación vinculada a la Agricultura ecológica, los avances para la sostenibilidad a futuro del sector lácteo, que está empezando a repuntar, citó la consejera.

Pero, sobre todo, se detuvo en la finalización de la cuota del sector remolachero y hay que avanzar en esta materia para que el resto de países de la Comisión Europea entiendan la importancia de este sector en la comercialización y el posicionamiento de la comunidad en los mercados internacionales. De manera que el ánimo de la consejera está en producir lo suficiente como para no tener que importar e incluso ser exportadores. “No es un semestre de trámite” valoró.